Conheça o que é um Nômade Digital e entenda como adotar esse estilo de vida em 2021

Apoie o 247

Clube de Economia

Conteúdo de Parceiros

Com ao avanço da COVID19 no país nos anos de 2020 e 2021, muitas pessoas acabaram perdendo os seus empregos devido adoção da quarentena como medida de prevenção contra a doença

Nesse período, o mercado digital ganhou bastante força, principalmente por causa das possibilidades de ganhos pela internet de forma segura.

Uma das formas mais comuns de ganhar dinheiro online é prestando serviços pela internet, ou seja, atuando como um profissional digital ou freelancer.

PUBLICIDADE

As pessoas que costumam prestar esses serviços remotamente, muitas vezes optam por adotar o estilo de vida conhecido como nomadismo digital.

Atualmente, com uma boa parte da população já vacinada e a rotina voltando aos poucos ao normal, a possibilidade de adotar esse estilo de vida voltou a ganhar visibilidade.

Neste artigo, vamos abordar tudo o que alguém precisa saber sobre nômade digital e como adotar esse estilo de vida ainda em 2021.

PUBLICIDADE

O que é um Nômade Digital?

Um nômade digital é alguém que consegue trabalhar pela internet e morar em qualquer lugar do mundo.

Vale ressaltar que existem nômades digitais que preferem mudar para um novo local a cada mês e outros já preferem ter uma base física em algum país específico.

PUBLICIDADE

Porém, é importante deixar claro que um nômade digital não necessariamente precisa ficar viajando. Afinal, você já deve ter percebido que a única coisa que um nômade digital precisa é de um laptop e uma boa conexão de internet.

Sendo assim, você pode continuar trabalhando pela internet e ainda assim, ser considerado um nômade. Pois, mesmo que não esteja viajando frequentemente, você tem essa possibilidade, ou seja, basta querer.

Se há a possibilidade de se manter, financeiramente falando, apenas com o trabalho pela internet e nada estiver te prendendo em uma cidade específica (como um emprego CLT), já podemos caracterizá-lo como um nômade digital.

PUBLICIDADE

Com isso, qualquer indivíduo pode ser um nômade digital. Independente do seu estado civil, idade e profissão que exerce atualmente.

Vantagens de ser um Nômade Digital

Ser um nômade digital pode apresentar uma série de benefícios, mas também existem alguns pontos negativos, que devem ser considerados caso queira adotar esse estilo de vida.

As principais vantagens de ser um nômade digital hoje em dia são:

Liberdade Geográfica

Já imaginou como seria poder trabalhar em qualquer lugar do mundo, apenas com seu notebook e com uma boa conexão de internet?

Adotar esse estilo de vida de nomadismo digital, com certeza pode trazer experiências incríveis, não só para sua carreira e networking, mas também de vida.

Afinal, terá a chance de conhecer centenas de países, muitas vezes com um custo reduzido, especialmente se decidir ficar em países do continente europeu.

Ser Pago para Aprender

Muitas vezes, as pessoas que estão buscando por esses profissionais que prestam serviços pela internet, sabem que costumam ser iniciantes.

A partir daí, não são raras as casas em que o contratante do serviço acaba contratando o indivíduo, mesmo ele sendo iniciante e tendo pouco conhecimento.

Se formos comparar com o que acontece com o mundo “físico”, seria algo semelhante a um estágio remunerado. Só que no caso de alguém que presta serviços pela internet, os ganhos costumam ser bem maiores.

Flexibilidade de horário

Sendo um profissional digital, você terá uma grande flexibilidade de horário. Afinal, se tornará o seu próprio chefe.

Porém, é importante ter cuidado. Por mais que isso seja algo positivo, sem disciplina e responsabilidade, as coisas podem dar muito errado.

Você pode acabar perdendo uma entrega que havia combinado com algum cliente e com isso, pode deixar de ganhar seus ganhos no dia ou até coisa pior, como o próprio cliente.

De qualquer forma, se for feito um planejamento correto, a flexibilidade de horário é sem dúvidas um excelente benefício.

Como principais pontos negativos de se tornar um nômade digital, podemos trazer:

Instabilidade de misturar trabalho e férias

Não ter uma rotina definida

Dependência de ter clientes ou projetos para sustentar a renda

Ansiedade

Fugir da zona de conforto

Ficar longo dos familiares e amigos

Quais profissões posso exercer para ser um Nômade Digital?

Há uma lista bem grande de profissões e serviços que você pode prestar pela internet e com isso, realizar seu sonho de ser um nômade digital.

Importante reforçar que muitas das vezes, não é exigido uma grande habilidade técnica ou uma experiência relevante na área.

Entretanto, é claro que se você já possuir essas habilidades e experiências, seus ganhos serão maiores. Afinal, seu salário irá se basear em muitos casos nas horas trabalhadas pelo projeto e assim, poderá cobrar mais.

Os principais trabalhos que tem hoje na internet e que podem ajudar na sua trajetória para se tornar um nômade, são:

1. Redator Web

2. Revisor de Texto

3. Professor particular

4. Edição de Vídeos

5. Social Media (Profissional responsável por gerenciar mídias sociais)

6. Web Designer

7. Search Engine Optimization Specialist (SEO Specialist)

8. Gestão de tráfego pago (Google Ads, Facebook Ads e Instagram Ads)

9. Programador

10. Tradutor de conteúdos

Onde encontrar os clientes que buscam por prestadores de serviços na internet?

Nos dias de hoje, existe um verdadeiro mar de oportunidades para se conseguir clientes e atuar em projetos.

Inclusive, há a possibilidade de encontrar trabalhos em grupos de facebook, basta procurar por alguma palavra-chave específica relacionada ao serviço que você quer prestar, como o de tradutor de conteúdos, por exemplo.

Ainda assim, hoje existem plataformas que facilitam a conexão de quem está contratando com quem está querendo aceitar jobs pela internet.

Vale ressaltar que se você possuir um nível de inglês mais avançado, suas possibilidades de ganhos podem aumentar consideravelmente.

As principais plataformas que oferecem serviços pela internet em projetos brasileiros são:

Workana

Freelancer.com

99Freelas

Vintepila

Comunicageral

Freelancer.com.br

Trampos

GetNinjas

Já em inglês, as mais utilizadas são:

People Per Hour

UpWork

Fiverr

JobRack

99Designs

Simply Hired

Design Hill

Flex Jobs

Toptal

Craigslist

Quais outros passos devo seguir depois de me tornar um Nômade Digital experiente?

À medida em que você for ganhando mais experiência e mais conhecimento de como funciona o mercado digital, vai descobrir formas de melhorar sua qualidade de vida que você nem imaginava.

Prestar serviços pela internet e ser um nômade digital pode sim ser algo muito prazeroso.

Porém, o ponto é que você só vai ganhar dinheiro se trabalhar. Se não trabalhar, não recebe. Simples assim!

É aí que entram as formas de ganhar dinheiro pela internet, só que agora de forma passiva, alcançando assim o próximo nível da profissão.

Geralmente, quem já sabe como funciona o mercado digital de ponta a ponta, escolhe desenvolver seus próprios projetos para começar a fazer dinheiro online sem precisar depender exclusivamente do trabalho remoto.

Um desses projetos é o de afiliado digital. O afiliado digital é o tipo de profissional que vende infoprodutos digitais pela internet utilizando as mais diversas estratégias de Marketing Digital. É por isso que saber o que é afiliado digital se torna importante, para entender qual tipo de estratégia será utilizada durante a divulgação.

Cada venda que esse profissional fizer, ele recebe uma comissão do infoprodutor, que pode ser de 50 até 70% do valor do produto que está sendo divulgado.

Outro projeto bem comum pensando em renda passiva para quem já está nesse mercado há um certo tempo é o de infoprodutor.

Um infoprodutor é alguém que cria e desenvolve um produto digital, como um curso online por exemplo e o lança no mercado.

Vamos supor que após cinco anos trabalhando como nômade digital, você adquiriu diversas habilidades e experiências que na sua visão, outras pessoas pagariam por isso.

A partir daí, você pode criar o seu próprio projeto, ou seja, um curso online ensinando como alguém pode se tornar um nômade digital, mostrando todos os erros que a pessoa deve evitar, por exemplo.

Agora, você já sabe o que é um nômade digital e tudo o que precisa fazer para adotar esse estilo de vida.

E na sua opinião, qual a principal vantagem de adotar o nomadismo digital?

Compartilhe abaixo com a nossa equipe :)