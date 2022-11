Converta o Vídeo TikTok Diretamente para Música Apenas com SnapTikVideo

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Descrição: Procurando uma maneira de converter o vídeo TikTok em música sem aborrecimentos? Apresentaremos a você um site online gratuito e exclusivo, chamado SnapTikVideo.

O Tiktok é atualmente uma das mídias sociais mais populares para assistir vídeos curtos. Há tantos conteúdos de sucesso no Tiktok que as pessoas podem encontrar e aprender, seja um conteúdo sobre educação, receita culinária ou as últimas notícias de tendências. Fora isso, há também algumas pessoas que exploram o Tiktok apenas para apreciar sua música. Portanto, baixar música do tik tok diretamente é na verdade uma coisa que todos deveriam aprender.

Neste artigo, apresentaremos o SnapTikVIdeo , um site online onde você pode baixar o vídeo TikTok diretamente em formatos MP3. Você pode ficar tranquilo, baixar música do tik tok é bastante fácil porque pode ser baixado sem um aplicativo. Tudo o que você precisa é de um simples navegador e uma conexão com a internet.

Continue lendo para saber mais.

Divulgação

Principais características do SnapTikVideo

SnapTikVideo é um site especial para baixar conteúdo do Tiktok. Não importa o conteúdo, você pode salvá-los em diferentes formatos, incluindo MP3, MP4, ou HD MP4. Além disso, você também pode baixar o vídeo do TikTok sem a marca d'água.

Para ser mais específico, aqui estão as principais características do SnapTikVideo:

Não precisa de nenhuma assinatura.

Use os recursos premium do SnapTikVideo gratuitamente.

Não tem restrições.

O SnapTikVideo não o limitará. Baixe quantas músicas você quiser!

Compatível com todos os dispositivos

Como um website online, você pode acessá-lo a partir de qualquer dispositivo: smartphone, computador ou laptop.

Interface amigável para o usuário.

O SnapTikVideo é muito fácil de usar. Você verá a caixa de busca assim que abrir o site.

Formas de Baixar Música TikTok com SnapTikVideo

Sem mais delongas, vamos aprender como baixar música TikTok no SnapTikVideo. Vamos guiá-lo de duas maneiras diferentes: a primeira é para usar smartphones, e a segunda é se você estiver usando computador. Naturalmente, ambos os caminhos são fáceis e sem esforço para salvar vídeos do tiktok !

Divulgação

Método 1: para Smartphone

Passo 1: Encontre sua música favorita na aplicação do TikTok

Abra seu aplicativo TikTok e explore seu For Your Page (FYP) para encontrar sua música favorita.

Passo 2: Copie o link tocando o botão compartilhar

Uma vez encontrado, copie o link do vídeo.

Passo 3: Navegue até SnapTikVideo.com e cole o link

Abra o navegador do seu dispositivo e visite o site oficial do SnapTikVideo. Na página inicial, você verá uma caixa de busca. Cole o link nessa caixa e toque no botão Download.

Passo 4: Escolha o formato MP3 e faça o download

Quando o site carregar, você verá a prévia do vídeo de sua música favorita. Basta tocar na opção MP3 e clicar novamente no botão de download.

Método 2: para Computador

Passo 1: Abrir o site da TikTok

Navegue até o site da TikTok e explore o Para Sua Página (FYP).

Passo 2: Copie o link

Há duas maneiras de copiar o link de vídeo do TikTok. A primeira é tocando o botão Compartilhar e escolhendo o menu Copiar Link. A segunda é simplesmente copiando o site na barra do site.

Passo 3: Vá para SnapTikVideo.com e cole o link

Abra o navegador e acesse o site oficial do SnapTikVideo. Na página inicial, cole o link na caixa de busca e toque no botão Download.

Passo 4: Escolha o formato MP3 e faça o download

Em questão de segundos, a prévia de seu vídeo favorito vai aparecer. Basta tocar na opção MP3 e depois tocar novamente no botão de download.

Conclusão:

O download de áudio em formato MP3 tem muitas vantagens. Entre elas é que você pode ouvir em off-line sem ter que se preocupar em olhar continuamente para a tela do smartphone. O mesmo serve para baixar vídeos tiktok . Experimente agora!

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.