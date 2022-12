Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Você já ouviu falar na receita de bolo de banana rápido de liquidificador? Seja para o café da manhã ou para o lanche da tarde, a verdade é que, praticamente, todo mundo gosta de comer um bolinho bem fofinho e saboroso. E se for acompanhado de um cafezinho, então, nem se fala! Não existe nada melhor, não é mesmo?

Mas entre tantos sabores e estilos diferentes de bolos que podemos encontrar por aí, existe um, em particular, que tem gostinho de infância: o bolo de banana ! Este bolo é uma das delícias que revisitam memórias afetivas através do seu sabor incomparável.Você está pensando em fazer um bolo de banana para incrementar o lanche da tarde e não quer perder muito tempo na cozinha? Então fique por aqui. Neste conteúdo, você aprenderá a fazer um bolo de banana rápido de liquidificador que é de comer re-zan-do, de tão bom! Acompanhe!

Veja como fazer um bolo de banana rápido de liquidificador

Você é do tipo de pessoa que não gosta de perder muito tempo na cozinha? Por outro lado, não deixa de fazer os seus pratos favoritos? Então saiba que esta receita de bolo de banana rápido de liquidificador foi feita para você! E o melhor de tudo: é muito fácil de fazer! Para preparar a massa, você irá precisar apenas de:

2 xícaras (chá) de açúcar

3 ovos

1/2 xícara (chá) de óleo

1 colher (sopa) de fermento químico

1 xícara (chá) de leite

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

E sabe aquela cobertura super saborosa de banana caramelizada? Não pense que só porque este é um bolo de banana rápido de liquidificado r que não contaremos com ela! Portanto, também vamos precisar de:

1/2 xícara (chá) de água quente;

3/4 xícara (chá) de açúcar;

7 bananas.

Dados os ingredientes, agora é hora de colocarmos a mão na massa - ou melhor, a massa no liquidificador, não é mesmo?

Colocando em prática essa deliciosa receita

Começando com a cobertura, leve uma panela ao fogo e despeje o açúcar, mexendo até começar a derreter. Em seguida, despeje a água quente e siga mexendo para dissolver bem o açúcar. Quando já estiver mais engrossado, em um ponto ideal para calda, desligue o fogo e reserve.

Vamos agora preparar a massa do bolo de banana rápido de liquidificador. Para isso, bata o leite, os ovos, o açúcar e o óleo no liquidificador. Agora, aos poucos, acrescente a farinha de trigo até que a massa fique homogênea. Em seguida, adicione o fermento, batendo na velocidade mínima do seu liquidificador.

Feito isso, unte uma forma de tamanho médio com margarina, farinha e despeje a calda, de forma que ocupe todo o fundo da forma. Corte as bananas em pequenas tiras e posicione-as por cima da calda.

Asse em forno médio, pré-aquecido em uma temperatura de 180º e deixe por 30 minutos. Ao retirar do forno, deixe esfriar para poder desenformar sem quebrar a massa.

Viu, só? Seu bolo de banana rápido de liquidificador já está pronto! Agora, é só passar um cafezinho e aproveitar!

O liquidificador é um eletrodoméstico coringa, você consegue fazer diversas receitas deliciosas de forma simples. Já experimentou um pudim de leite condensado feito em minutos no liquidificador?

Confira algumas dicas para fazer o melhor bolo de banana rápido de liquidificador

Escolha bananas maduras : para um bolo de banana saboroso e fofinho, é importante que as bananas estejam bem maduras. Elas devem estar amarelas com algumas manchas marrons, e não devem ter nenhum pedaço verde. Se as suas bananas ainda estiverem verdes, deixe-as descansando em uma tigela por alguns dias até que fiquem maduras o suficiente.

: para um bolo de banana saboroso e fofinho, é importante que as bananas estejam bem maduras. Elas devem estar amarelas com algumas manchas marrons, e não devem ter nenhum pedaço verde. Se as suas bananas ainda estiverem verdes, deixe-as descansando em uma tigela por alguns dias até que fiquem maduras o suficiente. Adicione um pouco de canela na sua calda para potencializar o sabor : uma boa dica para potencializar a calda do bolo de banana rápido de liquidificador é adicionar algumas pitadas de canela. Isso porque a canela é uma especiaria que confere potência e agem realçando os sabores.

: uma boa dica para potencializar a calda do bolo de banana rápido de liquidificador é adicionar algumas pitadas de canela. Isso porque a canela é uma especiaria que confere potência e agem realçando os sabores. Não use mais açúcar do que manda a receita : o açúcar deve ser usado com moderação, pois as bananas já são bastante doces. Se você quiser adicionar um pouco mais de sabor, experimente usar uma xícara de chá de mel ou xarope de bordo.

: o açúcar deve ser usado com moderação, pois as bananas já são bastante doces. Se você quiser adicionar um pouco mais de sabor, experimente usar uma xícara de chá de mel ou xarope de bordo. Não se esqueça do fermento em pó: o fermento em pó é essencial para que o bolo cresça. Certifique-se sempre de adicionar o fermento na massa do bolo antes de colocar na forma para assar.

Sirva o bolo quente ou frio: quando o bolo estiver pronto, deixe esfriar em local arejado. Quando já estiver esfriado completamente, estará pronto para servir! Ah, ele também fica delicioso gelado!

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.