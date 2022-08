Como trocar o HD do PS4? Guia prático!

Apoie o 247

Quer saber como trocar o HD do PS4? Primeiramente, entenda que logo após o lançamento do PS4, uma das suas desvantagens era o tamanho do HD. Afinal, com 500 GB, os jogadores perceberam que o espaço não seria suficiente para o tamanho dos arquivos de instalação dos jogos.

Sendo assim, não demorou muito para surgirem os primeiros aparelhos com a capacidade máxima. Porém, os engenheiros da Sony facilitaram e muito o acesso e substituição do HD. Então, esse fator pode ser considerado um ponto positivo.

Mas isso também significa que o jogador deve realizar um novo investimento. Então, com valores que variam de R$300,00 a R$400,00 dá para duplicar ou quadruplicar a quantidade de armazenamento de jogos em seu PS4. Uma vez que, o console suporta até 2 TB (Terabyte).

Dessa forma, se você está com problemas de espaço e quer trocar o HD do seu PS4 , continue a leitura do nosso tutorial.

Como escolher o novo HD do PS4

Antes de tudo, o seu novo HD deve ser o modelo Sata III de 2,5 mm, com espaço disponível entre 1 TB a 2 TB. Além de rotação mínima de 5400 rpm. A partir dessas especificações, você consegue escolher o fabricante de sua preferência.

Outro ponto importante é que muitos optam por adquirir um HD externo, abrir o case, tirar o HD novo e colocar o HD antigo de volta no case. Dessa forma, você pode reaproveitar a “casca” e também aumentar o espaço do seu PS4. Além disso, você “ganha” um HD externo de 500 GB para o seu console.

Caso você esteja pensando em comprar um novo HD, uma dica é aproveitar a promoção da Black Friday para conseguir o melhor preço.

Trocar o HD do PS4: Backup do Sistema

A princípio, é recomendado que você faça backup dos seus dados antes da troca. Isso porque os arquivos não serão salvos automaticamente.

Sendo assim, salve os seus save-games, vídeos, fotos e dados importantes. Já os jogos não precisam de backup, pois você deverá instalá-los novamente.

Como realizar o backup do seu PS4?

Comece desativando suas contas principais. Uma vez que você faz a troca do HD, será preciso incluir novamente suas informações de login/senha. Afinal, o sistema entende que este é um “novo” PlayStation 4, pois estamos realizando alteração de hardware.

Portanto, caso você não desative sua conta principal, ao tentar inserir novamente os seus dados, o sistema acusa que o usuário já é principal em outro sistema. Então, sua ativação será inviabilizada.

É claro que existe a opção de desativar todos os aparelhos já ativos na rede da Sony, através da internet. Porém, esse procedimento só é permitido a cada 6 meses. Ou seja, se o jogador já fez em um período inferior a esse tempo, precisa esperar completar os 6 meses para desativar todos de novo.

Como Trocar o HD do PS4: passo a passo

Agora, confira como fazer a troca do HD. Nesse caso, é só seguir o guia:

1. Comece abrindo o seu PS4

O processo é muito simples. Logo ao retirar a tampa de proteção faceplate, feita em blackpiano, você verá o HD. Depois, basta retirar os parafusos e trocar um HD pelo outro.

2. Então, baixe o software mais recente de instalação

Antes de prosseguir, você deve baixar o software mais recente no site oficial da Sony:

3. Você também precisa de um pen-drive

Lembrando que o pen-drive deve ter no mínimo 1 GB formatado em FAT-32.

4. Crie uma pasta chamada PS4 no pen-drive

Por sua vez, dentro dessa, crie outra pasta chamada UPDATE (sempre com letras maiúsculas). Após, transfira o arquivo de instalação para a pasta UPDATE nomeada PS4UPDATE.PUP.

5. Insira o pen-drive com o console desligado

Então, aperte e segure o botão de ligar por 7 segundos até escutar dois bipes. Dessa maneira, o console inicia em Modo de Segurança.

6. Trocar o HD do PS4: Selecione a opção “[Initialize PS4 (Reinstall System Software)]

Em seguida, basta seguir os próximos passos mostrados na tela do console. Sendo assim, você só precisará escolher algumas configurações preferenciais.

7. Realize o seu login no PS4

Por fim, basta fazer o processo de login na (PSN), restaurar o backup feito anteriormente e reinstalar os jogos. Ou seja, por um novo download na PlayStation Store ou usando o próprio disco físico.

Pronto, seu PS4 já possui uma nova capacidade de armazenamento que te dará conforto de espaço por um bom tempo. Outro ponto importante é que a troca do HD não viola a garantia da Sony.

Então, oque você achou sobre como trocar o HD do PS4? Precisa de mais armazenamento? Deixe seu comentário.

