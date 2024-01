Como fazer citação no TCC? Regras de formatação

Apoie o 247

Você sabe como fazer citação no TCC ? A elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) exige rigor na apresentação de informações e ideias, principalmente quando se trata de citar fontes.

Por isso, abaixo, separamos os passos para realizar e formatar citações, com base em algumas das formas mais comuns utilizadas em trabalhos acadêmicos.

1. Citação direta curta (Variação 1)

Nesta modalidade, o autor é citado no texto, seguido pelo ano da obra e o número da página. Estas informações devem estar em parênteses. O trecho citado deve ser idêntico ao original, colocado entre aspas e não exceder três linhas.

Exemplo: Conforme Flaubert (1856, p.21) “O dever é sentir o que é grande, querer o que é belo, e não aceitar todas as convenções da sociedade, com as ignomínias que ela nos impõe.”

2. Citação direta curta (Variação 2)

Semelhante à variação anterior, mas com a diferença de que o nome do autor, a data e o número da página são colocados no final da citação.

“Encontrava-se numa dessas crises em que a alma inteira mostra indistintamente o que encerra como o oceano que, nas tempestades, entreabre-se das algas das praia até a areia dos abismos.” (Flaubert, 1856, p.21).

3. Citação direta longa

O autor é mencionado no início do parágrafo, seguido pelo ano e número da página. O trecho citado, que deve ser idêntico ao original, é colocado no parágrafo seguinte sem aspas, podendo ocupar até oito linhas. É necessário um recuo de 4 cm da margem e a fonte deve ser Arial tamanho 10.

Exemplo:

Flaubert (1856, p.21) define o assunto:

“A partir desse momento, a sua existência não foi mais do que um amontoado de mentiras, em que ela envolvia o seu amor como que em um véu para o esconder. Era uma necessidade, uma mania, um prazer, a tal ponto, que se ela dissesse ter passado ontem pelo lado direito da rua, devia-se acreditar que passara pelo esquerdo.”

4. Citação indireta

Neste tipo de citação, o conteúdo é reescrito com as próprias palavras do aluno, baseando-se no conteúdo do autor citado. O nome do autor é inserido no início do parágrafo, em minúscula, seguido pelo ano da obra em parênteses.

Segundo Flaubert (1856), o processo de fala depende dos ensinamentos predispostos pela família….

Ao realizar citações em um TCC, sempre respeite as normas de formatação e cite as fontes corretamente para evitar acusações de plágio.

Cada instituição de ensino pode ter suas próprias diretrizes, então é sempre recomendado consultar os guias fornecidos pela universidade ou orientador.

A habilidade de citar de maneira correta enriquece o trabalho acadêmico, além de que demonstra respeito pelo trabalho intelectual de outros autores e pesquisadores.

E então, tem mais alguma dúvida sobre como fazer citação de TCC e quais são as formatações corretas?

Autor: Daiane de Souza | 0007147/SC | 47 991526385

