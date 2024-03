Como montar uma loja online: Dicas iniciais para ter sucesso

Entenda quais as melhores maneiras de como montar uma loja online, ter muito sucesso com os seus potenciais clientes e conquistar excelentes vendas! edit

Apoie o 247

Google News

Conteúdo de Parceiros

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Empreendedores novatos apresentam muitas dúvidas a respeito de como montar uma loja online, de maneira simples e prática para ter sucesso. O desenvolvimento de um e-commerce não é fácil, afinal, exige muita análise e estudo de mercado antes mesmo de pensar em definir o seu tipo de público-alvo.

É normal que muitos profissionais iniciantes tenham pouca — ou nenhuma — experiência e, por este motivo, não realizem pesquisas para adquirir uma prática melhor. A falta de conhecimento pode fazer o negócio ter um desenvolvimento extremamente fraco, além de apresentar falhas em gestão e controle de estoque.

continua após o anúncio

Por isso, reunimos as melhores dicas para te ajudar a iniciar nesse ramo. Veja:

1. Crie uma estratégia de negócios

A partir de uma análise SWOT é possível entender os pontos fracos, fortes e encontrar possíveis ameaças para o seu negócio, assim como as oportunidades. Ao fazer isso, você descobre quais as dificuldades que enfrentará, muitas vezes abrindo margem para a prevenção de problemas e dificuldades.

continua após o anúncio

Além disso, muitas pessoas se questionam como montar uma loja online e, para isso, é necessário definir os objetivos que você quer conquistar com a sua marca. Hoje no mundo do marketing, não se fala apenas em vendas, mas muito em fidelização de público, por meio do engajamento da marca.

Para ter sucesso, há a importância de desenvolver estratégias eficientes que auxiliem na captação de potenciais clientes, como a criação de campanhas de marketing que sejam persuasivas e trabalhem com bons gatilhos mentais, e a retenção desses clientes, tornando-os uma base sólida de consumidores que irão advogar a sua marca para outros potenciais clientes.

continua após o anúncio

2. Pesquise seu nicho de mercado

Você sabe qual é o seu nicho? No processo de abertura do seu negócio, é fundamental avaliar o seu segmento. Desde a compreensão do comportamento dos consumidores, envolvendo a criação de persona e principalmente o modelo de mercado.

A partir da análise de concorrentes, por exemplo, é possível elencar os diferenciais e similaridades com os players do nicho, facilitando a criação da estratégia de negócios e auxiliando o posicionamento de marca.

continua após o anúncio

É importante ter o máximo de informações possíveis sobre o comportamento do seu público e dos seus concorrentes. Uma ótima forma de conseguir essas informações e aplicá-las é a partir da metodologia 5W2H, que nesse contexto deve ser adaptada pensando nos objetivos da pesquisa.

5W:

continua após o anúncio

What – o que meu consumidor consome? | o que meu concorrente oferece?

Why – por que ele precisa consumir? | por que meu concorrente faz dessa forma?

Where – quais os canais que ele usa para consumir? | onde meu concorrente anuncia?

When – quando ele consome? | quando meu concorrente anuncia?

Who – de quem ou por quem ele consome? | quem meu concorrente usa para divulgar?

2H:

How – como ele consome? | como meu concorrente opera?

How much – quanto custa para ele? | qual o custo do meu concorrente?

3. Defina os produtos para vender online

Definir quais produtos serão oferecidos nem sempre é uma tarefa fácil. Pode ser que já exista a decisão a partir de uma preferência pessoal, uma oportunidade de negócio que surgiu ou ainda não ter um produto tão definido.

continua após o anúncio

Existem diversas variáveis a se considerar, e para cada classificação de produto a análise deve ser diferente, mas no geral, existem pontos em comum para entender tanto o potencial de venda, lucro e dificuldades que serão enfrentadas.

Analisar a margem de lucro de diferentes produtos, valor agregado, volume de busca e recorrência de compra são fatores que ajudam a entender as oportunidades de venda. Aliando essas informações com a quantidade de concorrentes, condições comerciais próprias e terceiras, qualidade do produto, reconhecimento de marca e hábitos do público, é possível ter todo o panorama de negócios.

continua após o anúncio

Também devem ser analisados os detalhes de logística, como: facilidade de armazenamento, validade de produto e risco envolvido para o transporte.

4. Tenha fornecedores confiáveis

A base de qualquer negócio é o relacionamento entre as partes: além da sua marca para com seus clientes, o relacionamento entre sua empresa e seus fornecedores é um grande fator decisivo para o sucesso da sua operação.

Esse relacionamento com os fornecedores deve ser construído a partir de confiança e colaboração, onde ambos os envolvidos entendem seus papéis e, principalmente, a importância do papel do outro contribuindo para seu resultado.

Buscar fornecedores envolve além da confiança e responsabilidade, condições favoráveis para a prosperidade do seu negócio, tanto comerciais como de suporte e apoio para as necessidades.

5. Defina seu público-alvo

A principal dúvida sobre como montar uma loja online é de que maneiras definir o público-alvo sem cometer erros. Nesse caso, há a necessidade de avaliar os produtos da sua loja, seu nicho e o tipo de estratégia adotada para conseguir desenvolver inicialmente a sua persona, da mesma forma que acontece no exemplo:

“A persona é composta por mulheres de 18 a 35 anos que gostam de produtos para cabelo, e procuram excelentes itens de maquiagem. Este público abrange 99% do sexo feminino de classe A e B, em que a maioria são empresárias ou maquiadoras profissionais que querem cosméticos de alta qualidade e não se preocupam com preços.”

Temos a nossa persona composta apenas por mulheres que trabalham como maquiadoras ou cuidam de negócios próprios. Elas possuem uma classe social e têm interesse em consumir também dicas sobre quais as melhores makes aplicar nas clientes ou nelas mesmas. Dessa forma, você consegue desenvolver conteúdos eficientes para atrair a atenção do público-alvo feminino e levá-las ao processo de compra de maneira simples.

6. Encontre uma plataforma de comércio eletrônico

No momento em que você pesquisa a respeito de como montar uma loja online, precisa fazer uma análise das principais plataformas de e-commerce para realizar um trabalho organizado e seguro. O ideal é que você verifique as informações sobre custos, processamento de pagamentos, velocidade, layout, facilidade de manutenção, desempenho para os buscadores e possibilidade de personalização.

Além disso, para entender como montar uma loja online, é indispensável avaliar qual das opções é responsiva. Nenhum cliente quer ter dificuldades de navegabilidade, seja através do computador ou smartphone e, qualquer página que trava ou leva muito tempo para carregar, gera frustração, aumentando as chances de serem fechadas.

7. Crie sua loja virtual

No momento em que você escolher a plataforma ideal, crie a sua loja online para colocar os produtos na vitrine e deixá-los disponíveis para os clientes verem. Insira dados sobre garantia, durabilidade, formas de uso, características, tamanho, quantidades e disponibilidade no estoque.

Informações sobre frete e data de entrega também são recomendadas, pois hoje são fatores secundários na decisão de compra. Aprender como montar uma loja online requer que você faça uma boa escolha de transportadora, preferencialmente que realize entregas dentro do prazo e de maneira segura.

8. Tenha cuidado especial no cadastro dos produtos

Cadastrar os produtos pode parecer uma tarefa complexa, pois exige muita atenção e cuidado no procedimento. Por isso, tenha cuidado com a colocação de informações sobre peso, validade, durabilidade, formas de uso e garantia, deixando esses dados claros para evitar que os clientes fiquem com dúvidas.

Ao entender como montar uma loja online, você tem mais compreensão a respeito da importância de fazer o cadastro padronizado. Esse processo inclui sabor (se houver), peso, quantidade, marca, fornecedor, código de barras, liberação pela Anvisa e a idade indicativa, por exemplo. Com as devidas informações inseridas nesses campos, os clientes sabem do que se tratam as mercadorias e conseguem fazer as compras com segurança.

9. Conecte um gateway de pagamento

O gateway de pagamento é um serviço que possibilita a transação ocorrer de forma online, por meio de uma operadora financeira. Ele é o responsável pelo intermédio do pagamento, permitindo o uso de diferentes tecnologias de pagamento como cartão de crédito e débito, boletos, depósitos bancários e principalmente o PIX.

Algumas plataformas de e-commerce já vêm com um gateway de pagamento incluso, enquanto outras precisam que seja integrado algum intermediador. É importante avaliar as formas de pagamento oferecidas, facilidade de integração com as contas bancárias e principalmente as taxas.

10. Invista em marketing para sua loja

Trabalhar com o marketing digital é fundamental para ter um aumento lucrativo considerável e atrair mais público ao seu negócio. Ramos como o SEO e a mídia paga são essenciais para alavancar a quantidade de acessos da sua loja, enquanto o inbound marketing ajuda a nutrir o futuro cliente até o momento posterior à conversão, também o fidelizando.

11. Garanta uma ótima experiência de venda e pós-venda ao seu cliente

Hoje, a experiência do usuário é o fator mais importante para determinar o sucesso de uma loja virtual. Passando pela facilidade de navegação, atendimento e finalização de compra, todas as etapas influenciam o processo de compra, podendo aumentar ou diminuir o ticket médio e até fazer o usuário do seu site desistir da compra.

É crucial ter um atendimento eficaz e preparado para contornar possíveis objeções à compra e fornecer suporte para que o usuário consiga completar o seu pedido. É possível também monitorar o abandono de carrinhos e criar uma promoção diferenciada para tais clientes, contando com um cupom de desconto incentivando a retomada da compra e até mesmo entendendo o motivo da desistência.

O pós-venda é muito importante, pois é o processo que garante a fidelidade do usuário. Auxiliar em questões relacionadas à entrega, sanar dúvidas sobre o uso do produto, pesquisar sobre a experiência que o cliente teve ali são passos que garantem a satisfação do cliente. Lembre-se, uma compra online não acaba quando o produto é entregue.

Essas são nossas dicas para você montar uma loja online. Então, analise-as muito bem e faça seu planejamento para criar seu e-commerce! Gostou do artigo? Compartilhe-o com seus amigos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: