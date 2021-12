Conheça a plataforma de correção de redação que pode colocar seus alunos no topo

Apoie o 247

Clube de Economia

Conteúdo de Parceiros

Com o uso da redação como teste essencial no meio acadêmico, ter uma plataforma de correção de redação eficaz, capaz de avaliar as produções dos vestibulandos e futuros postulantes a vagas nas universidades, é fundamental. E é justamente para aprimorar esse processo que a Redigir foi criada.

A ferramenta também se justifica no fato de que o saber escrever é uma das habilidades mais notáveis do ser humano. E a necessidade de tornar a comunicação cada vez mais eficiente, sempre levou a sociedade a buscar meios para que isso aconteça. Além de ser uma forma elementar de comunicação desde os primórdios do mundo, essa capacidade abre portas para infinitas oportunidades.

Plataforma de correção de redação como aliada para o ensino

PUBLICIDADE

Ao longo de sua história, o ser humano se especializou em desenvolver formas e ferramentas para aprimorar o aprendizado e, assim, expandir seus horizontes. A tecnologia se tornou importante aliada para esse fim.

Esses avanços estão presentes em alguns notáveis eventos da história. Basta citar a invenção da impressora, pelo alemão Johann Gutenberg, ainda no século XV, e, mais recentemente, as mudanças trazidas pela internet, já nos últimos anos do século XX.

Quando se fala nessa derradeira invenção, aliás, é que podemos chegar ao desenvolvimento de vários tipos de plataforma escolar. Graças às possibilidades que a internet estabeleceu, instituições de ensino e estudantes podem usufruir, por exemplo, de bancos de dados que vão muito além das antigas enciclopédias, outrora consagradas como fontes de pesquisa.

PUBLICIDADE

E se os alunos contam com um novo arsenal para produzirem textos, artigos, ensaios, entre outros conteúdos, as organizações acadêmicas também podem usufruir de formas modernas e assertivas para gestão do processo de ensino-aprendizado, como é o caso da plataforma de correção de redação Redigir.

É muito mais do que palavras ao vento...

Saber escrever, com coesão, coerência, de acordo com as normas cultas da Língua Portuguesa, se tornou fator decisivo para medir a qualidade do ensino de qualquer instituição. Basta olharmos para o destaque que a redação ganhou no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Uma boa nota deixa o candidato bem próximo da tão sonhada vaga na universidade desejada.

PUBLICIDADE

Por isso, escolas, cursos preparatórios, entre outros, têm buscado meios de deixar seus respectivos alunos cada vez mais preparados para obter os melhores resultados, visto que isso também será fundamental para aumento da reputação deles no meio da educação.

Aposte em uma plataforma de correção de redação que realmente funcione

A Plataforma Redigir tem um objetivo claro: o topo! Para isso, investe no aluno como centro do processo. Afinal de contas, ao qualificá-lo para ter o melhor desempenho na redação, o resultado vem, e sua instituição de ensino também sobe no ranking.

PUBLICIDADE

Como a Plataforma Redigir funciona

Trata-se de uma plataforma de correção de redação adaptativa para o ensino da escrita. Com foco em uma experiência exclusiva, de olho nas reais dificuldades, são abordadas questões de gramática, listas de exercícios e videoaulas para trabalhar cada dificuldade detectada na produção textual do aluno.

Durante essa jornada, ela oferece:

Qualidade de correção: Reconhecida pela qualidade das correções, a plataforma de correção de redação Redigir se destaca pela versatilidade de grades de correção e pelo alinhamento de critérios aos principais vestibulares do país. Une um rigoroso processo seletivo a um sistema de supervisão da qualidade, com protocolos de prevenção e reação para acompanhamento das correções, formação continuada e apoio pedagógico-operacional aos corretores. Assessoria pedagógica: Gestores, professores e coordenadores escolares têm atendimento personalizado dos assessores da plataforma, desde a implementação da ferramenta, passando pelo cadastramento de alunos, funcionalidades do sistema, práticas pedagógicas recomendáveis, monitoramento de engajamento e de proficiência. Percurso de aprendizagem: Oferece aos estudantes percursos de aprendizagem exclusivos, com videoaulas, materiais teóricos e exercícios, com foco no que realmente é necessário ser aprimorado. O recurso está disponível para os ensinos Fundamental e Médio, de acordo com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em mais de 1000 temas de redação, distribuídos em dezenas de gêneros textuais (redação Enem, redação Fuvest, Unicamp e outros vestibulares). Gestão estratégica: Professores e gestores de educação têm acesso a um ambiente virtual com amplas possibilidades para a gestão do processo de ensino/aprendizagem, sempre atento às novas necessidades do âmbito escolar, o que confere a caraterística de ser uma plataforma escolar que se adapta às novas necessidades do meio educacional. Há também a opção de utilizar o sistema com a própria equipe de corretores da instituição, mas com os parâmetros estabelecidos pela ferramenta.

Plataforma escolar como um grande diferencial

Ao investir em uma plataforma de correção de redação como a Redigir, a instituição estará economizando recursos financeiros e material humano. Além disso, contará com um sistema de calibragem profissional e ferramentas de gestão pedagógica estratégica para melhorar consideravelmente a caminhada de ensino-aprendizagem.

Diante das transformações que a tecnologia trouxe ao mundo e a concorrência cada vez mais acirrada, tais recursos podem se tornar fundamentais para que todos tenham melhores resultados, e o aprendizado seja, de fato, consolidado.

Se você busca algo para realmente fazer a diferença no mercado da Educação, entre em contato e faça o teste gratuito da plataforma de correção de redação Redigir.