Conheça 3 modelos de iPhone com melhor custo-benefício

Investir em um celular novo está nos planos de 2024? Então esse é o momento de pesquisar para saber qual é o smartphone ideal para você.

Para quem deseja entrar para o mundo da Apple ou apenas atualizar o seu iPhone, sabemos que são muitas versões e uma riqueza de detalhes que torna difícil saber qual é o modelo de iPhone que combina com as suas necessidades

Mas não se preocupe, a seguir vamos falar sobre os modelos de iPhone disponíveis atualmente no mercado e mostrar aqueles que possuem o melhor custo-benefício. Confira!

Por que escolher um iPhone?

A grandiosidade da Apple não é um acaso. Quando o Steve Jobs fundou a multinacional em 1976, o foco era a venda de computadores. Após 30 anos, em 2007, a Apple lança seu primeiro iPhone — com a novidade da tela touch screen no mercado — e a primeira versão do sistema operacional iOS, um dos melhores do mundo.

Com esse breve resumo é possível perceber que a Apple está sempre à frente quando o assunto é tecnologia, qualidade e inovação. Por esse motivo, a maçã já conquistou uma legião de fãs ao redor do planeta e a tendência é aumentar ainda mais. Há quem diga que quem usa o iPhone uma vez, não consegue usar outro smartphone nunca mais.

Se você está em dúvida sobre ter um iPhone ou não, saiba que ter um Apple é ter a garantia de um aparelho de qualidade e bom funcionamento em diversos aspectos. Para ajudar você a tomar a melhor decisão, confira quais são os três modelos de iPhone com melhor custo-benefício.

iPhone mais barato: iPhone 12

Lançado em 2020, o iPhone 12 é o modelo mais barato atualmente e que ainda terá uma vida útil longa. A Apple realiza atualizações constantes e, para poder ter um smartphone em pleno funcionamento por muito tempo, é importante verificar se o modelo foi descontinuado ou não.

Neste caso, o iPhone 12 continua a ser vendido em lojas parceiras da Apple e conta com ótimos recursos. A começar pelo processador A14 Bionic, que suporta jogos e aplicativos mais pesados, e a câmera dupla, que é um sucesso à parte. Sua lente agora possui maior abertura para entrada de luz, o que ajuda em fotos noturnas e na vivacidade das cores e contraste em fotos diurnas.

Além disso, o iPhone 12 possui as capacidades de armazenamento de 64GB, 128GB e 256GB, atendendo a diversas necessidades. Sua tela possui 6,1 polegadas e é composta por OLED e Super Retina XDR.

É possível encontrar ainda o iPhone 12 Mini, o iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max, versões do iPhone 12 com diferentes tamanhos de tela e alguns recursos extras.

Melhor custo-benefício: iPhone 13

Quando o assunto é melhor custo-benefício, o modelo que se encaixa nessa categoria é o iPhone 13. Sendo o sucessor do iPhone 12, o iPhone 13 conta com atualizações positivas e melhora de recursos, como uma bateria com melhor performance.

O upgrade de performance também acontece no processador, que agora é o A15 Bionic, com muito mais eficiência e velocidade que o anterior. Em sequência, destacamos que as câmeras continuam excelentes e com um novo recurso, o Modo Cinema. Através dele é possível desfocar o fundo durante as gravações, obtendo um resultado bastante profissional.

Outro destaque vem para a capacidade de armazenamento, que aumentou para 128GB, 256GB e 512GB. Você também encontra as versões do iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

Por fim, uma boa notícia é que o iPhone 13 continua sendo comercializado no site oficial da Apple, o que significa uma vida útil ainda mais longa. Diante disso, podemos afirmar que vale a pena comprar iPhone 13 em 2024 por conta do seu ótimo custo-benefício.

iPhone mais completo e atualizado: iPhone 15

Se o seu objetivo é manter-se atualizado com o que há de mais avançado no mundo da tecnologia, então o iPhone 15 é o ideal para você. Este é o último lançamento da Apple e conta com algumas versões, como o iPhone 15, o iPhone 15 Plus, o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max.

Para quem quer a versão mais potente de todas, apostar no iPhone 15 Pro ou no iPhone 15 Pro Max é a melhor opção. Estes são os únicos aparelhos da linha 15 que possuem até 1 TB de memória e o processador A17 Bionic Pro, o mais avançado de todos os tempos. Além disso, são os iPhones que possuem a melhor câmera, com a grande-angular de 48 MP.

A principal diferença entre os modelos 15 Pro e 15 Pro Max está no tamanho, sendo 6,1 e 6,7 polegadas de tela respectivamente. Outras divergências estão no armazenamento — o iPhone 15 Pro possui a versão com 128GB enquanto o iPhone 15 Pro Max inicia apenas no 256GB — e na câmera, em alguns detalhes de abertura e zoom.

Conquiste o seu modelo de iPhone ideal

Após ler as nossas recomendações sobre os modelos de iPhone com melhor custo-benefício e quais são seus diferenciais e particularidades, chegou a hora de você decidir qual é a melhor opção para a sua vida.

Leve sempre em consideração as suas necessidades, prioridades e gostos. O celular é o nosso aliado do dia a dia e escolher o seu com sabedoria é o melhor caminho. Esperamos ter ajudado você nessa missão!

