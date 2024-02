Como se proteger das fake news: o papel do direito na era digital

Apoie o 247

Com a velocidade e o alcance da internet e das redes sociais, a disseminação de informações falsas tem se tornado mais rápida e abrangente do que nunca.

Esse fenômeno não apenas impacta questões sociais, como também tem consequências significativas nas esferas política e econômica. Diante desse cenário, convidamos o advogado Pedro de Queiroz para nos ajudar a compreender o papel do direito na proteção contra as fake news e na preservação dos direitos individuais e coletivos.

O que são Fake News?

Antes de adentrarmos nos mecanismos legais de proteção contra as fake news, é importante entender o que exatamente constitui uma notícia falsa. As fake news são notícias ou informações deliberadamente divulgadas com o intuito de enganar e manipular o público. Elas podem ser criadas com diversos propósitos, como causar danos à reputação de pessoas, grupos sociais ou empresas, obter vantagens políticas ou financeiras e influenciar a opinião pública de forma inadequada.

É crucial diferenciar as fake news da desinformação. Enquanto as fake news são informações comprovadamente falsas que são divulgadas intencionalmente, a desinformação refere-se à divulgação de informações descontextualizadas, manipuladas ou tendenciosas. A desinformação pode se tornar uma fake news quando é disseminada na internet e atinge um grande número de pessoas em diferentes camadas sociais.

Impactos das Fake News

Segundo Pedro de Queiroz, advogado referência em Florianópolis, as fake news têm o potencial de causar impactos negativos significativos em diversos aspectos da sociedade. Na esfera política, elas podem influenciar processos eleitorais, distorcendo informações e manipulando a opinião pública. Além disso, as fake news podem minar a confiança nas instituições, desinformar os cidadãos, incitar o ódio e a violência e violar direitos humanos fundamentais, como o direito à informação, à dignidade, à honra e à reputação.

Exemplos recentes de fake news que tiveram repercussões significativas incluem a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, onde circulou a informação falsa de que o papa Francisco havia endossado a campanha do republicano; a saída do Reino Unido da União Europeia, rodeada de notícias falsas que contribuíram para tornar o processo confuso e demorado; e os boatos relacionados à eficácia e aos efeitos adversos das vacinas da Covid-19, que têm impactado negativamente a campanha de imunização em diversos países.

A disseminação desenfreada das fake news e seus impactos negativos têm despertado a atenção de legisladores e governos ao redor do mundo, levando à criação de propostas de leis e regulamentações para combater esse problema.

O papel do direito na proteção contra fake news

O direito desempenha um papel fundamental na proteção contra as fake news e na promoção de uma sociedade informada e responsável. No Brasil, diversos projetos de lei têm sido propostos para combater a desinformação na internet, com destaque para o Projeto de Lei 2.630/2020, que visa a regulamentar o combate às fake news.

Essa proposta busca estabelecer medidas para garantir a transparência e a responsabilidade das plataformas digitais, identificar e remover contas falsas ou automatizadas, criar mecanismos de verificação de conteúdos enganosos, promover a educação digital e fortalecer o jornalismo profissional.

No entanto, é importante ressaltar que o direito penal não deve ser a única abordagem para combater as fake news. Embora a disseminação intencional e consciente de informações falsas deva ser considerada crime, é fundamental adotar abordagens complementares para enfrentar esse problema.

O direito civil, amparado na responsabilidade civil, no marco civil regulatório e na lei geral de proteção de dados, desempenha um papel crucial na responsabilização daqueles que causam danos por meio da divulgação de fake news. Através desses mecanismos legais, é possível buscar reparação e proteção contra a disseminação de informações falsas.

Medidas para combater as fake news

Além das medidas legais, é essencial promover a conscientização e a educação digital para combater as fake news. A sociedade como um todo deve ser capacitada para identificar e verificar a veracidade das informações que consome. Agências de checagem de fatos, como e-farsas, boatos, G1/fato ou fake, Estadão Verifica, UOL confere e Aos Fatos, desempenham um papel importante na verificação de notícias e no combate às fake news. Além disso, órgãos como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) têm desenvolvido iniciativas para combater a desinformação e fornecer orientações sobre como identificar e lidar com fake news.

É fundamental promover a responsabilidade individual e coletiva na disseminação de informações. Antes de compartilhar um conteúdo, é necessário verificar sua veracidade, considerar a fonte e buscar outras fontes confiáveis para confirmar a informação. Além disso, é importante ter cuidado ao consumir informações em redes sociais, onde a disseminação de fake news é mais comum. Desenvolver um senso crítico e questionar informações suspeitas são práticas essenciais para evitar a propagação de notícias falsas.

Desafios e limitações

Apesar dos esforços para combater as fake news, existem desafios e limitações a serem enfrentados. Um dos principais desafios é definir e identificar o que constitui uma notícia falsa sem ferir o direito à informação e à liberdade de expressão. É necessário encontrar um equilíbrio entre a proteção contra a desinformação e a preservação dos direitos individuais.

Outro desafio é garantir que as plataformas digitais não pratiquem censura ou discriminação ao remover ou rotular conteúdos. É importante estabelecer critérios claros e transparentes para a verificação e remoção de notícias falsas, evitando abusos e violações dos direitos fundamentais.

A proteção da privacidade e dos dados dos usuários também é uma preocupação importante. Ao adotar medidas para combater as fake news, é essencial garantir que a coleta e o uso de dados pessoais sejam realizados de forma ética e de acordo com a legislação de proteção de dados.

Além disso, é fundamental evitar que o combate às fake news seja utilizado para fins políticos ou ideológicos. É necessário garantir a imparcialidade e a independência das instituições envolvidas no combate à desinformação, promovendo a transparência e a participação da sociedade civil.

Conclusão

As fake news representam um desafio significativo para a sociedade contemporânea. A disseminação de informações falsas pode ter consequências graves para a democracia, os direitos humanos e a confiança nas instituições.

O direito desempenha um papel fundamental na proteção contra as fake news, por meio de legislações que visam a responsabilização dos responsáveis pela disseminação de notícias falsas e a promoção da educação digital.

No entanto, combater as fake news é uma tarefa complexa que requer a participação de diversos setores da sociedade. É importante promover a conscientização, o senso crítico e a responsabilidade individual na disseminação de informações. Somente com um esforço conjunto e abordagens integradas será possível enfrentar efetivamente o problema das fake news e proteger a sociedade contra suas consequências prejudiciais.

