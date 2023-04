Como imprimir códigos de barras em etiquetas para produtos ou envio

Apoie o 247

Os códigos de barras são uma parte essencial do comércio moderno.Eles permitem o processo de varejo, direcionam remessas e ajudam os armazéns a manter o estoque. Para manter seus produtos rastreáveis e em conformidade com os padrões do setor, siga este guia sobre como imprimir códigos de barras nos rótulos.

Desde a sua introdução no mercado no início dos anos 1950, os códigos de barras tornaram-se parte integrante da distribuição de produtos e canais de varejo. Quando digitalizados, os códigos de barras fornecem informações para ajudar a criar contagens de inventário precisas, garantir que as remessas cheguem aos seus destinos adequados e habilitar sistemas de checkout de varejo.

Considerando a importância dos códigos de barras, é essencial que as empresas utilizem os métodos e máquinas mais adequados para aplicá-los - tanto em contextos de rotulagem de produtos quanto em cenários de envio.

No que diz respeito à rotulagem do produto, muitas empresas optam por construir esses códigos diretamente na embalagem principal do produto (por exemplo, barras de chocolate, garrafas de água, biscoitos e outros itens). No entanto, outras empresas optam por imprimir diretamente na embalagem primária do produto por razões que vão desde a prevenção de falsificação até a acomodação de configurações de linha de impressão. Para fins de envio, esses códigos são normalmente aplicados usando uma máquina de etiquetas dedicada a imprimir e aplicar ou com uma impressora a jato.

Este artigo detalhará como imprimir códigos de barras em etiquetas para essas diferentes aplicações, bem como explorar o hardware necessário para que isso aconteça.

Como imprimir códigos de barras nos rótulos: Rotulagem direta do produto

Muitos fabricantes de alto volume integram seus códigos de barras diretamente na embalagem do produto principal para ajudar a reduzir as etapas da linha de montagem. Por exemplo, a Anheuser-Busch InBev produziu mais de cinco trilhões de litros de cerveja apenas em 2019. Esta cerveja é colocada em garrafas ou latas pré-rotuladas para que estejam imediatamente prontas para serem embaladas, distribuídas e vendidas.

Essa abordagem não é tão essencial para operações menores que não estão embalando quantidades industriais de produtos. Muitas cervejarias artesanais aplicarão etiquetas com um espaço vazio de código de barras em suas tiragens de bebidas em pequenos lotes. Como esses lotes diferentes exigem códigos de barras diferentes, a mesma etiqueta pode ser anexada a esses recipientes e uma impressora pode imprimir o código de barras exclusivo na etiqueta.

Materiais de construção e equipamentos de construção são duas outras categorias de produtos que muitas vezes recebem etiquetas de código de barras direto. Esses rótulos garantem a rastreabilidade no local e evitam problemas de falsificação. Madeira, peças de carro e tubos de PVC/aço também são destinatários comuns desta prática.

Em ambos os casos, ter a impressora certa para criar o rótulo é uma necessidade. No entanto, não há uma impressora de tamanho único, e um dos maiores fatores decisivos para qual modelo funcionará com sua linha de produtos é se você está trabalhando com superfícies porosas ou não porosas.

Impressão de códigos de barras em superfícies porosas

A superfície porosa de materiais como madeira, papel e papelão não tratados absorvem tinta até certo ponto. Consequentemente, você precisa de uma impressora e tinta especificamente projetadas para codificar esses substratos porosos, de modo que esses códigos sejam nítidos e legíveis o suficiente para serem digitalizados por um leitor de código de barras.

As impressoras a jato de tinta térmico (TIJ) são uma escolha comum para aplicações porosas. Modelos como o Anser U2 Smart One usam cartuchos de tinta que são especificamente formulados para criar códigos em resoluções altas o suficiente para garantir a digitalização. Os modelos TIJ também são conhecidos por sua construção e mobilidade leves, permitindo que eles se encaixem facilmente em diferentes posições da linha de fabricação, seja montada ou móvel.

Impressoras de codificação de casos de alta resolução também são frequentemente usadas para criar códigos de barras em substratos porosos. A tinta de alta densidade usada por essas impressoras cria caracteres nítidos que os leitores de código de barras podem digitalizar facilmente. Nosso codificador de caixa, a impressora de alta resolução drop on demand (DOD) Precision Series 72mm, que utiliza tintas à base de óleo ou solvente, fornece uma imagem de alta resolução de até 180 DPI.

Impressão de códigos de barras em superfícies não porosas

Metal, vidro e plástico são os materiais não porosos mais comuns usados para embalar produtos. Embora a maioria das máquinas TIJ seja feita para aplicações porosas, a tinta à base de solvente usada pelo Anser U2 Pro-S permite codificar recipientes como latas de alumínio e garrafas de vidro. Como o Smart One, este modelo pode codificar a 600 x 300 DPI para códigos claros e altamente legíveis. Para operações de alta produção que exigem impressão contínua, uma impressora a jato de tinta contínuo (CIJ) é o que é mais comumente usado.

Como imprimir códigos de barras em etiquetas: pacotes de envio

Os códigos de barras são essenciais para direcionar as remessas para seus destinos legítimos. Eles são digitalizados quando os pacotes são recebidos, colocados em armazenamento e/ou enviados para sua próxima parada. Esses códigos podem ser colocados em uma etiqueta física impressa e aplicada à embalagem ou podem ser impressos diretamente na própria superfície do papelão. O primeiro pode ser feito com um rotulador de impressão e aplicação, ou mais lentamente à mão, enquanto o último é tipicamente realizado por meio de uma impressora de codificação de cases.

