Copa do Brasil de 2024 começa e Flamengo é favorito ao título na bet365

O Flamengo, assim como outros clubes que disputarão a Taça Libertadores deste ano, só entrará na Copa do Brasil na terceira fase do torneio nacional, mas nas casas de apostas como a bet365 o rubro negro carioca tem o favoritismo para conquistar mais um título da segunda mais importante competição do futebol brasileiro.

O clube da Gávea já levantou o troféu da Copa do Brasil em quatro oportunidades (1990, 2006, 2013 e 2022) e ficou com o vice-campeonato cinco vezes, a última delas no passado, quando perdeu a decisão para o São Paulo, que pela primeira vez em sua história conquistou o torneio.

O maior campeão da Copa do Brasil, que chega à sua 36ª edição, é o Cruzeiro, que detém o hexa da competição nacional. Em seguida vem o Grêmio. O Imortal Tricolor tem cinco títulos, quatro a mais que seu arquirrival Internacional. Além do Flamengo, o Palmeiras já levantou o troféu em quatro oportunidades e o Corinthians três vezes.

O Atlético Mineiro tem dois títulos do torneio (2014 e 2021) e vários clubes levantaram o troféu em uma oportunidade. São eles: Fluminense, Vasco, Internacional, Athletico Paranaense, Santos, Sport, Criciúma, Juventude, Santo André (SP) e Paulista (SP). Dentre as agremiações do chamado Clube dos 13, Bahia e Botafogo seguem sem conquistar a Copa do Brasil.

Na casa de apostas bet365 a cotação do Flamengo para conquistar a Copa do Brasil é de 5.50. O Palmeiras vem logo em seguida na preferência para levantar o troféu, com odds de 6.00. O Atlético Mineiro está sendo cotado em 8.00 e o Fluminense em 9.00. O Internacional está com odds de 10.00 e seu arquirrival Grêmio tem cotação de 11.00. O atual campeão, do torneio, o São Paulo, é apenas o sétimo na preferência neste bookmaker, com odds de 15.00, seguido do Bragantino, Botafogo e Corinthians, todos com 21.00.

Além do Flamengo, os seguintes clubes disputarão a Libertadores deste ano e, por isso, entrarão na Copa do Brasil somente na terceira fase da competição nacional: Palmeiras (atual bicampeão brasileiro), São Paulo (campeão da própria Copa do Brasil no ano passado), Grêmio, Atlético Mineiro, Fluminense (vitorioso na Taça Libertadores), Botafogo e R.B. Bragantino.

O dia 10 de novembro foi designado pela CBF como data da finalíssima da Copa do Brasil de 2024. O torneio será decidido em dois domingos e não no meio da semana.

Abaixo a lista dos principais cotados para conquistar o título da Copa do Brasil deste ano, segundo a tabela de odds disponível aos apostadores na casa britânica bet365.

Flamengo – 5.50

Palmeiras – 6.00

Atlético Mineiro – 8.00

Fluminense – 9.00

Internacional – 10.00

Grêmio – 11.00

São Paulo – 15.00

Bragantino – 21.00

Botafogo – 21.00

Corinthians – 21.00

Athletico Paranaense – 26.00

Fortaleza – 26.00

Cruzeiro – 26.00

Vasco – 26.00

Bahia – 34.00

Cuiabá – 51.00

Vitória – 81.00

Coritiba – 101.00

Goiás – 101.00

Sport – 101.00

Criciúma – 151.00

Juventude – 151.00

América Mineiro – 151.00

Ceará – 151.00

As cotações presentes no texto são referentes ao dia de elaboração da matéria e estão sujeitas a mudanças até a data de encerramento da Copa do Brasil.

