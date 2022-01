Confira quais são as contratações do São Paulo em 2022

Apoie o 247

A última temporada não foi das melhores para o São Paulo. A equipe passou grande parte do campeonato na segunda metade da tabela e batalhou para não cair para a Série B. Apesar disso, o time conquistou uma vaga para a Copa Sul-Americana em 2022 e, agora, as contratações do São Paulo animam quem se interessa por apostas online.

Em busca de uma boa campanha no próximo Brasileirão e na Sul-Americana, a equipe passa por uma reformulação no seu elenco. A diretoria tem trabalhado ativamente para trazer bons jogadores, além de vender ou emprestar aqueles que não interessam ao técnico Rogério Ceni.

Dos que estão de saída, os principais nomes são Liziero, que vai pro Inter, além de Orejuela e Bruno Alves, negociados com o Grêmio. Por fim, Pablo também deve ser negociado com o Santos. Dos que chegam para desempenhar o papel de reforço tricolor, confira quais são as contratações do São Paulo na pré-temporada:

Rafinha

O jogador de 36 anos chega com um contrato de um ano que pode ser prorrogado por mais um na próxima temporada. Por sua posição, o lateral direito chega para substituir Orejuela e diretoria aposta na sua experiência internacional e familiaridade com competições sul-americanas.

Rafinha é ex-Grêmio e já passou por clubes como Flamengo e Bayern de Munique, além de ter jogado pela Seleção Brasileira e conquistado medalha de bronze em Pequim.

Alisson

O jogador tem 28 anos e chega ao São Paulo com contrato até 2024 após rescindir com o Grêmio. Alisson jogou as últimas três temporadas no clube gaúcho e também teve boa passagem pelo Cruzeiro, clube que o revelou.

O meia-atacante é conhecido por ser polivalente e atuar pela esquerda, direita ou meio e chega ao clube para ocupar essa posição versátil que falta à equipe.

Patrick

Conhecido também como Pantera Negra, o jogador de 29 anos chega ao Morumbi após 4 anos no Internacional, com contrato até dezembro de 2023. O meio-campista surgiu no futebol gaúcho, passou pelo futebol Turco e chega ao São Paulo com sede de fazer história.

Nikão

Um dos destaques do futebol brasileiro no último ano, Nikão tem 29 anos e atuava pelo Athletico Paranaense. Em ótima fase na carreira, o meia-atacante assinou contrato de três anos com a equipe paulista.

Em 2021, foi decisivo para a conquista da Copa do Brasil e Sul-Americana e chamou a atenção de diversos clubes. Pela camisa do Athlético, jogou 307 jogos, com 47 gols e 45 assistências.

Jandrei

O goleiro de 28 anos que estava no Santos chega ao clube para disputar vaga com Tiago Volpi. O contrato vai até dezembro de 2023, com a possibilidade de prorrogação por mais duas temporadas.

Com passagens por clubes como Chapecoense, Genoa e Athletico Paranaense, a diretoria traz Jandrei para aumentar a disputa pela titularidade da vaga que conta com Volpi desde 2019.

Além das contratações já feitas, o São Paulo ainda busca contratar por empréstimo Soteldo, jogador venezuelano que brilhou no Santos e atualmente joga no Toronto FC. No momento, a diretoria considera o atleta como a peça que falta para fechar com chave de ouro as contratações do São Paulo.