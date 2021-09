Como utilizar a análise de sentimento no marketing digital

Apoie o 247

Clube de Economia

Conteúdo de Parceiros

A IA está abrindo caminho em inúmeras áreas de negócios, incluindo o marketing digital, uma vez que a tecnologia de aprendizagem de máquinas tem muitas utilidades lá. Para tirar proveito desta tecnologia, as empresas estão confiando mais no marketing baseado em dados, o que se mostra extremamente eficaz.

Os dados não mentem, e usar seu potencial é vital para manter seu negócio em funcionamento e próspero. Como a coleta de informações é mais fácil do que nunca, o crescimento da tendência impulsionada pelos dados é praticamente inquestionável. Uma das maneiras que os marqueteiros usam os dados é com a análise dos sentimentos.

O que é análise de sentimentos e como ela funciona?

Em termos simples, a análise dos sentimentos é o processo de determinar se uma declaração é positiva, negativa ou neutra. Alguns dos algoritmos mais sofisticados são capazes de discernir emoções como tristeza, felicidade, anseio, indiferença, cepticismo, etc.

PUBLICIDADE

A análise dos sentimentos requer um conjunto de dados a serem trabalhados. A coleta de menções de várias palavras-chave on-line é uma maneira de acessar os dados. Há softwares que podem ajudá-lo a fazer isso e armazenarão as informações em um único lugar. Então, olhando as declarações, os algoritmos classificam cada uma delas como positiva, negativa ou neutra com base em léxicos, aprendizagem de máquinas, tecnologia PNL, e assim por diante.

As mídias sociais provaram ser a melhor e maior fonte de menções. Estas são frequentemente as mais reveladoras, pois os comentários são feitos por seus clientes ou membros de sua comunidade. Ainda assim, reunir menções de outros lugares como blogs ou comunicados de imprensa também é útil, pois pode lhe dizer o que a imprensa e os autores pensam sobre você ou sobre sua marca.

A escala é facilmente divisível de modo que é possível distinguir entre um comentário ligeiramente positivo e um totalmente entusiasmado. Por exemplo, alguém pode chamar seu produto de "muito bom", enquanto outra pessoa pode elogiá-lo como "o melhor". A escala permite atribuir uma pontuação de sentimento a cada afirmação.

PUBLICIDADE

Possíveis desafios

Embora esta seja uma excelente peça de tecnologia, vale ressaltar que a análise dos sentimentos não está livre de alguns inconvenientes.

Negações

Isto pode ser difícil, pois certos tipos de negações podem enganar os algoritmos. Enquanto as negações diretas são fáceis de atribuir um sentimento, coisas como as negações duplas podem se mostrar problemáticas. Sentenças como esta:

O sentimento é obviamente positivo, mas o algoritmo pode pensar o contrário.

PUBLICIDADE

Declarações sarcásticas são muitas vezes erroneamente tomadas como opiniões reais até mesmo por humanos. As máquinas são ainda piores ao associar um sentimento com elas.

É bastante comum ver afirmações que contêm tanto palavras positivas quanto negativas. Mais uma vez, este tipo de frase é um desafio para o software.

Como utilizar a análise de sentimentos no marketing digital (e por quê)?

Pesquisa de mercado

Há duas formas primárias de fazer pesquisa de mercado, e estas são qualitativas e quantitativas. A primeira concentra-se em experiências, significados sociais e históricos, e perspectivas políticas ou colaborativas. Em essência, a pesquisa qualitativa investiga como as pessoas se sentem - é inteiramente subjetiva. Enquanto a segunda consiste na análise de dados concretos para descobrir qual é a afirmação geral.

PUBLICIDADE

Estas duas escolas têm seus altos e baixos. Por um lado, a pesquisa qualitativa é considerada inválida por alguns. Por outro lado, diz-se que a pesquisa quantitativa é meramente útil para reforçar os paradigmas atuais, e não para descobrir novos paradigmas. Agora, a análise dos sentimentos pode ser vista como uma combinação dos dois.

Como um comerciante que utiliza a análise dos sentimentos, você é apresentado com uma opinião válida do cliente, insights acionáveis e pensamentos. Analisá-los pode ser rápido, como ferramentas atualmente fazem todos os cálculos em questão de segundos, para que você não perca seu tempo com isso.

Outra vantagem da análise dos sentimentos é o fato de que os clientes não sabem realmente que suas declarações estão sendo coletadas. Isto elimina a possibilidade de que eles reajam de forma diferente devido ao fato de serem informados de tal processo. Pode-se dizer que as opiniões estão o mais próximo possível da realidade, já que estão sendo reunidas a partir de um ambiente natural on-line.

Você pode descobrir o que as pessoas pensam sobre praticamente qualquer aspecto do mercado: produtos, marcas, indústrias, objetos, lugares, etc. Identificar as tendências atuais do mercado e da indústria pode se revelar imensamente útil para sua estratégia de marketing.

"Temos usado a análise dos sentimentos para nossos esforços de pesquisa de mercado há bastante tempo, com resultados surpreendentes. Como somos uma das maiores empresas de software da Polônia, precisamos estar atentos a quaisquer tendências de TI e ao sentimento associado a elas. Dessa forma, podemos sempre estar no topo das novas tecnologias e estabelecer a direção para a qual vamos crescer mais convenientemente", comenta Dima Suponau, CEO at numberforliveperson.com .

Análise da concorrência

O monitoramento de palavras-chave associadas a seus concorrentes permite que você se aproxime das opiniões sobre eles. Isto pode lhe dar uma visão valiosa de suas estratégias e ajudá-lo a encontrar clientes que possam se beneficiar de seus serviços.

Por exemplo, você vê que há um zumbido em relação a um de seus oponentes porque você é alertado de uma súbita queda no sentimento sobre a marca deles. Agora, você pode reagir a isso respondendo às preocupações dos clientes de seus concorrentes e promover ou defender sua marca.

Monitoramento do produto e da marca

Em essência, você está simplesmente analisando qual é o sentimento de sua marca. Isto pode lhe permitir mitigar qualquer crise de relações públicas, vendo que você pode reagir a elas quase imediatamente. Descobrir o que as pessoas pensam sobre você pode levar a novos insights e possivelmente ajudá-lo a elaborar uma tática de marketing.

Avaliar se um zumbido em torno de uma de suas atividades de marketing ou de novos produtos é positivo ou negativo melhora seu conhecimento por uma margem significativa. Você pode ver por si mesmo a resposta das pessoas a respeito do que quer que você esteja fazendo. Isto é tremendamente útil para as estratégias de crescimento de sua marca, tais como gerenciamento da reputação da marca, desenvolvimento de produtos ou análise preditiva.

Avaliando tendências

"Olhar para as tendências atuais pode ajudar você a encontrar uma visão do que você deve escrever sobre elas. Se você é uma empresa de calçados e a maioria de seu público acha que usar couro verdadeiro para calçados é ruim, você não deve sair com uma declaração positiva sobre isso. A análise dos sentimentos pode ajudá-lo a se manter em cima de qualquer grande zumbido e reagir a eles adequadamente" comenta Max Babych, CEO do SPDload.com

Com a análise dos sentimentos, você poderia identificar novas tendências que ninguém de sua concorrência ainda captou e ser o primeiro a descrever ou dar uma opinião sobre elas. Isto reforça sua posição como um especialista no setor.

Recapitulando: Análise de sentimento em seu marketing digital

Como você pode ver, a análise dos sentimentos tem uma grande utilidade para os marqueteiros. A comunicação com seus clientes se torna muito mais fácil e mais adequada se você souber exatamente o que eles pensam. Você pode ser mais preciso com seu conteúdo e estratégias de marketing também.

Embora a análise de sentimentos certamente ainda não seja perfeita, quanto mais tempo os algoritmos funcionarem, mais precisos eles serão. Este poderia ser um bom momento para pular no trem e começar a usá-lo a seu favor. Há muito a ganhar com a utilização da análise de sentimentos, e as chances são de que este possa ser o ingrediente que falta para você superar sua concorrência.