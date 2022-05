Conheça os melhores lutadores brasileiros de MMA

Apoie o 247

Quando se trata dos países que mais influenciaram e participaram no pelotão de elite do UFC, o Brasil é sem dúvidas um dos países em destaque. Não somente pelos grandes nomes formados aqui, mas também por estilos de luta, como o Jiu-Jitsu brasileiro, que vem se tornando quase um requisito básico para sobrevivência de um lutador de alto nível.

Com o notório destaque do país em lutas de UFC, vários brasileiros vem investindo cada vez mais em formas de acompanhar os embates memoráveis que acontecem no octógono, tanto direta, quanto indiretamente, através de apostas de MMA, assinaturas de PPV, entre outros. Podemos dizer que hoje em dia, a modalidade atrai cada vez mais brasileiros, e para aqueles que não conseguem chegar até o nível de elite, o ato de apostar dá uma pitada de emoção a mais, além de proporcionar bons lucros caso tudo corra bem.

Com tantos nomes lendários, separamos alguns de nossos lutadores famosos para formar uma lista com os melhores lutadores brasileiros de ufc de todos os tempos.

Obviamente que não conseguimos incluir todos os nomes lendários. Por isso, de antemão, já faremos uma lista de consolação com nomes do passado e do futuro que não estão na lista, mas que poderiam muito bem estar.

São eles:

● Fabrício Werdum

● Júnior “Cigano” dos Santos

● Charles de Oliveira “do Bronx”

● Rodrigo “Minotauro”

Se a “pré-lista” já tem essa qualidade, imagina o que estamos preparando nos próximos parágrafos…

Apresentando os principais lutadores brasileiros que chegaram ao octógono desde que Royce Gracie apresentou ao mundo as artes marciais brasileiras, temos oito nomes, incluindo algumas lutadoras de ufc feminino brasileiras, que também fizeram muito por merecer um lugar nesta lista.

Royce Gracie

Já que já o mencionamos, vamos começar com um dos lutadores profissionaismais famosos de todos os tempos, Royce Gracie. Ele foi fundamental para o sucesso do UFC inicial, incorporando o Jiu-Jitsu brasileiro e seus movimentos de luta nas próximas décadas.

Gracie levou para casa o cinturão do UFC 1 depois de ganhar de seus oponentes, majoritariamente por submissão. A partir deste momento, as gerações futuras incorporariam o Jiu-Jitsu, técnicas de grappling e finalizações em seu arsenal.

Ele não foi um lutador muito prolífico, mas podemos, sim, dizer que tem um dedo do Royce em tudo o que o UFC é hoje.

Anderson Silva

Enquanto Gracie foi influente, o que falar de Anderson, “The Spider” Silva? Simplesmente, considerado um dos melhores atletas do ufc brasileiros de todos os tempos.

Não adianta, literalmente todo mundo, e todo o mundo sabe quem é Anderson Silva, tornando-se o campeão peso-médio de maior sucesso no seu auge e batendo recordes que ainda não foram quebrados até os dias de hoje.

Wanderlei Silva

Depois do “Spider”, temos ainda outro membro da numerosa família Silva. Um dos maiones nomes de lutadores brasileiros de todos os tempos, Wanderlei Silva acumulou mais de 50 lutas antes de sua aposentadoria, embora ele compartilhe seu legado entre o extinto Pride Fighting Championship e o UFC.

No entanto, o “Cachorro louco”, como é carinhosamente conhecido, é outro brasileiro feroz que era bastante memorável por sua invencibilidade no Pride.

José Aldo

Enquanto Anderson Silva dominou o cinturão dos médios, José Aldo é um dos lutadores peso-pena mais talentosos que existe.

Infelizmente, um de seus piores, mas mais marcantes momentos da carreira foi a derrota para Conor McGregor.

Ainda assim, o histórico do lutador de mma brasileiro é positivo. Mais da metade de suas vitórias são por nocaute e, quando McGregor o derrubou, ele estava em uma sequência de 18 vitórias!

Lyoto Machida

Como ex-campeão meio-pesado do UFC, Lyoto Machida é outro lutador brasileiro cujo nome é conhecido nos meios de luta.

Ele entrou no mundo do MMA com uma sequência de 16 vitórias seguidas, metade delas no UFC, onde derrotou grandes nomes como Tito Ortiz e Rashad Evans. Ele também venceu nomes como Randy Couture, Dan Henderson, Chael Sonnen e Vitor Belfort.

Vítor Belfort

Por falar no homem, aí está ele! Nos primórdios do UFC, lutadores como Royce Gracie e Marco Ruas venceram vários torneios de peso aberto. Isso tudo mudou no UFC 12, onde os combatentes foram divididos em pesos pesados ​​e pesos leves.

Vitor Belfort foi o campeão dos pesados ​​– e foi ele quem começou. Desde então, ele lutou no Pride antes do UFC, lutando em várias categorias de peso. Você só encontrará figuras lendárias ao analisar os nomes nos quais Belfort perdeu, incluindo Anderson Silva, Jon Jones e Lyoto Machida.

Amanda Nunes

Nossa Amandinha é, não somente por aqui, mas em nível global, amplamente considerada a maior lutadora feminina de MMA de todos os tempos. E os haters que me desculpem, não é difícil entender o porquê.

Algumas das razões principais, seriam que ela é a primeira mulher a se tornar campeã do UFC em duas divisões diferentes, e também a única mulher a ter dois títulos em diferentes categorias de peso simultaneamente.

Cris Cyborg

Para a maioria das pessoas, a nossa Cris Cyborg será para sempre a lutadora mais intimidante de todos os tempos.

E sim, ela bota medo em muito marmanjo por aí. A lutadora brasileira foi uma renomada lutadora de MMA em outras promoções antes de ingressar no UFC.

Cyborg conquistou vitórias notáveis ​​sobre Yana Kunitskaya e Holm para defender o cinturão dos penas, embora também tenha perdido o título para sua compatriota, Nunes, em 2018.

Tendo conquistado vários títulos do UFC, Cyborg é uma lenda a nível nacional e internacional.

Palavras finais

Esses são os maiores lutadores brasileiros que fizeram aparições no UFC até agora.

Enquanto a influência de pessoas como Royce Gracie ou Anderson Silva nunca vai desaparecer, não há dúvida de que há jovens lutadores brasileiros treinando agora para ter a chance de se tornar o próximo grande lutador brasileiro com destaque no UFC.

