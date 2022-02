Como organizo minhas fotos?

Apoie o 247

Os smartphones substituíram as câmeras pessoais e você provavelmente não verá mais ninguém carregando uma DSLR na viagem. Tiramos centenas de fotos diariamente sem nos preocupar com custos porque tirar fotos é de graça. Tudo vai bem até que seu smartphone fique sem armazenamento e você precisa excluir arquivos e fotos importantes para liberar espaço para as novas fotos e vídeos. Nesse momento, você percebe a importância do backup em nuvem para mídia.

Backup gratuito para organizar fotos facilmente.

Por que você deve fazer backup de fotos e mídia?

Fotos e vídeos em smartphones são tão valiosos como o dinheiro em sua conta bancária. Fazer o backup de importantes fotos e arquivos de mídia é uma decisão decisiva da qual você nunca se arrependerá. Pense nisso, quantas fotos foram tiradas por seus pais antes de você nascer? Agora pense neles quando você for um senhor/senhora de cabelos grisalhos, ainda vivo, mas as suas fotos já estão apagadas de sua memória. Além disso, segurança nunca é demais quando se trata de fazer backup de seus arquivos de dados, e as fotos não são exceção. A seguir, temos alguns motivos do porquê fazer o backup é importante.

1- Você pode perder todas as suas fotos de uma só vez

Se você está contando com apenas uma fonte para armazenar todos os seus dados, você pode acordar uma manhã e se encontrar sem nenhuma foto no seu dispositivo, pois elas simplesmente desapareceram. Porém, se tiverem sido salvos em backup na nuvem em algum lugar, você poderá fazer login nesse serviço e recuperá-los.

2- Se você só tem um lugar para acessá-los

Se suas fotos estiverem armazenadas apenas em um disco rígido ou cartão SD, caso isso quebre ou seja corrompido, não haverá nada que você possa fazer a não ser jogá-lo fora e comprar um novo.

3- Se você não tem acesso a eles quando precisa

Se suas fotos estiverem armazenadas em um dispositivo que você deixa em casa ou no trabalho, quando estiver fora de casa e quiser poder rever suas memórias, não poderá. Porém, caso eles estiverem armazenados na nuvem, você apenas tem que fazer login na conta e eles estarão lá sempre que você precisar.

Então, qual é a melhor opção para backup de fotos?

O armazenamento em nuvem é uma das melhores e mais seguras formas de armazenar seus arquivos e fotos. Altamente recomendamos que você opte pelas opções de armazenamento em nuvem, para não enfrentar nenhuma dessas situações que mencionamos anteriormente. Aqui estão alguns benefícios do backup em nuvem para fotos:

Segurança: Suas fotos são protegidas por senha e por outros métodos para que ninguém possa acessar suas fotos sem a sua autorização. Essa é a maneira mais segura de armazenar seus arquivos. Só você pode ter acesso ao backup, pois ele não é compartilhado com mais ninguém ou com um provedor de serviços terceirizado.

Conveniência: A função de backup do armazenamento em nuvem pode fazer o backup de seus arquivos com segurança, como vídeos, fotos e documentos, sem se preocupar em perder arquivos. Além disso, você pode criar facilmente pastas para gerenciar seus arquivos e documentos.

Além disso, você pode acessar seus arquivos de qualquer lugar a qualquer momento, pois eles são armazenados com segurança no espaço de armazenamento em nuvem criado por um provedor de serviços confiável.

TeraBox tem 1024GB de espaço grátis para backup automático de suas fotos

Todo mundo sabe que o TeraBox é o maior aplicativo de armazenamento em nuvem gratuito e seguro do mundo. O TeraBox é usado em mais de 214 países e regiões com mais de 20.000.000 de downloads. TeraBox é o aplicativo mais popular em meados de 2021.

Como outros produtos de armazenamento em nuvem são muito caros, o TeraBox é muito acessível. Temos orgulho de apresentar o TeraBox como uma das melhores opções de armazenamento em nuvem para backup de fotos. O TeraBox oferece 1 TB de espaço de armazenamento em nuvem gratuito para os usuários. Usando o TeraBox, você pode armazenar cerca de 300.000 fotos, mais de 2.500 filmes ou 6,5milhões de documentos.

Primeiros passos com o TeraBox

Você provavelmente agora está pronto para começar a usar o TeraBox, então os desenvolvedores tornaram bastante fácil para os usuários começarem a usar o serviço. O uso do TeraBox é totalmente gratuito e você poderá desfrutar de 1024 GB de espaço de armazenamento em nuvem gratuito apenas se inscrevendo no TeraBox por meio de sua conta do Google, Facebook e Apple ID.

Depois de instalar e se inscrever no TeraBox, o envio das suas fotos para a nuvem começará automaticamente. O recurso de backup automático de fotos é algo que torna o TeraBox uma opção atraente para usuários que adoram tirar fotos com seus telefones. O TeraBox é inviolável, gratuito, rápido e seguro e sem complicações. Se você tem iPhone ou Android, use os links abaixo para baixar o aplicativo TeraBox de forma segura com 1 TB de espaço livre em servidores em nuvem.

TeraBox para Android: Baixe o aplicativo TeraBox do Google Play

TeraBox para iOS: Baixe o aplicativo TeraBox da App Store