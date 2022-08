Como funcionam as corretoras de Forex online como Quotex

Apoie o 247

Quando se navega na internet não é difícil encontrar pessoas que falam sobre investir dinheiro online e a possibilidade de lucrar dessa forma. Nem sempre a informação a respeito de como funciona esse mecanismo é fornecida, o que leva muitos internautas a pensarem que ganhar dinheiro online não seja uma realidade.

As chamadas corretoras de Forex online não são complicadas de se entender, permitindo que todos possam investir dinheiro e receber algum lucro. A forma mais conhecida dessas corretoras é comprar um tipo de moeda, aguardar que ela tenha uma valorização e assim, trocá-la por outra. Um exemplo seria comprar dólares e quando a moeda estiver em alta em relação ao real, trocá-la pela moeda brasileira, lucrando com a valorização do dinheiro. Como em qualquer tipo de investimento, este também apresenta riscos, o que torna imprescindível acompanhar as mudanças de mercado e se informar a respeito de circunstâncias que possam afetar a valorização das moedas, para evitar que ao movimentar seu dinheiro, perca algum valor.

Uma busca na web é capaz de esclarecer diversas variantes a respeito do que afeta a força de uma moeda, facilitando bastante para quem deseja investir. Também é essencial estar ciente das questões econômicas e políticas entre países que utilizam as moedas de seu interesse, se mantendo alerta a altas e baixas que elas venham a sofrer.

Ainda sobre utilizar corretoras Forex online, há duas formas de se definir a maneira de trabalhar com seu dinheiro: sendo um trader ou um investidor. Há diferenças entre cada um deles e, por este motivo, é tão importante entender cada um. Investidores costumam focar em negociações de longo prazo, enquanto os traders buscam as de curto prazo. Um investidor costuma optar por ativos mais seguros, com menor risco. O trader está mais interessado em encontrar situações pontuais de lucro, obtendo o retorno financeiro em pouco tempo, porém, com maior risco. Vale destacar que se os riscos são menores para o investidor, o lucro também será. No caso de um trader, quanto maior o risco, maiores serão os lucros. Você pode ver um exemplo em Quotex Broker.

Enquanto um investidor não precisa manter uma frequência alta de negociações, pois muitas vezes deixa que elas rendam com os dividendos, o trader terá de dedicar mais energia nisso, afinal, se não estiver sempre iniciando negociações não terá o que lucrar. As oscilações diárias de mercado são determinantes para traders, mas surtem pouco efeito para investidores. Para quem deseja investir seu dinheiro em corretoras Forex online, conhecer as diferenças entre trader e investidor é essencial para estabelecer qual dos estilos se adapta melhor ao que se espera. Devido à necessidade de dedicar mais tempo às negociações e oscilações diárias, o trader não seria o mais indicado para quem não dispõe de muita energia para isso. Já os que buscam lucro rápido, se sentiriam frustrados em seguir o modelo de investidor e não obterem resultados em breve. Com informação e sabendo qual a forma de negociação mais se adequa às suas necessidades e expectativas, não há como se decepcionar ao investir.

