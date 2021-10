Como jogar ou como negociar: os Binomistas alcançam um novo nível

Apoie o 247

Negociar pode parecer fácil até que você tente. Isso é verdade quando se trata de negociar com a Binomo . Legítimos traders com vasta experiência em negociação sabem disso melhor do que ninguém. Muitos deles são chamados de Binomistas, e eles têm prazer em compartilhar suas opiniões de especialista em negociação com outras pessoas. Abaixo, destacamos três princípios básicos que os Binomistas seguem para alcançar resultados incríveis .

#1. Resultados excelentes exigem soluções confiáveis

A primeira coisa a que os traders prestam atenção é a confiabilidade da plataforma. Eles devem se certificar de que não se trata de fraude ou farsa, mas uma plataforma de negociação real e segura. A Binomo é uma empresa legítima com mais de sete anos de experiência no mercado financeiro e está sujeita às leis de São Vicente e Granadinas, país onde está localizada sua sede.

A Binomo possui certificado emitido pela Comissão Financeira (IFC), o que garante a proteção do trader em caso de disputa com a plataforma. O serviço Verify My Trade (VMT), que atesta a qualidade da execução da negociação, também emitiu um c ertificado de confiabilidade da Binomo. Ao mesmo tempo, a Binomo voluntariamente (e com sucesso) passa por uma auditoria mensal de 5 mil negociações realizadas na plataforma para confirmar sua qualidade.

Vale destacar os importantes prêmios internacionais que também comprovam a segurança da Binomo. A corretora recebeu os prêmios FE e IAIR em 2015 e 2016, respectivamente, e foi eleita a melhor para traders iniciantes. Você encontra tudo isso na página de login da Binomo.

Portanto, a Binomo pode afirmar ser uma das plataformas de negociação mais seguras e confiáveis ​​do Brasil; organizações independentes e respeitadas regulam seu site e aplicativo.

#2. Força na educação: use tutoriais e práticas gratuitas

Para alcançar resultados, a negociação requer treinamento e prática. Os Binomistas reconhecem o valor da educação. Eles entendem que não podem confiar só nas dicas e sinais de outras pessoas, então melhoram suas habilidades e praticam constantemente.

A Binomo oferece essa oportunidade a todos os seus traders gratuitamente. Os tutoriais explicam a você não como jogar, mas como negociar na plataforma, porque isto não é um jogo. Mas primeiro, você precisa se inscrever e fazer login em sua conta.

Login e verificação seguros

Para investir e negociar em https://binomo.com/ , basta inserir um endereço de e-mail ou uma conta do Facebook / Google (clique no logotipo desejado), criar uma senha, selecionar a moeda da conta, ler e aceitar o Contrato do Cliente e Termos da Política Privada e pronto.Atenção! Escolha a moeda da sua conta com cuidado, porque você não poderá alterá-la após a inscrição.

Os Binomistas se preocupam com a segurança de seus dados. Assim, você pode passar pela verificação. Esse procedimento protegerá sua conta de fraudadores e permitirá que você retire seu lucro sem obstáculos. Graças ao serviço automático, a verificação na Binomo leva no máximo 10 minutos.

Conta demo

Após o login, você será levado ao painel de controle. Um rápido tutorial explicativo irá apresentá-lo às funções básicas da plataforma Binomo . Você terá uma conta demo à sua disposição, onde poderá praticar com as ferramentas financeiras disponíveis e desenvolver suas habilidades de negociação. Você pode praticar quantas vezes quiser sem arriscar seus fundos reais; caso o saldo diminua, basta reiniciar seus $1.000 virtuais.

Central de Ajuda

Se você quiser entender como a Binomo funciona, visite a Central de Ajuda . Esta seção pode ser chamada de Wikipedia ou FAQ, pois contém respostas prontas para as perguntas mais populares sobre a plataforma.

Aliás, você pode fazer isso através do chatbot, que está disponível diretamente na sua conta. Caso não tenha encontrado uma solução para o seu problema, você sempre pode entrar em contato com um especialista de suporte. A Binomo também cuidou de tudo para seus traders brasileiros: a plataforma e o suporte estão disponíveis em português.

Estratégias

Os Binomistas procuram progredir todos os dias. Ao mesmo tempo, eles sabem que a trajetória até um objetivo exige muito trabalho. Eles nunca negociam com base em suposições, mas usam estratégias diferentes.

As estratégias são uma combinação de técnicas que o ajudarão a entender como negociar e usar a Binomo de forma mais eficaz. Para traders iniciantes e experientes, a Binomo oferece uma variedade de estratégias de negociação . Você as encontrará na seção de mesmo nome no site ou aplicativo. Elas podem ajudá-lo a maximizar os resultados de suas negociações.Atenção! Não existe uma estratégia 100% vencedora. Desenvolva a sua própria usando tutoriais e uma conta demo na Binomo.

#3. Não perca oportunidades: invista e negocie em qualquer lugar

Os traders estão constantemente em busca de novas oportunidades para alcançar seus objetivos. Graças ao seu espírito empreendedor, é fundamental para eles que estejam sempre em contato.

Portanto, a Binomo oferece aos seus traders um aplicativo móvel conveniente para Android e iOS. Você pode baixá-lo no Google Play / App Store. Em caso de problemas de instalação no Android, existe uma opção alternativa - o arquivo APK, que você pode baixar através deste link .

O aplicativo é praticamente igual à versão desktop da Binomo: você pode depositar e retirar fundos, usar cupons de bônus (código), negociar 24 horas por dia, 7 dias por semana, participar de torneios (na versão APK), praticar gratuitamente em uma conta demo e mais.

Junte-se aos Binomistas

Como você pode ver, os Binomistas são curiosos, se esforçam por seu autodesenvolvimento e estão sempre focados no resultado. Você também pode fazer parte desta comunidade. Junte-se a mais de 2 milhões de investidores online, negocie e desenvolva suas habilidades em conjunto. Talvez seus amigos ou familiares já estejam negociando aqui!

Também gostaríamos de lembrar que a negociação está sempre associada a riscos financeiros. Antes de negociar, é recomendável que você esteja de acordo com isso e tente mitigar os riscos com suas habilidades.

