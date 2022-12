Conheça a história do bolo

Você sabia que 20 de julho é o Dia Internacional do Bolo? Confira as curiosidades da data! edit

Quem não ama um bolinho? No Brasil, esse alimento é consumido diariamente, seja no café da manhã, na sobremesa do almoço ou no café da tarde. A verdade é que por ser uma opção versátil, o bolo também faz parte da infância de muitas pessoas.

Seja pela avó que fazia um bolo de cenoura com chocolate, ou aquele bolo de fubá da mãe que acompanhava um café.

O dia mundial do bolo é comemorado no dia 20 de julho, mas você sabe como surgiu essa iguaria tão adorada em quase todo o globo? Confira abaixo!

O surgimento do bolo

Para quem não sabe, o bolo surgiu no Antigo Egito, na época, eles eram confeccionados a partir de uma espécie de pães que eram adoçados com frutas e xarope.

A “docilidade” ficava por parte das uvas-passas e das tâmaras que proporcionavam à massa, um sabor único e muito apreciado.

Já na época do renascimento, a fórmula foi sendo melhorada, algo bastante comum quando nos referimos a receitas, não é mesmo? Os romanos foram os responsáveis por esse melhoramento, pois conheciam a técnica da fermentação que costuma ser utilizada até os dias de hoje.

Curiosidade: por que o bolo é chamado de bolo?

Quando nos referimos a bolo, pensamos rapidamente em duas coisas: a primeira é o bolo (refeição, alimento) e a segunda é “bolo” gíria, essa por sua vez, pode significar “levar um fora” ou “não ser correspondida em um encontro”.

A verdade é que o nome “bolo” foi dado pelos romanos. O principal motivo da escolha é o formato em que o alimento é feito, em formas redondas que lembram uma bola.

Apesar de existirem bolos em diversos formatos hoje em dia, no passado, apenas os redondos faziam parte da mesa dos nossos ancestrais.

O bolo de chocolate: o mais querido pelas crianças

O chocolate tem seu surgimento na América, mas, antes da colonização, os maias realizavam o cultivo do cacau, fruta imprescindível para a confecção do chocolate.

Segundo a história, a extração do sabor do chocolate era realizada a partir de um líquido, que era extraído da semente do cacau, desse modo, os maias misturavam também baunilha e pimenta a este líquido que tinha sabor amargo e era consumido quando queriam combater o cansaço.

Apesar de ser mais conhecido na versão sólida, mas em XVII, era consumido como uma bebida.

Foi a partir desse período que alguns confeiteiros da Inglaterra iniciaram estudos na busca de servir o chocolate de formas diferentes. Então, no ano de 1674, uma ideia surgiu e, relacionou bolo e cacau em receitas, reproduzidas até os dias de hoje.

Receitas clássicas e fáceis de bolo

Bolo de milho

O bolo de milho é muito consumido em época junina, principalmente no nordeste. Esse tipo de bolo é nutritivo, delicioso e acompanhado com um cafezinho consegue ficar melhor ainda. Outra dica é consumi-lo acompanhado de queijo coalho ou outro queijo tipo branco.

Apesar de ser uma iguaria extremamente saborosa, fazer um bolo de milho não leva muito tempo e nem há segredo para um bom bolo, basta acessar este link e conferir a receita!

Brownie de caneca

O brownie de caneca é a receita mais fácil, mais rápida e a mais saborosa de fazer. Para tanto, é imprescindível que você tenha duas coisas: uma caneca e um microondas.

Confira a receita completa aqui:

Bolo de chocolate

Um dos mais apreciados por jovens e crianças, o bolo de chocolate é visto como uma das sobremesas mais clássicas na casa do brasileiro. E, por falar no Brasil, você sabia que o dia nacional do bolo por aqui é dia 26 de novembro?

Confira a receita do melhor bolo de chocolate do mundo.

Bolo de Tangerina

Quer fazer um bolo diferente e não sabe como? Confira a nossa receita de bolo de tangerina e conquiste admiradores ainda hoje! Confira o passo a passo:

Ingredientes e passo a passo:

1 xícara de suco de tangerina

1 colher de sopa de frente em pó

1 colher do sopa de casca de tangerina ralada

2 colheres de sopa de tirinhas de tangerina picadas

2 xícaras de farinha de trigo

1 xícara de amido de milho

1 xícara e meia de açúcar

4 ovos

2 colheres de sopa de manteiga

Modo de preparo:

Primeiro você deve iniciar com as claras, bata-las em neve e separadamente, também bata as gemas com açúcar e manteiga.

Cuidado com a película que envolve a gema, tente retirá-la. Assim que as gemas estiverem com consistência de um creme fofo, com cor clara, misture a farinha de trigo, o amido de milho e faça alternâncias com o suco da tangerina.

Adicione agora as raspas da casca da tangerina. Elas, além de proporcionarem mais sabor ao bolo, também perfumam a massa. Misture posteriormente as tirinhas e o fermento.

Adicione a mistura em uma forma previamente untada e enfarinhada e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por tempo médio de 40 minutos. Para conferir se está no ponto, o bolo deve ficar dourado em cima e ao furar com um palito ou uma faca, ele deverá sair limpo.

Bolo sem leite

Com o avanço dos estudos, hoje já se sabe que muitas pessoas têm intolerância à lactose e por isso não podem consumir nenhum tipo de alimento que possua leite. O bolo é um exemplo, pessoas com esse tipo de intolerância sofrem, pois não podem consumir alimentos que apesar de serem simples, estão presentes na mesa dos brasileiros.

Desse modo, procurar receitas sem leite ou derivados de leite pode não ser uma tarefa fácil. Porém, nós separamos uma receita de bolo sem leite para você que não pode consumir a lactose em nenhum grau, confira!

Viu só como um simples bolo pode ter um enorme potencial? Inclusive, no Dia Mundial do Bolo, que acontece no dia 20 de julho, que tal fazer um bolinho para comemorar?

Se você curtiu esse conteúdo, compartilhe em suas redes sociais ou envie para um amigo (a) que precisa de algumas receitas para fazer um bolo de excelência.

