Como Fazer a Consulta do Abono Salarial PIS/PASEP 2024 Liberada

O abono salarial PIS/PASEP 2023, referente ao ano-base 2021, começou a ser pago aos beneficiários desde o dia 15 de fevereiro. O valor máximo do abono pago anualmente corresponde a um salário mínimo, de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano de referência.

Neste artigo, vamos explicar como verificar os valores e o calendário de recebimento do abono salarial, quem tem direito a receber o PIS/PASEP em 2024 e as formas de consulta.

Como Consultar se Tenho Direito ao Abono Salarial

Para ter direito ao abono PIS/PASEP em 2024, é preciso preencher os seguintes requisitos:

Estar inscrito no PIS/PASEP há, pelo menos, 5 anos;

Ter trabalhado de carteira assinada por, pelo menos, 30 dias em 2022;

Ter recebido, em média, até 2 salários mínimos em 2022;

Ter os dados informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Todos os requisitos devem ser cumpridos para que o trabalhador tenha direito ao abono salarial.

Quem Não Recebe o Abono do PIS ou PASEP

Existem algumas categorias de trabalhadores que não têm direito ao abono salarial:

Empregados e empregadas domésticas;

Trabalhadores rurais empregados por pessoa física;

Trabalhadores urbanos empregados por pessoa física;

Trabalhadores empregados por pessoa física equiparada à jurídica.

Também não têm direito ao abono salarial PIS/PASEP os trabalhadores que não cumprirem algum dos requisitos mencionados anteriormente.

Consulta do Abono Salarial Liberada: Saldo e Pagamento

A consulta de recebimento do abono salarial PIS/PASEP 2023 foi liberada no dia 10 de fevereiro. Os beneficiários podem consultar o valor a receber e a data em que receberão totalmente online, com base no cronograma disponibilizado pelo governo.

Os recursos começaram a ser pagos no dia 15 de fevereiro às primeiras categorias do calendário de pagamento do PIS/PASEP.

Calendário de Pagamento Abono Salarial PIS/PASEP

Confira o calendário de pagamentos do PIS 2024, que é pago através da Caixa Econômica Federal aos trabalhadores da rede privada, conforme sua data de nascimento:

Beneficiários Data de Pagamento Janeiro Recebem a partir de 15/02 Fevereiro Recebem a partir de 15/03 Março e Abril Recebem a partir de 15/04 Maio e Junho Recebem a partir de 15/05 Julho e Agosto Recebem a partir de 17/06 Setembro e Outubro Recebem a partir de 15/07 Novembro e Dezembro Recebem a partir de 15/08

Confira agora o calendário de pagamentos do PASEP 2024, pago aos trabalhadores do setor público pelo Banco do Brasil, conforme final do seu número de inscrição:

Beneficiários Data de Pagamento Final 0 Recebem a partir de 15/02 Final 1 Recebem a partir de 15/03 Finais 2 e 3 Recebem a partir de 15/04 Finais 4 e 5 Recebem a partir de 15/05 Finais 6 e 7 Recebem a partir de 17/06 Final 8 Recebem a partir de 15/07 Final 9 Recebem a partir de 15/08

Onde Consultar o Abono Salarial?

Como cada opção é paga por uma instituição diferente, a consulta do abono salarial PIS e PASEP é realizada em plataformas diferentes. Ambos podem ser consultados através da Carteira de Trabalho Digital e do Gov.br.

O PIS pode ser consultado através dos aplicativos da Caixa, como o Caixa Tem e Caixa Trabalhador. Já o abono salarial do PASEP pode ser consultado no site do Banco do Brasil.

Como Consultar Abono Salarial pelo CPF

A consulta do abono salarial pode ser realizada através do CPF em várias plataformas diferentes. A seguir, mostraremos o passo a passo para consultar.

Pela Carteira de Trabalho Digital

Nesta opção, tanto o PIS quanto o PASEP podem ser consultados. Siga o seguinte passo a passo:

Acesse o aplicativo Carteira de Trabalho Digital; Clique em "Entrar com gov.br" e insira seu CPF e senha cadastrados na plataforma Gov.br e clique em "Entrar"; Na página inicial após o login, clique no ícone de três barrinhas no canto inferior direito; Clique em "Benefícios" e depois em "Abono Salarial".

Prontinho! Agora é só consultar o valor e a data de recebimento do benefício.

Pelo Site do Gov.br

Esta opção também permite a consulta tanto do PIS quanto do PASEP. Através do aplicativo ou site Gov.br, siga os seguintes passos:

Acesse o aplicativo ou site Gov.br e clique em "Entrar com gov.br"; Insira seu CPF e senha cadastrados na plataforma Gov.br e clique em "Entrar"; Na barra de pesquisa, digite "Abono salarial"; Clique em "Receber o abono salarial" e depois "Iniciar"; Selecione a opção "Entrar com gov.br"; Clique em "Abono salarial".

Agora é só verificar as informações sobre o recebimento do abono!

Consulta Abono Salarial no Telefone

Caso prefira, a consulta do PIS também está disponível através de ligação para o telefone 158 (Canal Alô Trabalhador) ou para o número 0800 726 0207 (Central de Atendimento da Caixa). A consulta do PASEP via ligação é através da Central de Atendimento do Banco do Brasil pelos números 4004 0001 ou 0800 729 0001. O PASEP também pode ser consultado através do site do Banco do Brasil na opção "Consulte e Receba seu PASEP".

Como Saber o Número do PIS/PASEP?

Se você deseja consultar o seu número do PIS ou PASEP, veja duas formas simples para realizar a verificação.

O número do PIS/PASEP pode ser encontrado nas primeiras páginas da sua carteira de trabalho física. A consulta também é disponibilizada online, através da plataforma Meu INSS, no site ou aplicativo. Basta seguir os passos abaixo:

Faça login no site ou aplicativo Meu INSS, inserindo seu CPF e senha; Na tela inicial, clique em "Meu cadastro", no canto inferior esquerdo; Em seguida, role a página e localize o número do PIS/PASEP.

Prontinho! Viu como é simples descobrir o seu número do PIS/PASEP?

Qual o Valor do Abono Salarial?

O valor do abono salarial varia conforme a quantidade de meses trabalhados no ano de referência, no caso, o ano-base do abono pago em 2023 é 2021. Assim, o valor pode chegar a um salário mínimo vigente em 2023. De fevereiro a abril de 2023, o salário mínimo foi de R$ 1.302,00.

Logo, os primeiros meses de pagamento foram feitos conforme mostra a tabela abaixo:

Meses Trabalhados Valor do Abono 1 mês R$109,00 2 meses R$217,00 3 meses R$326,00 4 meses R$434,00 5 meses R$543,00 6 meses R$651,00 7 meses R$760,00 8 meses R$868,00 9 meses R$977,00 10 meses R$1.085,00 11 meses R$1.194,00 12 meses R$1.302,00

Com a mudança do salário mínimo em maio, os novos pagamentos estão sendo feitos com base no novo valor de R$ 1.320,00, e seguiram assim até julho.

Meses Trabalhados Valor do Abono 1 mês R$110,00 2 meses R$220,00 3 meses R$330,00 4 meses R$440,00 5 meses R$550,00 6 meses R$660,00 7 meses R$770,00 8 meses R$880,00 9 meses R$990,00 10 meses R$1.100,00 11 meses R$1.210,00 12 meses R$1.320,00

Perguntas Frequentes

Como Consultar Abono pelo NIS ou PIS?

É possível consultar o recebimento do PIS utilizando apenas seu CPF, através dos aplicativos Caixa Tem, Caixa Trabalhador, Carteira de Trabalho Digital, Gov.br ou ligação para os números 158 (Canal Alô Trabalhador) ou 0800 726 0207 (Central de Atendimento da Caixa).

Como Consultar se Tenho Abono Salarial?

Tanto o PIS quanto o PASEP podem ser consultados através da Carteira de Trabalho Digital, Gov.br ou ligação para o número 158 (Canal Alô Trabalhador).

Como Consultar meu Abono Salarial Online?

É possível consultar através do Gov.br, Carteira de Trabalho Digital, Caixa Trabalhador, Caixa Tem, ligação para o número 158. É possível consultar o PIS ligando para o atendimento da Caixa 0800 726 0207, e o PASEP, atendimento do BB nos números 4004 0001 ou 0800 729 0001.

Qual o Número da Caixa para consultar o Abono Salarial?

A Central de Atendimento da Caixa atende pelo número 0800 726 0207.

Em conclusão, a consulta do abono salarial PIS/PASEP é fundamental para que os trabalhadores possam saber se têm direito ao benefício e quando irão recebê-lo. Com as plataformas online disponíveis, é possível realizar a consulta de forma rápida e prática. Lembre-se de conferir o calendário de pagamento e os requisitos necessários para ter direito ao abono salarial. Aproveite esse benefício e garanta um dinheiro extra no seu bolso.

