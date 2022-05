Como fazer renda extra sem sair de casa: 8 ideias para enfrentar a crise

Apoie o 247

Com a crise econômica dos últimos anos, mais e mais pessoas precisaram dedicar seus tempos livres a alguma maneira de fazer renda extra. As populações mais vulneráveis se viram com salários cada vez mais apertados até mesmo para as coisas mais básicas, como higiene e alimentação.

Segundo dados divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), a renda do brasileiro atingiu seu menor patamar em 10 anos. A mesma pesquisa estima que, entre 2020 e 2021, cerca de 600 mil empresas fecharam as portas.

Além disso, graças à inflação acumulada de 11,3% dos últimos 12 meses, até mesmo quem possui um emprego formal viu seu poder de compra ser engolido por um cenário repleto de dúvidas e incertezas.

Com esses dados em mente, fizemos este artigo com o intuito de trazer novas ideias e ajudar quem precisa a se reinventar. Continue lendo e confira nossas dicas!

Como fazer renda extra na crise: 9 dicas para pôr em prática sem sair de casa

Mesmo com as flutuações negativas da economia, setores como o do e-commerce seguem em expansão. No ano de 2021, o faturamento do comércio eletrônico brasileiro atingiu o impressionante número de R$ 161 bilhões, um crescimento de 26,9% em comparação ao ano interior.

Mas tirando o foco dos dados negativos, para lhe ajudar a navegar a crise, separamos 9 dicas promissoras e de mercados aquecidos para fazer renda extra sem sair de casa. Confira abaixo:

1. Fazendo dropshipping

Dropshipping é um modelo de gestão logística que permite que qualquer um possa vender sem estoque. Com essa modalidade, o gestor se preocupa apenas com a criação e divulgação da marca e produtos, já que a entrega fica a cargo de fornecedores especializados neste tipo de serviço.

O dropshipping funciona da seguinte forma: você define seu tipo de negócio e os produtos que deseja vender. Após efetuar as primeiras vendas, seu fornecedor de dropshipping é acionado para entregar o produto no endereço do seu cliente.

Em resumo: você vende, eles entregam. Empreender com dropshipping não requer nenhum tipo de investimento inicial em estoque, já que o fornecedor só envia os produtos após a venda efetuada.

Você pode criar um perfil no instagram para fazer a divulgação de sua loja por lá.

Não se esqueça de criar um link para instagram em sua bio direcionando seu cliente para a sua loja virtual.

2. Criando um produto digital

Com o isolamento social causado pela pandemia de Covid-19, muitas atividades cotidianas passaram por um rápido processo de digitalização, principalmente as relacionadas a estudos e trabalho. Por isso, o meio virtual tornou-se um ambiente fértil para ações voltadas a esses setores.

Produtos digitais como e-books e cursos online ganharam espaço como ferramentas de desenvolvimento pessoal e profissional. Além disso, outros tipos de itens voltados para a organização, como planners, também conquistaram uma parcela de clientes fiéis.

Ao investir nesse mercado, você pode conquistar uma fatia de um mercado que tem encantado mais e mais clientes. Além disso, a vantagem de criar um produto digital é que você o cria uma única vez, mas pode vendê-lo em diversas ocasiões.

3. Vendendo comida

Alguma receita familiar especial que você guarde a sete chaves? Talvez esse seja o momento de dividi-la com o mundo.

No mercado gastronômico, há sempre espaço para quem gosta de se aventurar na cozinha, seja inovando com novas receitas, ou fazendo o tradicional bem feito. Se você costuma receber elogios sobre seus dotes culinários, essa pode ser uma excelente oportunidade de complementar sua renda mensal.

Quentinhas, doces, comida vegana. Existe um público para cada um desses nichos, a única regra é oferecer algo saboroso e de qualidade. Escolha uma especialidade, teste receitas, use embalagens criativas e tire fotos irresistíveis para suas redes sociais.

Muitas marcas famosas começaram nesse formato mais “caseiro”. O segredo é caprichar nos sabores e buscar um diferencial competitivo que destaque você da concorrência.

Use uma boa planilha de controle de estoque para evitar prejuízos e controlar toda sua mercadoria.

4. Vendendo produtos artesanais

Existe algum tipo de produto específico que costuma despertar seu interesse? Algo que você colecione ou que sempre tenha tido a curiosidade de saber como se faz?

Desde roupas, crochê, bordados, até itens de decoração recicláveis. O mercado de artesanatos saiu das praias e conquistou seu espaço na internet com marketplaces voltados para este nicho específico, como é o caso do Elo7.

Procure materiais não-convencionais e tente imaginar o que você poderia fazer com eles. Criando um produto atrativo e inovador, você pode lançar sua própria marca nas redes sociais e em outras plataformas de vendas e, aos poucos, conquistar uma base fiel de clientes.

Recomendamos que faça um ótimo curso de e-commerce gratuito que te ajude no começo dessa jornada empreendedora.

5. Participando de um programa de afiliados

Muitas empresas e plataformas oferecem oportunidades para que qualquer pessoa se torne um afiliado digital de um produto ou serviço.

A filiação funciona assim: você recebe um link pessoal para efetuar vendas e, a cada vez que convencer alguém a comprar pelo seu link, você recebe uma comissão. As comissões variam de 5% até mais de 50% do valor do produto.

Esse formato pode ser bastante lucrativo, além de não precisar de um investimento inicial. Se você tiver algum tipo de público que o acompanha, será ainda mais fácil conseguir uma renda extra sem sair de casa com esse tipo de serviço.

6. Desapegando de itens antigos

É muito provável que, ao examinar o ambiente ao seu redor, você encontre alguns itens que não usa há algum tempo. Muitas vezes, o apego emocional a coisas antigas nos impede de vendê-las e dar um novo propósito àqueles objetos.

Além da possibilidade de renda extra, ao desapegar, você contribui para a cultura de reutilização e consumo consciente. Algo que não tem mais tanto valor prático para você poderá ganhar um novo sentido e utilidade ao ser adquirido por outra pessoa.

Roupas, livros, eletrodomésticos ou aquele instrumento musical que está parado há algum tempo. Tudo pode ser reaproveitado e fazer parte de novas histórias.

Você pode criar seu bazar pessoal e anunciar nas redes sociais ou usar alguma plataforma específica para isso. Bons exemplos de marketplaces voltados para esse mercado são o Enjoei e a OLX. Apenas certifique-se de, antes de anunciar, buscar as taxas e opções de frete oferecidas por cada plataforma.

7. Alugando um quarto

Algum quartinho em desuso ou servindo de depósito na sua casa? Que tal montá-lo de forma aconchegante para complementar sua renda mensal?

Uma diária em um hotel comum costuma custar, em média, R$ 150. Em resposta a isso, plataformas como o Airbnb têm se popularizado como uma alternativa de hospedagem mais em conta para pessoas em viagem, seja por turismo ou trabalho.

Você pode estabelecer suas regras de convivência e desfrutar de uma renda extra enquanto oferece um serviço de baixa manutenção. Além da limpeza e renovação de itens de higiene pessoal, a plataforma do Airbnb faz todo o resto do serviço para você.

Tudo que você precisa fazer é preparar o ambiente, tirar boas fotos do quarto e subi-las na plataforma. Além da renda extra, você poderá ter trocas culturais enriquecedoras com pessoas de todas as partes do mundo.

8. Oferecendo uma experiência única no Airbnb

Como já tocamos no assunto Airbnb, uma outra forma de conseguir renda extra com essa plataforma é oferecendo uma experiência únicapara turistas.

Pessoas que estão de passagem pela sua cidade costumam estar interessadas em um contato mais próximo com a cultura, história e culinária do lugar. Para isso, o Airbnb lançou uma aba do site com foco nesse tipo de serviço.

As oportunidades são diversas. Você pode ser guia de um passeio histórico ou fazer um tour por bares e restaurantes tradicionais. Se for um apreciador e praticante da culinária regional, você pode oferecer uma aula ensinando a preparar um prato típico. Apenas certifique-se de oferecer uma experiência interessante e culturalmente enriquecedora.

Pronto para descolar uma renda extra nesses tempos de crise?

Com as dificuldades dos últimos anos, entendemos que nunca foi tão necessário o uso da criatividade para gerar uma renda extra. Entretanto, não existe fórmula mágica. É preciso ver o que funciona melhor para você.

Recomendamos que você busque, entre as opções apresentadas, aquelas com as quais você mais se identifica. Seu tempo livre também é precioso, então vale a pena considerar o que mais facilmente poderia se tornar um hobby seu.

É também importante você ter uma boa planilha de controle de vendas para otimizar o seu tempo, e também tendo um bom controle financeiro de sua empresa.

Além disso, tendo um vínculo emocional com o que faz, você poderá ter melhores ideias para elevar sua iniciativa a outro nível.

Esperamos que você tenha se inspirado com nossas dicas e possa ter sucesso nas suas empreitadas. Desejamos toda a sorte e boas vendas!

