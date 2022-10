Como criar os nomes mais memoráveis para o Instagram

Apoie o 247

Nomes para Instagram com as características certas podem fazer com que seus seguidores sempre se lembrem de você e o considerem acima de outras marcas.

Hoje, muitos usuários com vários tipos de conteúdo lutam para levar seu perfil para mais pessoas.

Mas como é possível se destacar nesse espaço competitivo com milhares de usuários?

O primeiro passo é selecionar o nome correto do Instagram, para se tornar uma marca que permanecerá na mente de seus usuários a longo prazo.

A chave para se tornar uma referência no mundo digital não é apenas aprender como usar o Instagram à perfeição, nem dominar todos os formatos de vídeo para Instagram.

Para gerar conteúdo de qualidade, você também deve prestar muita atenção ao seu nome para o Instagram !

Para te ajudar nesse sentido, nas linhas a seguir, vamos te ensinar qual é a importância do nome para o Instagram e como escolher o mais adequado sem falhar na tentativa.

Além disso, você descobrirá como mudar o nome do Instagram caso queira renovar o seu, e algumas ideias de nomes para o Instagram para inspirar você.

Você está pronto para começar? Continue lendo e saiba como escolher um nome criativo para o Instagram em passos simples!

Qual a importância de um bom nome para o Instagram?

Antes de aprender a escolher um nome para o Instagram, acreditamos ser importante se aprofundar nos motivos pelos quais você deve dedicar um pouco mais de tempo para definir qual nome de usuário será o mais alinhado à sua marca.

Atualmente, devido à evolução das redes sociais, seus perfis estão cada vez mais completos e informativos, pois devem dar a conhecer quem você é e o que oferece na rede.

Lembre-se que assim como as imagens que você compartilha têm um propósito, seu nome no Instagram também revela informações, mesmo antes de alguém entrar na sua conta.

Portanto, os nomes para o Instagram são a primeira impressão de um perfil e devem refletir adequadamente o que o conteúdo quer transmitir ao público.

Portanto, para atrair clientes ou seguidores em potencial ao longo do tempo, seu nome para o Instagram não pode ser qualquer nome. É importante escolher um nome original, criativo e fácil de lembrar; desta forma, sempre que alguém quiser pesquisar o seu perfil, poderá encontrá-lo rapidamente.

Não se esqueça de que nenhum usuário é igual a outro, por isso escolher o nome correto para o Instagram é a oportunidade mais importante para se diferenciar dos demais. Assim, partindo deste ponto com o pé direito, você estará pronto para mudar o rumo da sua empresa no mundo digital.

Como escolher um nome para o Instagram?

Para te ajudar a escolher nomes de Instagram que reflitam toda a sua criatividade, montamos este guia com uma série de passos que vão te ajudar a saber o que fazer antes de delimitar seu nome de usuário no IG.

1. Identifique o tipo de conta



O primeiro ponto que você deve considerar é que existem diferentes tipos de contas no Instagram, portanto, dependendo da finalidade para a qual você está usando essa rede social, tanto o nome do Instagram quanto a configuração do seu perfil devem mudar.

Portanto, recomendamos identificar qual usuário você é e qual é a finalidade do seu perfil para escolher o melhor nome para o Instagram.

2. Faça uma lista de palavras-chave



Depois de identificar sua marca e o objetivo do que você quer fazer e quem você quer alcançar, para escolher o melhor nome para o Instagram, você deve se dedicar a pesquisar aspectos fundamentais para conquistar os buscadores.

Recomendamos que você faça uma lista de frases relacionadas ao seu negócio ou perfil. Para fazer isso, você pode começar respondendo a estas perguntas:

Quem somos?

“Como somos"

Que mensagem quer transmitir?

O que ofereço ao meu cliente?

Além disso, vale a pena aprender como fazer pesquisas de palavras-chave para descobrir quais são as palavras mais pesquisadas relacionadas ao seu negócio. Isso ajudará você a selecionar os termos que se relacionam com o tipo de usuário que você deseja ter e incluí-los em seu nome para o Instagram.

Observe que de acordo com o hubspot , "Quando você tem essa palavra-chave em seu nome de usuário e nome geral, é mais provável que ela apareça nos resultados de pesquisa de contas sugeridas."

Assim, ao fazer essa busca, será possível encontrar as palavras essenciais para garantir que você chegue ao seu público e aumente o alcance da sua marca de forma sustentada.

3. Selecione uma frase simples

Um nome para Instagram deve ser fácil de lembrar, atraente, simples e representativo. Recomendamos que você não exceda 15 caracteres e inclua no máximo duas palavras. Evite usar frases muito longas, tanto quanto possível.

Além disso, seu nome de usuário do Instagram deve ser fácil de pronunciar e escrever, caso contrário, seus usuários não poderão encontrá-lo facilmente na plataforma. Lembre-se que quanto mais simples for, melhor será para o seu perfil do Instagram e para a sua visibilidade na rede.

4. Mencione o que você quer oferecer

Os nomes para o Instagram devem ser representativos. Isso significa que seu usuário deve concordar com o conteúdo que você vai publicar. Para fazer isso, é melhor usar palavras relacionadas à atividade em seu perfil. Por exemplo, se for fotógrafo pode colocar “Miguel Foto” ou se for chef “Eduardo Chef”.

Lembre-se que é importante mencionar o que você faz em seu nome de usuário para Instagram, desta forma, os usuários reconhecerão o que seu perfil oferece a eles.

5. Mantenha a ordem e semelhança com outras redes

Se você possui outras redes sociais como Facebook, YouTube ou Twitter, recomendamos que crie um nome de usuário no Instagram que seja igual aos dessas plataformas para que seus seguidores possam encontrá-lo facilmente.

Além disso, de acordo com nosso especialista, ao ter o mesmo nome de usuário no Instagram e em todas as redes sociais, você garantirá que o público possa lembrar de você sempre que precisar pesquisar informações ou produtos relacionados à área de sua empresa.

6. Verifique se seu nome no Instagram está disponível

De acordo com um estudo da Emarsys , fornecedora de software para empresas de marketing digital, 71% das empresas usam o Instagram, o que significa que vários nomes que você tem em mente já podem ser escolhidos. Portanto, depois de seguir os passos acima em nosso guia sobre nomes de IG, é essencial que você verifique a disponibilidade do nome de usuário selecionado. Para isso, nosso especialista recomenda usar o BrandSnag : uma página onde você pode verificar se o nome do Instagram desejado está disponível.

Para evitar contratempos, aconselhamos que você tenha pelo menos 3 nomes alternativos para Instagram que atendam às características que mencionamos anteriormente.

