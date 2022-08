Como planejar um casamento ao ar livre

Apoie o 247

Os casamentos ao ar livre são cada vez mais populares, e é fácil entender o porquê. Ao planejar um casamento ao ar livre, você pode escolher um local que seja significativo para você e seus convidados, além de ter a liberdade de criar um ambiente único e personalizado.

No entanto, planejar um casamento ao ar livre pode ser um desafio. Ou seja, há muitas coisas a considerar, como o clima, o espaço disponível e os convidados. Neste artigo, vamos dar algumas dicas para te ajudar a planejar o casamento perfeito ao ar livre.

O que considerar ao planejar um casamento ao ar livre?

Existe muita coisa a se considerar na hora de planejar um casamento ao ar livre. A celebração de um casamento é sempre a realização de um sonho, se planejar é fundamental para que tudo corra bem e assim evitar que seja um dia memorável negativamente.

Antes de mais nada, existem alguns fatores muito importante, os principais são:

Tempo/clima do dia

Em primeiro lugar, o tempo é um dos fatores mais importantes a se considerar ao planejar um casamento ao ar livre. Em outras palavras, o clima pode mudar de um dia para o outro, e você não quer que seus convidados fiquem desconfortáveis ou molhados. Uma tenda pode ser uma ótima opção para fornecer abrigo em caso de chuva, mas também é importante ter um plano B, como uma sala de estar reservada em um hotel próximo, caso o tempo não esteja cooperando.

Tamanho do espaço

Outra coisa a levar em consideração é o espaço disponível. Afinal, se você estiver planejando um grande evento, certifique-se de que há espaço suficiente para acomodar todos os seus convidados confortavelmente. Portanto, se o espaço for limitado, considere realizar o evento em um espaço maior ou diminuir a lista de convidados, para permitir que todos os convidados tenham acesso à área.

Alimentação

Se você planeja servir comida, certifique-se de que todos os itens necessários estarão disponíveis e funcionando corretamente. A comida será preparada no local? Essa é uma pergunta bem importante para quem deseja servir alimento, pois no local terá que ter cozinha e os equipamentos necessários para os preparos no local.

Localização

Localização é um dos pontos muito importantes a se considerar na hora de planejar um casamento ao ar livre. Abaixo vamos falar um pouco mais a fundo sobre esse ponto, mas já tenha em mente que a localização é um dos fatores mais decisivos na hora de planejar seu evento.

É necessário considerar todos os detalhes ao planejar um casamento ao ar livre para garantir que seja um evento memorável para todos os envolvidos e principalmente os noivos.

A importância do clima e da estação do ano

Primordialmente, o clima e a estação do ano são extremamente importantes para o planejamento de um casamento ao ar livre. É preciso levar em consideração o clima da região onde o casamento será realizado, bem como a estação do ano. Nesse sentido, é recomendado que os casamentos ao ar livre sejam realizados durante os meses de primavera e verão, quando as temperaturas são mais amenas. No entanto, é possível realizar um casamento ao ar livre durante qualquer estação do ano, desde que seja planejado adequadamente.

Planejar cuidadosamente o tempo e o lugar do seu casamento irá ajudá-lo a criar um evento inesquecível para você e seus convidados. Aqui estão algumas dicas para garantir que o clima trabalhe a seu favor do seu grande dia:

Escolha um local que ofereça proteção contra eventos climáticos

Se você planeja se casar ao ar livre, certifique-se de escolher um local que ofereça sombra e abrigo aos objetos e as pessoas, como árvores ou edifícios. Isso irá ajudar a manter os convidados confortáveis ​​durante toda a cerimônia e festa.

Verifique o tempo com antecedência

Antes de fazer qualquer plano, certifique-se de verificar as previsões do tempo para o dia do seu casamento. Se houver previsão de chuva, vento ou calor extremo, considere alterar os planos para um dia alternativo ou mudar para uma cerimônia indoor.

Tenha um plano B pronto

Infelizmente, às vezes o tempo não coopera mesmo quando você planeja cuidadosamente. Se isso acontecer, ter um plano B pronto irá garantir que seus convidados possam desfrutar da cerimônia e da festa, independentemente do clima. Algumas ideias de planos B podem incluir uma cerimônia em um salão de baile ou reservar espaços em hotéis próximos para os convidados que precisarem ficar longe da área da festa devido à chuva.

O local ideal para o seu casamento ao ar livre

Quando você planeja um casamento ao ar livre, é importante escolher um local que seja bonito e acessível para todos os convidados. Aqui estão algumas dicas para escolher o local ideal para o seu casamento ao ar livre:

- Escolha um lugar que seja bonito e tenha um bom ambiente. Certifique-se de que o lugar que você escolher será agradável no dia do seu casamento.

- Verifique se o local tem todas as facilidades necessárias, como banheiros, estacionamento e acessibilidade para pessoas.

- Certifique-se de que há espaço suficiente para todos os convidados. Ou seja, você não quer que as pessoas fiquem apertadas ou incomodadas.

- Pesquise os preços dos locais antes de decidir onde realizar o seu casamento ao ar livre. Você quer escolher um lugar que esteja dentro do seu orçamento.

Dicas de locais para o seu casamento ao ar livre

Casamento ao ar livre em praias

Casamento em Ubatuba é umas das opções de destino mais lindas e interessantes quando se fala em casamento na praia ou casamento ao ar livre. Com uma infinidade de praias paradisíacas, a cidade oferece aos noivos um cenário natural deslumbrante para o grande dia. Então, se você está planejando um casamento ao ar livre em Ubatuba, confira algumas dicas de locais para o seu evento:

Praia Grande: considerada uma das praias mais bonitas de Ubatuba, a Praia Grande oferece um cenário paradisíaco para os noivos que desejam realizar seu casamento na beira-mar. Bem como, o local conta com diversas pousadas e hotéis que podem ser alugados pelos noivos e convidados.

Praia Vermelha do Sul: considerada uma das praias mais badaladas da cidade, a Praia Vermelha é o destino ideal para os noivos que desejam realizar um casamento animado e cheio de energia. Além disso, o local conta com vários bares e restaurantes que podem ser alugados pelos noivos e convidados.

Casamento ao ar livre em praças

As praças são um ótimo lugar para casamentos ao ar livre. Elas oferecem um ambiente bonito e tranquilo, além de serem geralmente bem iluminadas à noite. Se você está procurando um local para o seu casamento ao ar livre, aqui estão algumas dicas de praças que você pode considerar:

Praça da Liberdade - Esta praça fica no centro de São Paulo e é cercada por belos prédios históricos. É um ótimo lugar para um casamento romântico e sofisticado.

Praça do Patriarca - Fica na região central de São Paulo e também é cercada por prédios históricos. É um lugar tranquilo e bonito, ideal para um casamento romântico.

Praça Tiradentes - Fica no centro histórico de São Paulo e é cercada por belos edifícios coloniais. É o lugar perfeito para um casamento tradicional e formal.

Praça Roosevelt - Situada no bairro boêmio de Vila Madalena, esta praça é ideal para casais que procuram um ambiente descontraído e descolado para o seu casamento.

Casamento ao ar livre em chácaras, sítios ou fazendas

Outra opção que pode ser bem interessante, é a opção de casamentos em chácaras, sítios ou fazendas. Ainda mais que existem muitos espaços que já preparam esse ambiente para casamentos ao ar livre.

Por exemplo, se quiser um ambiente mais rústico, uma chácaras, sítios ou fazendas pode ser o lugar ideal para o seu casamento. Você pode alugar uma chácara, sítio ou fazenda para o seu evento e ter acesso a todas as instalações, como casas, celeiros e outras edificações. Além disso, as fazendas geralmente têm belos jardins e paisagens, o que torna o local perfeito para fotos do casamento.

Decorações apropriadas para um casamento ao ar livre

Quando se trata de decoração para um casamento ao ar livre, é importante levar em consideração o local do evento. Se o casamento for realizado em um jardim, por exemplo, você poderá aproveitar a paisagem natural e criar uma decoração mais simples. Porém, se o casamento for em uma praia, é importante levar em consideração o clima e escolher elementos que não sejam afetados pelo vento ou pela areia.

Algumas dicas gerais de decoração para um casamento ao ar livre incluem:

- Usar flores e plantas para decorar o local. Você pode escolher flores que combinem com a paleta de cores do seu casamento ou plantas que sejam típicas da região onde o evento será realizado.

- Criar um ambiente aconchegante com velas e lanternas. Isso vai permitir que os convidados se sintam à vontade para conversar e dançar, mesmo quando o sol se põe.

- Escolher móveis e objetos decorativos que combinem com o estilo do casamento. Por exemplo, se você está planejando um casamento rústico, você pode optar por móveis de madeira antigos ou peças vintage.

- Vestimenta adequada que combine com o estilo escolhido do casamento e roupas mais soltas e folgadas.

