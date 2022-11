Conheçam alguns tipos de forro para casa

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Um dos diferenciais da locação de equipamentos é a vantagem de utilizá-los para vários fins, como a colocação de forros.

Sejam eles requintados ou mais discretos, estes itens transformam qualquer ambiente, deixando-o mais bonito. Além disso, podem servir para esconder dutos elétricos, fiações e vigas, proporcionando também isolamento acústico e térmico para o ambiente.

No entanto, quem está começando neste ramo, nem sempre possui todas as ferramentas necessárias para realizar a instalação. Quando isso ocorre, a locação de equipamentos para instalação de forros é uma alternativa viável para o instalador.

Existem diferentes tipos de forro para residências, mas você deve levar em consideração alguns fatores. Entender questões como a durabilidade do material, sustentabilidade, instalação e o valor, é fundamental para fazer a melhor escolha.

Neste artigo você vai aprender quais os principais tipos de forro mais utilizados nas residências.

Tipos de forro para casa

Gesso

Um dos mais populares forros utilizados em residências é o gesso. Geralmente tem foco em projetos de iluminação embutida e também em projetos com alto valor estético.

O gesso possibilita muitas opções de designs que, além de trazer modernidade para o ambiente, proporcionam isolamento acústico e térmico. Esse tipo de material pode ser tradicional ou acartonado, também conhecido como Drywall.

Gesso tradicional

Quando o assunto é sobre os forros mais utilizados, este é um dos modelos mais importantes. Ele consiste em placas moldadas de gesso, que são encaixadas lado a lado e fixadas com uma estrutura de arames. Vale a pena ressaltar que o gesso tradicional não é muito resistente à umidade. Desta forma, não é muito indicado para banheiros.

Apesar disso, ele proporciona um belo resultado e conta com uma ótima durabilidade. Os modelos com mais destaque em projetos são os de rebaixamento e sancas, pois trazem um ar de modernidade.

Drywall ou Gesso acartonado

Também conhecido como gesso acartonado, o Drywall consiste em placas fixadas com estruturas metálicas. Elas permitem a criação de diferentes formas e modelos de designs, além de fácil instalação e sem sujeira.Embora seu uso mais comum seja em centros comerciais, são bastante requisitados em residências, pois conferem sofisticação e modernidade ao ambiente. O Drywall tem ótimo custo-benefício, é leve, possui bom isolamento acústico e também é de fácil manutenção.

Locação de equipamentos para instalação dos forros de gesso

Ao realizar a locação de equipamentos para instalar forros de gesso, você precisa das seguintes ferramentas: espátula, serrote, nível a laser, martelete, esquadro, desempenadeira, equipamentos de proteção individual, etc.

Forro de madeira

Em segundo lugar, não só na nossa lista, mas no ranking de forros mais utilizados, temos o modelo de madeira. Ele proporciona um visual voltado para o rústico, tornando o ambiente mais aconchegante. Sua versatilidade, faz com que ele seja adaptável a qualquer estilo de decoração, trazendo beleza e melhorando a acústica do ambiente.

Existem diferentes tipos de forros de madeira, porém, os mais acessíveis no mercado são, pinus, cedrinho e ipê.

Pinus

Para ambientes menores e bem iluminados, o forro de pinus é, sem dúvida, a opção mais conveniente. Isso porque em questões de estética, esta é uma peça que combina com outros estilos e tons. Além disso, é possível encontrar esse modelo com valores acessíveis no mercado, o que o torna uma opção de custo-benefício. Além disso, ele é confeccionado com madeira de reflorestamento.

Cedrinho

Excelente para ajudar no isolamento térmico, o forro de cedrinho é ideal para uma decoração com personalidade. Seu tom avermelhado traz um aspecto de sofisticação. Além disso, ele é capaz de deixar qualquer área mais fresca no verão e mais aquecida no inverno. Por fim, este modelo é ótimo para decorar salas, quartos, cozinhas, banheiros e até mesmo halls de entrada.

Ipê

Para quem procura resistência, o ipê é outra opção de forro de madeira. Ele é super resistente a mudanças climáticas, evitando fungos e cupins. Sua coloração oliva-escuro traz muito estilo e personalidade ao ambiente doméstico, podendo também contar com tons amarronzados.

Locação de equipamentos para instalação dos forros de madeira

Na instalação dos forros de madeira, são utilizadas lâminas conhecidas como lambris ou placas de madeira. É nestas estruturas em que são fixados.

A locação de equipamentos para realizar a instalação de um forro de madeira deve contar com ferramentas específicas. Entre elas estão: martelo, serra, nível a laser, lixadeira e equipamentos de proteção individual, entre outras.

Forro de PVC

Se você busca por um forro para sua casa, com ótimo custo-benefício, o mais indicado é o forro de PVC. Ele é de fácil instalação e geralmente é o mais em conta, se comparado a outros modelos.

Outra vantagem é que, por ser feito de PVC, serve para ambientes secos e também para os ambientes mais úmidos da residência. Por fim, sua instalação consiste em encaixar uma placa na outra e, se bem instaladas, pode durar décadas.

Locação de equipamentos para instalação dos forros de PVC

Entre as ferramentas solicitadas na locação de equipamentos para instalação de forro de PVC, é preciso: espátula, serra com arco, furadeira, martelo, trena, prumo, equipamentos de proteção individual, entre outras.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.