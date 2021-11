Comprar curtidas no Instagram: Os 8 melhores sites confiáveis

Apoie o 247

Em quase todos os dias de nossas rotinas, utilizamos o Instagram como uma plataforma de mídia digital única e perfeita para qualquer situação. De certo modo ela é ideal para a divulgação de marcas, serviços e empresas, seja para divulgação de uma marca pessoal, para divulgar uma empresa nova ou mesmo para a promoção de algum produto ou serviço.

Assim, sem sombra de dúvidas é de pleno conhecimento de que as redes sociais são uma maneira espetacular de divulgar um negócio de forma gratuita e conseguir um bom engajamento com muitas curtidas.

Portanto, é certo dizer que, quanto maior foi o número de curtidas em seu negócio no Instagram, mais ele vai crescer e alcançar novas pessoas, que por sua vez vão ajudar a página a crescer ainda mais.

Os 8 sites mais seguros para comprar curtidas Instagram:

Subsly - O melhor # 1 serviço, rápido e barato

SocialBoss - Ótimo suporte ao cliente

InstaGrowing.net - Ótimo para engajamento instantâneo

agencia grama

socializar

mestreseguidores

igsocial

socialização

Se você está começando nesse cenário e busca alcançar grandes metas, saiba que alguns “atalhos” podem ser tomados para te auxiliar, como comprar curtidas no Instagram, o que vai te auxiliar a começar em grande estilo.Assim, ao optar pela compra de curtidas no Instagram você terá muitas curtidas na rede social e, consequentemente, mais seguidores, mas não se assuste com isso: comprar likes é uma atividade extremamente comum hoje em dia, e é bastante utilizada por muitos perfis para aumentar o engajamento de uma conta, permitindo o alcance de resultados muito satisfatórios.Caso essa ideia esteja passando por sua mente, não perca seu tempo buscando "instagram comprar curtidas ou seguidores", "comprar curtidas instagram", “curtidas instagram comprar” ou até "curtidas instagram", pois nesse mesmo artigo você irá conhecer 8 dos melhores sites para comprar curtidas no Instagram e saber detalhes especiais sobre curtidas na plataforma.

Nesse texto, indicaremos os sites mais procurados e confiáveis quando o assunto é comprar curtidas, tudo levando em conta a segurança do seu perfil, preço, formas de pagamento e tudo relacionado ao assunto sobre como comprar curtidas no Instagram.

E não para por aí, aqui você também vai descobrir de que modo a compra de curtidas pode (e irá) aumentar o seu engajamento e fazer com que cada vez mais pessoas te sigam. Observe todos os planos para adquirir curtidas para o Instagram e veja qual o melhor site para comprar curtida barato.

Como comprar curtidas no Instagram - Melhores sites

1. Subsly

Logo de início, está o melhor e de longe o mais indicado site de nossa lista, é a Subsly.com, com um dos melhores custo benefício da relação.

Contem com esse site excepcional para não só comprar likes no Instagram, mas comprar seguidores também, garantindo que o seu engajamento cresça de forma exponencial e com toda a segurança que só a Subsly sabe oferecer.

Principais vantagens do serviço:

privacidade e discrição garantidas

garantimos ser 100% livres de risco

garantia de serviço

sistema simples de pedidos

resultados otimizados

suporte ao cliente exclusivo

E tem mais, no site você também conta com a opção de adquirir visualizações e comentários para suas fotos, tudo com a entrega garantida por um dos sites mais seguros para comprar curtidas brasileiras.

E você não leu errado, a dedicação é tamanha que eles garantem a entrega de todas as curtidas e a permanências delas, tudo isso ou seu dinheiro de volta! Uma excelente opção para criar engajamento e direcionar seu marketing para um público-alvo, não acha?

Na Subsly, você consegue escolher o plano de compra de acordo com a sua necessidade, sem contar com a possibilidade também de selecionar o seu público-alvo, o que torna a entrega ainda mais verdadeira e fiel ao prometido.

É um site que adota e incentiva suas preferências, permitindo a você a escolha do plano que melhor se encaixe na sua necessidade. Isso significa que é você quem escolhe a quantidade de curtidas no Instagram, número de seguidores , e até os comentários que deseja ter.E a Subsly conta com um sistema prático e rápido para efetivação dos pedidos, que podem ser realizados em menos de dois minutos e, uma vez realizado o pagamento, o prazo de entrega começa a correr.

Vale ressaltar também que você recebe não só curtidas no Instagram de contas estrangeiras, mas curtidas brasileiras no Instagram também, o que é ótimo, já que seguidores e curtidas do Brasil são mais valorizados para contas que usam o português brasileiro como idioma.

Como é uma das opções mais recomendadas, a Subsly aceita várias formas de pagamento, incluindo pagamento com cartão de crédito ou cartão de débito, GooglePay, ApplePay, PayPal etc. Após fechar o seu pedido com a quantidade de likes no Instagram que você deseja comprar é só finalizar na parte do pagamento.Focada na privacidade de seus clientes, a Subsly sempre deixa claro que não solicita detalhes de seus dados e nem os compartilha com terceiros, contando com um dos melhores suportes para atendimento personalizado para qualquer situação.

Comprar curtidas no Instagram em Subsly.com

2. SocialBoss

Em segundo lugar da lista de melhores sites para comprar curtidas no Instagram, não poderia estar ninguém menos do que o SocialBoss.org, um site ótimo, com interface bonita e intuitiva no qual você poderá comprar likes, assim como seguidores, visualizações, comentários, seguidores e impressões.

Como no item anterior, uma das diretrizes do site é a segurança de seus clientes, portanto você poderá desfrutar de um serviço que não requer senha. Além disso, ainda é possível efetuar compras bem detalhadas por meio do cartão de crédito ou de débito.

A entrega dos serviços adquiridos funciona da seguinte forma: você efetua a compra, espera o prazo estipulado e recebe as curtidas no Instagram conforme o plano que adquiriu, lembrando que todas as curtidas são reais de perfis de verdade, nada de bots por aqui.

O SocialBoss se distancia do primeiro lugar por um motivo em particular, que é o prazo mínimo para a entrega dos serviços de um até três dias para começar a entregar o pacote contratado, que é um pouco maior do que a Subsly.

Se tiver alguma dúvida sobre o SocialBoss, eles garantem um atendimento vinte e quatro horas por dia, bem como a entrega das curtidas no Instagram.

O que coloca esse site na segunda posição de nossa lista é a qualidade e segurança assegurados por ele, que afirma possuir não só uma garantia de trinta dias, mas um prazo de teste para os clientes verificarem a qualidade dos serviços contratados.

Além disso, o SocialBoss ainda garante que as curtidas adquiridas são de qualidade, dando certeza de que elas não irão sumir após um período, o que também passa bastante confiança e segurança aos clientes.

Outro ponto importante do site é que, antes de fechar um plano e escolher a melhor forma de comprar curtidas no Instagram, o SocialBoss faz uma análise de perfil de sua conta do Instagram para que você possa ter curtidas e assim uma melhor entrega de seu conteúdo.

E não precisa se preocupar, a compra de curtidas do Instagram é sigilosa e na primeira postagem após a compra você já pode conferir curtidas novas.

Além do serviço de comprar curtidas de qualidade no feed do Instagram, você também pode adquirir alguns likes para os vídeos do IGTV da plataforma, garantindo que todas as suas fotos recebam o engajamento que merecem, o que auxilia na sua estratégia de marketing e te impulsiona para seus objetivos.

E, por último, vale ressaltar que você ainda pode assinar um plano de curtidas automáticas, o que vai fazer com que todas as suas postagens saiam do forno já bombando, uma vez que receberão instantaneamente muitas curtidas de acordo com o plano escolhido.

Gostou? Confira como você pode conseguir muitas curtidas em pouco tempo com todos os seus dados seguros, lá você também poderá conferir informações de contato, como chat ou e-mail para sanar suas dúvidas.

Comprar curtidas no Instagram em Socialboss

3. InstaGrowing.net

Completando nosso top 3 sites para comprar curtidas no Instagram, temos o InstaGrowing.net, que promete realizar a compra de curtidas de forma rápida, e entrega também de forma agilizada.

O serviço fornece mais do que apenas as curtidas no Instagram, permitindo que você adquira comentários e visualizações para impulsionar sua marca ou sua empresa ou até mesmo seu perfil pessoal.

Desse modo, o engajamento proporcionado para seu perfil crescerá exponencialmente, uma vez que sua visibilidade com a exposição da sua marca, empresa ou perfil pessoal irá ganhar destaque com as interações na rede social, promessa essa realizada pelo site.

O InstaGrowing.net possibilita também a compra de assinatura de curtidas automáticas de forma equivalentemente rápida ao primeiro colocado, sendo assegurado que todas as curtidas no Insta serão verdadeiras e orgânicas.

Os serviços são entregues dentro de vinte e quatro horas após a confirmação do pagamento e não será necessário fornecer a senha do seu perfil para comprar curtidas neste lugar, sendo garantido que tudo será feito de forma segura, com qualidade de entrega de serviços confirmada pelos clientes.

Também como a Subsly, as formas de pagamento são amplas e permitem a compra por meio de cartão de crédito, cartão de débito, PayPal, GooglePay, dentre outros. O site também conta com uma garantia de trinta dias para a satisfação de quem adquiriu as curtidas. O que auxilia na impressão de confiança passada pelo site.

Um diferencial no tocante a esse competidor, é a constante exibição de pacotes promocionais de custo-benefício, o que garante a satisfação por parte de seus usuários. Em suma, as promoções podem se aplicar dependendo do número de curtidas e a quantidade de seguidores no seu perfil que forem adquiridos.

Ao escolher seu plano de número de curtidas compradas para seu Instagram e ir para a finalização na etapa do carrinho, não se preocupe, pois nenhum dado será necessário. O que irá garantir o engajamento nas suas fotos com sigilo, já que ninguém vai saber que as curtidas foram compradas.

Lembrando que todas as informações relativas ao site estão disponíveis no link acima, além de poder conferir todos os demais produtos, planos e promoções para a compra de curtidas Instagram.

Comprar curtidas no Instagram em InstaGrowing

4. agencia gram

Este é outro site para comprar curtidas no Instagram, além de ser uma opção barata para aproveitar, o que torna esse site uma opção bem segura e confiável. O que eles fazem é apontar o seu perfil dentro de uma plataforma de curtidas como um perfil “recomendado” e essas pessoas irão seguir o seu perfil de forma orgânica. Desfrute do impulsionamento de seu perfil para fazer lives no Instagram e alavancar a sua marca com risco zero.

5. sociall up

Aqui temos um site que promete um bom engajamento para sua publicação, com várias curtidas em seu Instagram e de forma bem simples. Em poucos passos mais pessoas vão dar muitos likes nas suas publicações. O sociall-up.com oferece preços acessíveis e resultados com uma qualidade para o cliente. Uma informação bem interessante dada pelo site é que você pode comprar curtidas tanto para fotos novas como para aquelas que já foram postadas há algum tempo em sua mídia social.

6. mestreseguidores

Esse é um site onde você poderá conquistar uma média de 338 curtidas diariamente para suas publicações no Instagram, o que vai fazer com que sua conta cresça de forma exponencial e super orgânica. E o melhor de tudo é que para isso você ainda contará com todo o suporte que eles têm a oferecer. Com a opção de ganhar mais seguidores no Instagram, curtidas, interação e engajamento dentro do seu perfil, o mestreseguidores.com é uma das melhores opções nesse seguimento!

7. igsocial

Este site, por sua vez, promete dar um impulso no seu perfil no Instagram. Se você deseja vender um produto e precisa alcançar curtidas, o igsocial.com.br promete qualidade e sigilo. O igsocial.com.br garante segurança ao cliente, suporte de atendimento o dia inteiro, alegando que, caso precisem fazer contato, o igsocial.com.br usará seu e-mail para contactar. Além disso, algo que o site oferece é sigilo e garantia dos seguidores e curtidas. Os pacotes desse tipo de serviço são do tipo automáticos.

8. socialming

Por último, mas não menos importante, vem o socialming.com.br com seu excelente suporte ao cliente. O site se dedica em oferecer profissionais altamente capacitados e especializados no serviço, com vários anos de experiência no assunto e a capacidade de te oferecer um aumento efetivo de seu engajamento no Instagram.

Por fim, temos um pequeno presente para você, querido leitor. Abaixo você poderá verificar algumas dicas úteis sobre a compra de seguidores no Instagram e sobre o engajamento de sua conta.

Como aumentar organicamente sua presença no Instagram

Elabore uma boa estratégia de marketing



Uma das dicas mais importantes nesse sentido se resume em uma só palavra: planejamento. Quando se fala em uma viagem, o mais importante antes de começar é saber o seu destino, não é? Por isso o planejamento é tão crucial nesse ponto.

Ter em mente qual será público-alvo, qual vai ser o conteúdo abordado no perfil e onde ele vai circular são alguns exemplos de planejamento que podem ser adotados para alcançar mais seguidores.

2. Interaja bastante com seus seguidores

As mídias sociais são amplamente conhecidas pela chance de interação entre usuários, você mesmo busca tais interações para poder crescer e ganhar seguidores, logo, por que não usar um pouco dessa interação com os seus seguidores?

Esse é um método muito comum de aumentar o engajamento. Resumindo, você, ao interagir, mostra que se importa com a opinião daqueles que te seguem, o que faz com que eles se sintam bem sobre você, podendo torná-los seguidores fiéis.

3. Considere comprar curtidas como parte da sua estratégia de marketing

Por último, é bom lembrar que, caso esteja começando, ou deseja dar aquele “empurrãozinho” em uma publicação ou no seu perfil, considerar comprar um “apoio” pode ser uma alternativa barata, isso porque seu engajamento cresce conforme o número de pessoas que interagem com suas postagens aumenta.

Como escolher de qual plataforma Comprar Seguidores

Nesse sentido, cabe ressaltar que a plataforma da sua escolha deve ser aquela na qual você deseja alcançar o sucesso. Isso significa, por exemplo, que se o sucesso no Instagram é seu objetivo, então é nessa plataforma que você deverá adquirir os seus seguidores.

Dúvidas Frequentes

Agora, separamos algumas dúvidas frequentes dos clientes para esclarecer melhor os questionamentos sobre a Subsly em relação à compra de curtidas:

Se eu comprar likes no Instagram, eles precisarão da minha senha?

De forma alguma. A Subsly nunca perde seu acesso e tampouco suas senhas.

Quão rápida é a entrega quando eu compro curtidas no Instagram?



O tempo para entrega dos pacotes pode variar de 5 minutos a 14 dias desde a aprovação do pagamento, dependendo do produto que você adquirir, é claro. Quanto mais curtidas, mais tempo para entregar.

Como isso aumentará o crescimento orgânico



Ao adquirir esse tipo de produto, você sempre contará com o apoio das curtidas adquiridas.

A plataforma Instagram valoriza publicações com bastante interações, levando ao sucesso aqueles cujas curtidas e comentários (ou visualizações) se destacam, pois para o algoritmo da plataforma, isso significa que as pessoas que visualizaram o conteúdo gostaram daquilo que estão vendo.

E é dessa forma que o crescimento orgânico aumenta, pois com o “empurrãozinho” que as curtidas adquiridas te dão, o Instagram entenderá que todas aquelas pessoas a mais gostaram das suas publicações.

Pensamentos finais: Qual é o melhor lugar para conseguir seguidores no Instagram?

Enfim, é importante ter em mente que o site para compra de seguidores deve ser bem avaliado e seguro. Não há sombra de dúvidas acerca dos listados aqui, onde podemos afirmar que são os mais recomendados baseado no número de avaliações relacionados a eles.

No entanto, com uma lista tão grande, você ainda pode se questionar se, entre esses oito sites listados, qual seria o melhor para seu plano de marketing.

Obviamente, é natural optar pelo topo da lista, já que sua posição não é meramente um número, mas uma conquista. Nosso Top 3 abriga os sites mais famosos e confiáveis para comprar seguidores no Instagram, todos com garantia comprovada e um serviço excelente.

Porém, a resposta para a pergunta é simples: a melhor plataforma de todas será aquela que mais lhe agradar. Podemos lhe indicar a Subsly.com , pois é a mais agradável e acessível da lista, portanto, você poderia dar uma chance e testar para verificar por conta própria o motivo de ela estar no primeiro lugar.