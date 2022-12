Como reformar uma casa antiga com 5 dicas básicas

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Se você está procurando atualizar a aparência da sua casa, talvez torná-la mais atraente e segura, sugerimos janelas e portas de alumínio.

Seja de um ponto de vista residencial ou comercial, as portas e janelas de alumínio estão se tornando muito populares.

O alumínio para janelas e portas oferece um grande número de benefícios que o torna uma escolha ideal para quem pensa em reformar uma casa antiga.

E aqui você verá as principais dicas para reformar uma casa antiga e como fazer isso usando alumínio. Confira:

Portas e janelas de alumínio: Por que utilizar na reforma?

● Durável e Seguro

As propriedades robustas do alumínio impedem que ele apodreça, enferruje ou dobre.

O metal de baixa densidade permanece forte e resistente contra os raios UV e todas as condições climáticas, sem nenhum problema de expansão ou contração.

Com sua resistência e robustez superiores, as janelas de alumínio também oferecem maiores níveis de segurança contra qualquer invasão externa.

● Ampla gama de opções

Cor e estilo muitas vezes se tornam um fator importante quando estamos decorando nossa casa.

No entanto, a escolha limitada não é motivo de preocupação com o alumínio.

Existem diferentes cores e acabamentos para alumínio disponíveis no mercado. Sem contar os diversos designs de portas e janelas de alumínio.

● Acabamento de Alta Qualidade e facilidade de manutenção

Já estabelecemos que o clima não vai prejudicar suas janelas e portas de alumínio; mas e o tempo? Você acha que o tempo vai afetá-los?

Aqui está outra boa notícia para você, a resposta é não! Mesmo o tempo não pode fazer nada para o alumínio, o que os torna praticamente livres de manutenção.

Tudo o que você precisa fazer é limpá-los de vez em quando e pronto!

Como reformar uma casa antiga: 5 dicas básicas

Uma reforma não precisa ser complicado, e você pode começar com se atentando às nossas cinco dicas de como reformar uma casa antiga:

1. Avalie a casa

Para reformar uma casa antiga existem problemas que devem ser levados em conta: os mais comuns passam pela verificação do estado de conservação e isolamento térmico.

● O estado de conservação do edifício

O estado de conservação do prédio afeta o gasto que você terá que enfrentar para renová-lo.

É por isso que o planejamento do trabalho nos mínimos detalhes é importante.

O estado de conservação de uma casa antiga pode ser observado pelas paredes exteriores, o seu estado diz muito sobre o grau de umidade e a exposição da casa.

Acima de tudo, é fundamental verificar a situação das estruturas, e a solidez da casa, avaliando também a presença de fissuras.

● O isolamento térmico

Para a reforma de uma casa também é necessário um bom isolamento térmico.

A janela de alumínio é crucial para promover o isolamento, portanto, se a casa tiver janelas velhas de outros materiais devem ser trocadas. E o mesmo vale para as portas

A despesa a enfrentar será amortizada no longo prazo, o isolamento o vai tornar a casa mais eficiente, reduzindo ao mínimo as perdas de calor no inverno, mantendo o ar fresco no verão, e com poupanças consideráveis ​​nos consumos.

2. Planejamento cuidadoso de custo

Uma série de decisões sobre medidas e produtos devem ser tomadas para um projeto de construção - e cada uma delas tem um impacto nos custos.

Portanto, um planejamento meticuloso é o passo mais importante para o sucesso.

Veja quais produtos oferecem a melhor relação custo-benefício e quais podem ser instalados de maneira mais econômica.

3. Comece pelo telhado

No que diz respeito ao telhado, verifique a presença de telhas fora do lugar, rachaduras e buracos, inclinação, calhas em bom ou mau estado.

Se o telhado for de madeira deve ser verificado quanto à possível presença de infiltrações, traças ou partes podres.

Um telhado a ser reformado também é uma oportunidade para instalar um sistema fotovoltaico, aproveitando os incentivos do governo.

Também neste caso, economizar energia ajudará a reduzir os custos de eletricidade.

Divulgação

4. Se atente aos acabamentos e revestimentos

Com os acabamentos e revestimentos chegamos à definição dos detalhes e à personalização da casa.

Se ainda estiver presente, a pintura antiga deve ser removida e qualquer papel de parede substituído.

O princípio é renovar sem afetar o estilo original da casa.

A escolha dos acabamentos e revestimentos deve ser feita antes de iniciar a obra: de nada adianta terminar uma parede para prepará-la para a pintura se quiser revestir de pedra.

Ao tomar decisões a tempo, evitam-se gastos desnecessários.

5. Atenção especial para janelas e portas

É muito provável que a reforma de uma casa antiga exija novas janelas e portas: as casas antigas de fato possuem tecnologias obsoletas.

Portas e janelas de alumínio são mais modernas e ajudam a elevar os padrões de segurança, além de reduzir ao mínimo a dispersão de calor.

A casa será mais habitável, ecológica e econômica de administrar.

Aqui estão alguns exemplos dos vários tipos de portas e janelas em alumínio, que você pode usar na reforma da sua casa:

● Porta Balcão de alumínio;

● Porta Lambril de Alumínio;

● Porta Pivotante de Alumínio;

● Porta Social;

● Porta Basculante;

● Porta Palheta;

● Veneziana de Alumínio;

● Vitrô de alumínio.

Existem diversos designs de portas em alumínio que podem promover beleza, qualidade e designs únicos para sua residência.

DC Construção: Portas e janelas de alumínio robustas, duráveis e fáceis de manter

Como você já viu, o alumínio é bem conhecido por suas propriedades robustas, especialmente quando exposto aos elementos. Não é afetado pelos raios UV, não vai apodrecer, enferrujar ou dobrar.

Além disso, é praticamente livre de manutenção, exigindo apenas limpeza simples para mantê-lo com uma aparência tão boa quanto nova.

O alumínio é um material especialmente adequado para o clima tropical do nosso país, pois lida excepcionalmente bem com a umidade, a chuva e a luz solar severa.

Não vai deformar, rachar, descolorir, apodrecer ou enferrujar. O alumínio também é à prova de fogo, oferecendo maior segurança.

Portanto é a melhor e indispensável opção para sua reforma.

E se você está em busca de qualidade e melhores designs visite o site DC Casa e Construção.

É a melhor opção para quem busca economia e praticidade na hora de escolher os itens que farão parte de seu novo lar.

O site possui diversos modelos disponíveis, que foram pensados justamente em atender as necessidades de todos os clientes.

Por isso, não perca a chance de ter as melhores opções e visite agora mesmo o site.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.