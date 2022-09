Conheça os Estádios da Copa do Mundo Catar 2022

Apoie o 247

A Copa do Mundo 2022 é logo ali, em novembro. E todo mundo sabe que será realizada no Catar. Mas, o que pouca gente conhece, são os estádios onde os jogos do torneio ocorrerão. Por isso, venha conosco nesse tour e conheça os estádios da Copa do Mundo 2022.

Nesse artigo você conhecerá cada um dos 8 estádios da competição. Além de saber quais jogos ocorrerão em cada um deles. Por tanto, aperte os cintos e bora pros estádios da Copa!

Estádios da Copa do Mundo 2022

Vejamos onde o Brasil jogará e quais são os estádios da copa do mundo 2022:

Estádio Al Bayt

Divulgação

O lindíssimo estádio Al Bayt possui capacidade para cerca de 60 mil pessoas, e a partida de abertura da Copa do Mundo será realizada nele.

Esse estádio está localizado na cidade de Al Khor, e seu formato foi pensado como uma homenagem aos povos nômades do Catar, que utilizavam tendas para diversas finalidades no país.

A nossa seleção brasileira poderá passar por aqui, já que esse estádio receberá partidas das oitavas de final, quartas de final, e, semifinal.

Lista completa de jogos no Al Bayt:

· Catar x Equador (abertura do torneio) – 20/11 – às 13h;

· Marrocos x Croácia – 23/11 – às 7h;

· Inglaterra x EUA – 25/11 – às 16h;

· Espanha x Alemanha – 27/11 – às 16h;

· Holanda x Catar – 29/11 – às 12h;

· Costa Rica x Alemanha – 1/12 – às 16h;

· Oitavas de Final – 4/12 – às 16h;

· Quartas de Final – 10/12 – às 16h;

· Semifinal – 14/12 – às 16h.

Ou seja, o estádio Al Bayt é, sem dúvidas, um dos mais importantes da Copa do Mundo no Catar.

Estádio Al Janoub

Divulgação

O estádio Al Janoub possui capacidade para 40 mil pessoas, e, de fato, é muito bonito.

Está localizado em Al Wakrah, e é uma homenagem feita aos barcos de pesca de pérolas.

Receberá um dos prováveis jogos mais icônicos da Copa do Mundo, que será a partida entre Gana e Uruguai. E para pegar essa referência, você tem que entender de Copa.

Lista completa de jogos no Al Janoub:

· França x Austrália – 22/11 – às 16h;

· Suíça x Camarões – 24/11 – às 7h;

· Tunísia x Austrália – 26/11 – às 7h;

· Camarões x Sérvia – 28/11 – às 7h;

· Austrália x Dinamarca – 30/11 – às 12h;

· Gana x Uruguai – 2/12 – às 12h;

· Oitavas de Final – 5/12 – às 12h.

Essa é a lista de jogos que serão realizados no belo estádio Al Janoub.

Estádio Lusail

Divulgação

Localizado em Doha, o estádio Lusail é o mais importante da Copa do Mundo 2022. Nesse estádio ocorrerão partidas da fase de grupos, da fase de mata-mata, e, a grande final.

É simplesmente um gigante com capacidade para 80 mil pessoas, o maior deste mundial. Isso explica o fato dele ter sido escolhido como palco da grande final da Copa do Mundo.

Ele representa a riqueza cultural do mundo árabe, com diversos detalhes e representações dessa região.

É um estádio bonito demais! Não tem como discordar de tal beleza.

Lista completa de jogos no Lusail:

· Argentina x Arábia Saudita – 22/11 – às 7h;

Brasil x Sérvia – 24/11 – às 16h;

· Argentina x México – 26/11 – às 16h;

· Portugal x Uruguai – 28/11 – às 16h;

· Arábia Saudita x México – 30/11 – às 16h;

· Camarões x Brasil – 2/12 – às 16h;

· Oitavas de Final – 6/12 – às 16h;

· Quartas de Final – 9/12 – às 16h;

· Semifinal – 13/12 – às 16h;

· Final da Copa – 18/12 – às 12h.

Esse será o itinerário do maior estádio do Mundial no Catar.

Estádio 974

Divulgação

Esse estádio com um nome um tanto peculiar, uma numeração, possui capacidade para comportar 40 mil pessoas.

E agora, talvez uma surpresa para quem está lendo: ele é um estádio temporário (feito exclusivamente para o mundial). Seus principais materiais são contêineres, por exemplo.

Ou seja, não é só o nome que é inovador por aqui.

Está localizado nas margens do Mar do Golfo, e, 974 é uma alusão ao código telefônico do Catar (+974).

Lista completa de jogos no 974:

· México x Polônia – 22/11 – às 13h;

· Portugal x Gana – 24/11 – às 13h;

· França x Dinamarca – 26/11 – às 13h;

· Brasil x Suíça – 28/11 – às 13h;

· Polônia x Argentina – 30/11 – às 16h;

· Sérvia x Suíça – 2/12 – às 16h;

· Oitavas de Final – 5/12 – às 16h.

Um estádio diferentão à beira-mar é tudo o que uma Copa do Mundo precisa! Muito bacana a ideia do 974!

Estádio Áhmad Bin Ali

Divulgação

Esse belíssimo estádio está localizado à beira do deserto na cidade de Al Rayyan e possui capacidade para cerca de 40 mil torcedores.

As peculiaridades desse estádio são tantas que vamos contar apenas duas:

· Havia um estádio antigo aí nesse local, ele foi tombado e o Áhmad Bin Ali foi erguido em seu lugar. Muito maior, mais imponente, mais bonito e apto a receber jogos da Copa do Mundo.

· Quando a Copa do Mundo chegar ao fim, os trabalhos nesse estádio serão retomados. Isso porque ele deverá ser diminuído de tamanho, tornando-se mais adequado para a utilização da comunidade daquele lugar.

Além dessas curiosidades, vale ressaltar que esse lindo estádio representa o deserto e toda a riqueza cultural de sua região.

Lista completa de jogos no Áhmad Bin Ali:

· EUA x Gales – 21/11 – às 16h;

· Bélgica x Canadá – 23/11 – às 16h;

· Gales x Irã – 25/11 – às 7h;

· Japão x Costa Rica – 27/11 – às 7h;

· Gales x Inglaterra – 29/11 – às 16h;

· Croácia x Bélgica – 1/12 – às 12h;

· Oitavas de Final – 3/12 – às 16h.

Essas serão as partidas realizadas no Áhmad Bin Ali.

Estádio Khalifa International

Divulgação

Com capacidade para 40 mil torcedores, o estádio Khalifa International é o mais tradicional, e, o mais conhecido estádio do Catar.

No seu interior, e também ao seu redor existem diversos complexos, como, por exemplo, um centro aquático olímpico, hotéis, e até parques.

Apesar de ser um dos estádios mais antigos do Mundial, recebeu reformas, e está muito bonito! De fato, um gigante digno de receber a Copa do Mundo.

No Khalifa International ocorrerá a disputa do 3º lugar da Copa do Mundo (e esperamos que o Brasil não esteja nesse jogo).

Lista completa de jogos no Khalifa International:

· Inglaterra x Irã – 21/11 – às 10h;

· Alemanha x Japão – 23/11 – às 10h;

· Holanda x Equador – 25/11 – às 13h;

· Croácia x Canadá – 27/11 – às 13h;

· Equador x Senegal – 29/11 – às 12h;

· Japão x Espanha – 1/12 – às 16h;

· Oitavas de Final – 3/12 – às 12h;

· Disputa de 3º Lugar do Mundial – 17/12 – às 12h.

O mais tradicional estádio do Catar receberá todos esses confrontos.

Estádio Education City

Divulgação

Com capacidade para 40 mil pessoas, o Education City é símbolo de sustentabilidade.

Conta com inovações sustentáveis em climatização, além de terem pensado no espaço arborizado ao seu redor. Mas além disso, quando a Copa do Mundo acabar, sua capacidade será reduzida para pouco mais da metade, e tudo, desde assentos, até materiais retirados dele, serão doados para países em desenvolvimento.

Cidade da Educação foi um nome pensado como símbolo de exemplo para as futuras gerações, que devem aderir a sustentabilidade para tornar o mundo um lugar melhor.

Lista completa de jogos no Education City:

· Dinamarca x Tunísia – 22/11 – às 10h;

· Uruguai x Coréia do Sul – 24/11 – às 10h;

· Polônia x Arábia Saudita – 26/11 – às 10h;

· Coréia do Sul x Gana – 28/11 – às 10h;

· Tunísia x França – 30/11 – às 12h;

· Coréia do Sul x Portugal – 2/12 – às 12h;

· Oitavas de Final – 6/12 – às 10h;

· Quartas de Final – 9/12 – às 12h.

No estádio mais sustentável da Copa, esses serão os confrontos que ocorrerão.

Estádio Al Thumama

Divulgação

Para muitos, o estádio mais bonito da Copa do Mundo 2022 no Catar, esse é o Al Thumama, com capacidade para cerca de 40 mil pessoas.

Apesar de lembrar um pouco uma caixinha de som dessas mais moderninhas, na verdade, ele é inspirado no gahfiya, um chapeuzinho trançado tradicional do traje que as pessoas da região de Doha usam.

É mais um dos estádios que, ao fim do Mundial, serão reduzidos de tamanho. E, assim como no caso do Education City, todo material retirado dessa redução de tamanho será doado para países em desenvolvimento.

Olhando bem, encarando a foto por mais ou menos 1 minuto, até dá para concordar que é o mais bonito do torneio. Pois realmente é muito bonito!

Lista completa de jogos no Al Thumama:

· Senegal x Holanda – 21/11 – às 13h;

· Espanha x Costa Rica – 23/11 – às 13h;

· Catar x Senegal – 25/11 – às 10h;

· Bélgica x Marrocos – 27/11 – às 10h;

· Irã x EUA – 29/11 – às 16h;

· Canadá x Marrocos – 1/12 – às 12h;

· Oitavas de Final – 4/12 – às 12h;

· Quartas de Final – 10/12 – às 12h.

Esses são os 8 estádios que receberão os 64 confrontos entre seleções na Copa do Mundo 2022.

É um mais bonito do que o outro, e alguns com boas perspectivas de ajudar outros países e até servir de exemplo para gerações futuras.

Muito obrigado por ler!

