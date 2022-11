Como Lanistar e Conta Iti estão dando poder bancário ao povo e por que o Neon está ficando aquém

Apoie o 247

Após a pandemia do COVID-19, muitas coisas mudaram. A forma como interagimos com a tecnologia mudou drasticamente nos últimos dois anos e o Brasil não se esquivou de se adaptar ao novo modo de vida.

Mais pessoas estão abrindo contas bancárias online ao invés de pessoalmente, de acordo com um estudo realizado pela Deloitte. Os pesquisadores descobriram que as aberturas de contas bancárias digitais atingiram 10,8 milhões no ano passado, um aumento de 66% em relação ao ano anterior. Esse crescimento exponencial pode ser atribuído ao fato de que os serviços bancários online são livres de problemas, econômicos e seguros.

Depois da Lanistar ser lançada no Brasil no início deste ano, a fintech promete uma gama de recursos que seus contemporâneos não têm. O Conta Iti também está provando ser um banco online de sucesso no Brasil, mas o Neon, apesar do burburinho que criou, está ficando para trás.

Lanistar significa futuro

Um cartão de pagamento polimórfico para quem sabe que influência é a única moeda que importa – é nisso que a Lanistar acredita. Os clientes poderão adicionar todos os seus cartões no aplicativo e podem fazer compras online com a robusta e segura tecnologia CVV2 em qualquer lugar do mundo. A abordagem mundial da Lanistar beneficia seus clientes em mais de 38 milhões de pontos de venda.

A Lanistar oferece aos clientes brasileiros um aplicativo fácil de usar que possui uma interface de usuário fantástica. Além disso, uma transação entre duas contas Lanistar será sempre gratuita – recurso ausente em alguns aplicativos de banco online atualmente em operação no país.

Lanistar também suporta todos os dispositivos iPhone e Android, pois não depende da tecnologia NFC. Os clientes também podem resolver suas dúvidas dentro do app sem precisar se preocupar com os agendamentos e esperas que acontecem nos bancos tradicionais.

A empresa em breve fará uma incursão em transações internacionais diretas e uma troca de criptomoedas; mais alguns recursos que dão a Lanistar uma vantagem sobre outros bancos – especialmente o Neon.

Conta Iti é um banco sem barreiras

A Conta Iti está mudando a forma de como os jovens encaram bancos e poupança. Com o Conta Iti, uma pessoa acima de 14 anos pode ter uma conta com recursos como pagamento PIX, cartão de conta, parcerias e muito mais. E os clientes podem abrir uma conta bancária em menos de 4 minutos! Tempo é dinheiro, como dizem. Você economiza tempo, você economiza dinheiro.

O cartão de crédito do Iti permite limite de até R$ 20 mil sem anuidade. Ele fornece aos clientes a capacidade de usar o cartão virtual antes mesmo da chegada do cartão físico.

Todos os cartões são reciclados e vêm com Braille, tornando-os mais acessíveis. Os clientes também desfrutam de recompensas exclusivas de algumas das maiores lojas online.

Vale a pena o Neon?

Existem prós e contras no Neon. Assim, é importante que a marca reconheça e se adapte à concorrência. Embora a Neon ofereça muitos serviços incríveis para seus clientes, como cartões de crédito e débito, oportunidades de investimento e até empréstimos, a tecnologia que suporta o sistema tornou-se um pouco desatualizada.

Os cartões Neon usam a tecnologia NFC para pagamentos, o impossibilita que clientes com aparelhos iPhone e Android mais antigos tenham uma experiência tranquila. Isso pode fazer com que alguns clientes em potencial sejam atraídos para outros projetos, como Lanistar.

Portanto, vale a pena pesquisar o Neon antes de se envolver, para garantir que a tecnologia não interfira na sua experiência. Mas, para quem pode usá-lo, o Neon é uma excelente opção de neobanco e não deve ser desperdiçada!

Pensamentos finais

Lanistar e Conta Iti estão provando ser os bancos online que mantêm os clientes à frente. O uso de alta e robusta em ambos os bancos confere maior segurança nas transações e ultra-conforto na realização de pagamentos em todo o mundo. A Neon, por outro lado, está atrasada e precisa melhorar seu jogo se quiser sobreviver no mercado bancário brasileiro em constante mudança e evolução.

