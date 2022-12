Apoie o 247

Você sabe quais são os 10 esportes mais praticados no Brasil? Conheça a seguir, os esportes que os brasileiros mais andam praticando atualmente.

Não importa a modalidade, nós brasileiros amamos praticar esportes, isso já vem no DNA brasileiro. Mundo afora o Brasil é conhecido como o país do futebol, mas muitas outras modalidades esportivas são praticadas aqui.

Portanto, para esclarecer suas possíveis dúvidas, abaixo listamos os 10 esportes mais praticados do Brasil.

Conheça os 10 esportes mais praticados no Brasil atualmente!

Chegou o momento de conhecer os 10 esportes que os brasileiros mais amam praticar. Veja a seguir.

1. Futebol

Não há como não classificar o futebol em primeiro lugar. São milhares de brasileiros que amam tanto assistir como praticar esportes. De acordo com pesquisa, são cerca de 30,4 milhões de brasileiros que jogam futebol.

Criador em 1862, o futebol é um esporte inglês, mas tornou-se popular mundialmente. Atualmente, muitos brasileiros apostam no futebol em casino online , é mais uma maneira de mostrar a paixão pelo futebol.

O futebol no Brasil não faz parte apenas do dia a dia, além de ser esporte coletivo, também faz parte de nossa cultura.

2. Vôlei

Entre os 10 esportes mais praticados no Brasil, podemos citar o vôlei como o segundo esporte mais cobiçado pelos brasileiros.

O Brasil também é destaque mundial quando se fala em vôlei, entre a população também é um dos esportes mais populares.

São aproximadamente 15,3 milhões de brasileiros que adoram jogar vôlei, seja em alguma competição ou até mesmo por diversão.

Quando se trata de apostas online, o vôlei também é um dos esportes que os brasileiros gostam de apostar legalmente, segundo a Entidade SRIJ.

O vôlei é um esporte versátil, praticado em quadras de areia e em quadras normais, é um dos esportes mais populares entre homens e mulheres.

3. Tênis de Mesa

Aproximadamente 13 milhões de brasileiros praticam o tênis de mesa, e assim podemos qualificá-lo em nossa lista.

O Brasil já conseguiu medalhas em competições internacionais no tênis de mesa, também conhecido como ping-pong. Nesse esporte os participantes precisam ter qualidade de jogo , ou seja, serem extremamente habilidosos e ágeis.

A prática do tênis de mesa leva a melhoria contínua da coordenação motora de quem pratica.

4. Natação

No Brasil, a natação é mais que um esporte, podemos dizer que é saúde, já que muitas pessoas praticam natação para benefícios próprios do corpo.

Segundo pesquisas, cerca de 11 milhões de brasileiros fazem parte desse esporte em todo o país.

A natação é um dos esportes mais antigos que ainda são praticados hoje, seu surgimento veio na Grécia. Existem 4 tipos de modalidades para praticar, (nada de costas, livre, borboleta e peito). Esse é mais um dos esportes que renderam fama internacional para nosso país.

5. Futsal

Um dos esportes que exige muita habilidade dos jogadores, e também conta com 10 milhões de participantes no Brasil.

O futsal teve origem no Uruguai, e com o passar do tempo, ganhou popularidade no Brasil a ponto de ser um dos esportes mais praticados em nosso país.

O futsal é jogado fora dos gramados, ou seja, em uma quadra, diferente do futebol, temos apenas 5 jogadores em quadra.

6. Capoeira

A capoeira tornou-se um esporte oficial em 1930, e significa muito mais que um esporte, a capoeira representa a cultura brasileira.

Praticado por escravos brasileiros, a copeira é um esporte que envolve uma combinação de arte marcial e dança. Atualmente estima-se que aproximadamente 6 milhões de pessoas lutem capoeira no Brasil.

7. Skate

O Skate foi incluído recentemente com um esporte olímpico, mas no Brasil, já é destaque há muitos anos.

Hoje o Skate faz parte das ruas brasileiras, praticado por 2,7 milhões de brasileiros. É mais um dos esportes que são realizadas manobras incríveis combinando exercício físico com arte.

8. Surfe

O surfe caiu nas graças do povo brasileiro há muito tempo, principalmente por aquelas pessoas que vivem no litoral.

Estima-se que 2,4 milhões de brasileiros praticam o surfe, entre os esportes que o Brasil teve sucesso internacional, o surfe é mais um deles.

9. Judô

Assim como outros tipos de artes marciais, o Judô também conseguiu se destacar em território brasileiro. Hoje são cerca de 2 milhões de pessoas que praticam Judô.

O judô tem origem japonesa, e traz consigo não só a prática esportiva, traz também um estilo e filosofia de vida.

Se você pensa em trabalhar a mente e o corpo, fortalecer o espírito, estabelecer códigos morais, precisa praticar esse esporte.

10. Atletismo

Por último, mas não menos importante, está o atletismo, um dos esportes mais antigos da Grécia Antiga.

No Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas praticam o esporte de maneira independente, não só como esporte, mas como um estilo de vida.

As modalidades mais conhecidas do atletismo são, revezamentos, arremessos, saltos e corrida.

