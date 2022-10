Conheça os 4 melhores sites de namoro do Brasil

Apoie o 247

Usar um site de namoro para começar um novo relacionamento tem se tornado muito eficiente, uma vez que você já é direcionado para conhecer pessoas com o perfil parecido com o seu.

Portanto, se você quer começar um novo namoro, mas ainda não se cadastrou em nenhum site de relacionamentos, leia as nossas dicas para você escolher um site que atenda às suas necessidades.

Muitas pessoas ficam com receio de criar um perfil em um site de namoro, seja por timidez, falta de autoconfiança ou por achar que não se trata de um ambiente seguro.

Porém, os sites de namoros se mostram muito eficientes, justamente, para pessoas tímidas que possuem baixa autoestima. É uma boa maneira de conhecer pessoas com interesses iguais aos seus. Por isso, fica mais fácil começar um assunto.

Saber que a outra pessoa gosta das mesmas séries que você, que gosta de ler o mesmo tipo de livro ou gosta das mesmas músicas que você.

Além disso, como existem vários sites de namoro, você pode se cadastrar em dois ou três deles para conhecer os benefícios e ferramentas de cada um. Para te ajudar neste processo, selecionamos os quatro melhores sites do Brasil para você conhecer.

Par Perfeito

Um dos maiores sites do Brasil, com milhões de usuários, este é o site ideal para você que vai começar a entender como funcionam essas ferramentas. Você vai criar o seu perfil, colocar algumas fotos e receber sugestões para seu próximo encontro.

Tudo funciona de forma intuitiva e simples. Portanto, se você nunca se cadastrou em um site de relacionamentos, você pode começar pelo Par Perfeito.

Be2

Este é um outro site muito bem avaliado pelos usuários. No Be2, você pode fazer um teste de recomendações gratuitas, o que filtra bem as sugestões. As ferramentas para conversas e chamadas através do portal também são muito boas.

Este é um bom site de namoro para quem deseja recomendações mais restritas.

Match

Assim como os demais sites de namoro, o Match também tem algumas ferramentas exclusivas para assinantes. Porém, aqui, você pode testá-las por um mês, sem pagar nada a mais por isso.

O site possui uma maneira bem eficiente de fazer as recomendações. Também é uma boa alternativa para quem não está com pressa e deseja dar os primeiros passos de forma mais devagar.

Bumble

Um site que tem como diferencial o fato de permitir apenas que as mulheres dêem o primeiro passo. Dessa forma, se você é uma mulher que tem receio de receber assédio, este é o site de namoro ideal para você.

Faça seu cadastro

Agora que você já sabe quais os melhores sites de namoro do Brasil, você pode fazer o seu cadastro e confiar que, em breve, você estará em um novo relacionamento.

Para fazer o seu cadastro, utilize fotos recentes e faça uma descrição leve e objetiva sobre quem é você, suas preferências e o que você espera de uma pessoa.

Uma boa dica que você pode tentar é colocar, também, algumas características que você não deseja encontrar, assim, você faz um filtro bem restritivo.

