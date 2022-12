Apoie o 247

Todos sabemos que os dois principais motivos que levam as pessoas a comprar na internet são a variedade de produtos e a possibilidade de fazer um bom negócio.

Agora, se você vende produtos de luxo ou um serviço com um preço mais elevado, para poder vender na internet, alguns elementos são indispensáveis.

O luxo engloba desde uma bolsa Chanel usada original a automóveis de coleção, passando por roupas de grife ou ainda obras de arte...

Conhecer bem o seu nicho é a primeira etapa antes de se lançar no e-commerce.

Portanto, se você não sabe por onde começar, veja aqui todo um passo a passo e torne seu negócio um sucesso!

Como definir os preços?

Antes de te mostrar o passo a passo de como vender produtos de luxo na internet, vale a pena se fazer algumas perguntas.

Saiba que a venda de um item de luxo é unicamente possível se seu preço é justo!

Para isso, você deve identificar porque o preço é alto, que pode ser;

· Os impostos são altos, logo, você não tem escolha e nem o que fazer;· Você considera que aquele determinado item tem um forte valor agregado para os usuários;· Seu produto é raro ou único. Por isso, será mais caro.

Com base nisso, você tem como justificar os preços mais elevados.

9 dicas de como vender produtos de luxo na internet

Tendo em mente que não são todas as pessoas que têm condições de adquirir um produto de luxo, com as estratégias certas, será possível fazer ótimos negócios.

Portanto, confira a seguir dicas de como vender produtos de luxo na internet:

1.Adaptar o preço ao seu público

O primeiro passo é definir quem é seu cliente ideal e buscar o máximo de informações sobre ele: sexo, idade, renda, interesses, necessidades...

Com base nessas informações, você pode oferecer um bom produto para a pessoa certa.

Outra dica é fazer um estudo de mercado para ter uma melhor ideia dos preços praticados.

2.Justificar o preço

No seu argumento de venda, é necessário prestar atenção no momento de justificar seu preço.

Se é um produto raro, indique o número de peças disponíveis e destaque a exclusividade da sua oferta.

No caso de um item com valor agregado, convém explicar quais os benefícios que o consumidor terá ao comprá-lo.

Só tome cuidado porque na internet, a transparência de informação é primordial.

Por isso, seja muito preciso e claro ao passar as informações aos seus clientes.

3.Focar no design da sua loja virtual

Assim como uma loja física, você não pode vender um produto de luxo na internet sem um site bem elaborado e com um design diferenciado.

De uma parte, mais do que nunca, a apresentação da sua loja deve passar confiança aos internautas, em particular porque é um produto mais caro.

Vamos supor que seu nicho de mercado seja itens de cristal, como taça de vinho cristal , bombonieres ou jarros. Procure tirar fotos com uma câmera profissional, pois a primeira impressão é a que fica!

Por outro lado, o seu site deve veicular a imagem de marca do seu produto. Dedique um tempo para inserir imagens de alta qualidade e, principalmente, aposte em um site responsivo, ou seja, adaptado aos dispositivos móveis.

Não se esqueça que grande parte das pessoas que acessa seu site, faz isso através dos seus smartphones ou tablets, logo, faça testes antes de lançar seu site.

4.Priorizar a relação com seu cliente

Quando se trata de um artigo de luxo, geralmente o cliente quer tirar dúvidas e quer falar com alguém confiável e reativo.

Para facilitar isso, a integração de um chat na sua loja é um elemento interessante, pois permite criar a proximidade com o internauta.

Ele vai poder fazer suas perguntas e a ideia aqui é que ele tenha a sensação de que do outro lado tem um ser humano e não um robô.

5.Estar presente nas redes sociais

Ao escolher as redes sociais para divulgar seus produtos, você deve identificar aquelas onde está seu público-alvo.

Por exemplo, se o seu produto é muito caro, sem dúvida, você terá mais chances de seduzir os usuários do Instagram.

Mas, se seu e-commerce é de decoração ou estilo de vida, o Pinterest é uma boa escolha.

Conclusão

Agora você tem tudo o que precisa para começar a vender seus produtos de luxo na internet, mas tenha em mente que vai precisar de muita paciência e dedicação.

Mas com a prática do dia a dia, você verá como melhorar seus argumentos de venda e maneiras de atrair seus potenciais clientes!

