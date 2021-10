CONHECE O NANO 2! VOOPOO DRAG NANO 2 foi lançado com um grande estrondo!

Apoie o 247

Clube de Economia

Conteúdo de Parceiros

No dia 18 de Outubro, a VOOPOO anunciou oficialmente o lançamento no estrangeiro do novo produto DRAG NANO 2. Dois anos depois, foi lançada a segunda geração da série NANO, com um design marcante e múltiplas tecnologias avançadas, tais como três velocidades de saída e carregamento de topo. O NANO 2 é uma dupla actualização em termos de valor e funcionalidades.

Manuscrito vazado desencadeia o debate

Há algumas semanas atrás, um documento de design denominado U055 foi divulgado nos principais locais de vape e suscitou muito interesse e especulação. A VOOPOO confirmou oficialmente que o documento se refere ao novo DRAG NANO 2, e que o vazamento do mesmo foi um lapso durante o processo de relocalização da empresa. Segundo o funcionário, o controlo da informação sobre os produtos seria reforçado no futuro para evitar a fuga de documentos internos, designs, dados, e outras informações.

PUBLICIDADE

No entanto, esta fuga de informação tem criado muita agitação na Internet e as celebridades vape e KOLs têm falado entusiasticamente sobre o assunto, o que mostra quão atraente e inovador é o novo NANO 2, e como se enquadra perfeitamente no seu slogan "A New Big Deal".

Design que desafia tendências

O aspecto mais impressionante do NANO 2 é o seu design de "declaração da moda". Quer esteja num bairro de skaters ou num palco de néon de RAP, o NANO 2, com o seu próprio cordão de segurança, vai fazer de si o tipo mais cool da dos presentes, desfrutando de vaping em qualquer altura, em qualquer lugar. O NANO 2 continua o design angular clássico da série Drag, com os materiais de liga de zinco, vai trazer-lhe a derradeira sensação metálica na mão. Simultaneamente, o NANO 2 está disponível em oito opções de cor, três das quais incorporam o design de padrão texturizado Vinci Pod " single grain e single plating", que proporciona um estilo de efeito elegante em 3D quando exposto à luz. Os outros cinco estilos recorrem a ideias de material de couro do Drag S Pro, que molda uma combinação perfeita de metal duro e couro macio. Uma inovação no design, o NANO 2 não só satisfaz todas as necessidades de modelagem do vaper, como também se tornará um item de moda obrigatório para os hipsters.

PUBLICIDADE

O fluxo de ar infinito e a potência ajustável iluminam o mercado

De acordo com o CEO da VOOPOO, Everest, "o Drag Nano 2 não é apenas o produto de referência da VOOPOO na categoria POD, mas é também o produto estratégico da empresa para este ano, com um salto no desempenho de produtos semelhantes anteriores". O fluxo de ar infinito e a potência ajustável eram originalmente uma tecnologia avançada exclusiva dos produtos MOD, mas após vários testes e com o esforço contínuo dos investigadores da VOOPOO, tem sido aplicada com sucesso ao NANO 2. O NANO 2 ainda tem o tamanho pequeno e a portabilidade, característica da categoria POD, mas simultaneamente consegue a experiência inteligente de ter "fluxo de ar infinito" + "três velocidades de saída". O NANO 2 pode ser facilmente utilizado por utilizadores POD ou MOD vapers, com o seu corpo em miniatura e 8 a 20w de potência na ponta dos seus dedos. Foi noticiado que muitos meios de comunicação social de renome na indústria vape, incluindo o VAPING360, realizaram análises aprofundadas do NANO 2 após terem obtido amostras. Michelle, a editora sénior da ECIGCLICK, reconheceu o NANO 2 como uma "grande inovação" e descreveu o seu design como "incrível", e está muito optimista quanto ao seu desempenho no mercado.

Fundada em 2017, a VOOPOO cresceu rapidamente num curto espaço de tempo e está actualmente a vender em todo o mundo. A VOOPOO é uma empresa de alta tecnologia que integra P&D, design, produção e operações de marca. Tem quatro séries de produtos emblemáticos: DRAG, VINCI, ARGUS e série V. A VOOPOO tem mais de 3000 empregados em todo o mundo e o seu negócio abrange mais de 70 países e regiões na América do Norte, Europa e Ásia.

PUBLICIDADE

AVISO: Este produto pode ser utilizado com produtos líquidos electrónicos contendo nicotina. A nicotina é um produto químico viciante.

Para mais informações por favor visite https://www.voopoo.com/, e siga as nossas páginas de IG, Facebook e TikTok.

Contacto para Negócios: [email protected]

PUBLICIDADE

Contacto para Media: [email protected]

[email protected]