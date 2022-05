Conheça algumas das menores cidades do mundo em área e população

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Viajar é tudo de bom, não é mesmo? E conhecer lugares pitorescos ou cidades românticas, mais ainda. Já ouvi dizer que quanto menor o lugar, mais encantador ele é, será que é verdade?

Vamos descobrir nessa lista alguns dos cantinhos mais pitorescos do planeta que são considerados as menores cidades do mundo.

Você vai perceber que o que eles possuem em charme e história interessante, os falta em tamanho. Veja a seguir:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

1 - Zumbir Hum

É uma cidade murada na Croácia. Está localizado na península da Ístria. O município tem uma população de 28, tornando-se a área mais escassamente povoada do mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A lenda croata diz que os fundadores da cidade foram gigantes que a construíram a partir de enormes pedregulhos.

Hum é mencionado em crônicas do século 11. Na Idade Média, esteve sob o domínio dos Duques de Merano e da República de Veneza. Na década de 1610, Hum foi incendiado e reconstruído.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde o século 19, Hum tem mudado constantemente a subordinação. Por dois séculos, ele esteve na composição de: Império Austríaco; Império de Napoleão Itália; Iugoslávia.

Durante a Segunda Guerra Mundial, 500 habitantes viviam em Hum, mas quase todos fugiram para escapar do exército de Tito. Agora Hum faz parte da Croácia e está incluído no Guinness Book of Records como a menor cidade do mundo.

Quase todos os seus habitantes são idosos. Portanto, as eleições locais do prefeito (zhupan) da cidade são chamadas de brincadeira, pois o lugarejo não tem muitos problemas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Recomendo visitar a menor cidade do mundo em um incrível roteiro de carro pela Croácia, Montenegro e Bósnia.

2 - Panemunė, Lituânia

Panemunė é uma cidade no condado de Taurage da Lituânia. A população da cidade é de 294 pessoas. A cidade está localizada na fronteira da Lituânia, às margens do rio Neman e é conectada pela Ponte Rainha Louise com a Sovetsk russa.

O assentamento foi isolado da margem direita de Tilsit (agora Sovetsk) devido à separação do Império Alemão de todas as regiões ao norte do Neman.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a ocupação alemã da região de Klaipeda, Panemune foi novamente anexada a Tilsit. Após 1945 e a transição da região de Klaipeda para a RSS da Lituânia, voltou a receber o status de um assentamento separado.

Panemun agora tem uma escola primária, uma biblioteca, um correio e um posto de gasolina.

Panemune é a única cidade da Lituânia que não é considerada o centro do presbitério.

3 - Kallaste, Estônia

Kallaste é uma pequena cidade estoniana com uma população de 705 habitantes e uma área de 2,27 km². Até 1923 era conhecida como Montanhas Vermelhas devido ao seu característico arenito vermelho.

O nome moderno deriva da palavra estoniana para costa. A maioria da população (73%) são russos, já os estonianos são apenas 21%. As terras nesta área foram habitadas já no século 13.

O próprio assentamento começou sua história como um assentamento de pescadores fundado pelos Velhos religiosos, que fugiram da reforma do Patriarca Nikon.

Em 1938, Kallaste recebeu o status de cidade. A principal atração da vila é a Igreja do Velho Crente de 1802. No distrito de Kallaste existe uma zona de proteção da natureza com um arenito vermelho único.

4 - Vaticano

O Estado da Cidade do Vaticano é talvez a mais conhecida dessa lista para nós brasileiros.

A menor cidade e o menor estado do mundo. Sua área é de 0,44 km² e a população é de 825 pessoas.

O Vaticano é o território subsidiário soberano da Santa Sé, a sede do Papa. As relações internacionais são realizadas não com a cidade-estado, mas diretamente com a Santa Sé.

O Vaticano é tão pequeno que as embaixadas dos estados no Vaticano estão localizadas em Roma. O mais engraçado nisso é que a embaixada italiana no Vaticano foi forçada a se estabelecer em sua própria capital.

No território do Vaticano existem monumentos culturais mundialmente famosos como por exemplo: Catedral de São Pedro ; A Capela Sistina; Biblioteca do Vaticano.

A maioria da população do Vaticano são clérigos de altos escalões. A cidade-estado tem sua própria força militar cerimonial - uma centena de guardas suíços. Apenas 50 súditos do Vaticano são leigos.

Conclusão sobre as menores cidades do mundo:

Você ficou com vontade de visitar alguma delas? A cidade do Vaticano é a mais famosa de todas, e recebe milhões de turistas por ano. Conhece alguma cidade pequenininha que não está nessa lista? Escreva nos comentários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE