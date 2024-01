Corinthians estreia no Paulistão-24 contra o Guarani e tem o favoritismo na Bet365

Apoie o 247

Maior campeão da história do Campeonato Paulista, com 30 conquistas, o Corinthians estreia no estadual mais importante do País neste domingo às 18 horas na Neo Química Arena, em São Paulo. O Timão tem o favoritismo na casa de apostas bet365.

O alvinegro de Parque São Jorge conquistou o Paulista em 30 oportunidades, cinco a mais que o atual bicampeão, o Palmeiras. A última taça levantada pelo Timão no Estado, entretanto, foi em 2019. Nas quatro edições mais recentes o próprio alviverde levantou o troféu três vezes e o São Paulo uma. O tricolor do Morumbi e o Santos têm 22 conquistas estaduais cada um.

Na última temporada o Timão ficou de fora da decisão do Paulista e no Campeonato Brasileirão passou outra vez por alguns momentos de dificuldade na luta contra o rebaixamento. Ao término do nacional o Corinthians ficou apenas com a 13ª posição e quase fica de fora inclusive da disputa da Copa Sul-Americana deste ano.

A diretora do Corinthians tem trazido alguns reforços para tentar inverter a tendência de estagnação no cenário estadual e brasileiro em 2024. Entre estes está o volante Raniele, que defendeu o Cuiabá. Hugo deverá ser o titular e Diego Palácios já tem condição de jogo.

O Guarani no ano passado ficou perto de regressar à elite do futebol nacional, mas fraquejou mais uma vez nas rodadas finais e ficará mais uma temporada na Série B. O Bugre também não teve muito sucesso no Paulistão e em 2024 tentará ter um maior protagonismo no âmbito regional. O elenco do alviverde de Campinas, entretanto, segue inferior ao dos maiores favoritos ao título do Paulistão. Chay, ex-Botafogo e Cruzeiro, é uma das novidades.

Na casa de apostas bet365, maior do mundo em seu segmento, o favoritismo de momento é do Corinthians, com odds de 1.72. O Guarani está sendo cotado a 4.50 no mesmo bookmaker e o empate a 3.75. O placar preferido pelos apostadores é de 1 x 0 para o Timão e a maioria dos jogadores na operadora acredita que o alvinegro marcará pelo menos um tento ainda na etapa inicial da partida. Yuri Alberto e Angel Romero do alvinegro, e Bruno Mendes do Bugre estão entre os atletas mais cotados para marcar durante a partida na Neo Química Arena.

A tendência na 22Bet para este jogo na Neo Química Arena de fato é favorável ao time da casa, mas a equipe de Campinas não pode ser subestimada, pois tem alguns valores interessantes no elenco. O Timão além de poder atuar em seus domínios tem um grupo de atletas com mais qualidade que o adversário, embora ainda em momento de formação sob o comando do experiente técnico Mano Menezes.

O confronto entre Corinthians e Guarani no estádio do Timão terá a transmissão ao vivo para todo o País pela Rede Record e pela Paulistão Play a partir das 17h50, direto da Neo Química Arena, em São Paulo.

As cotações presentes no texto são referentes ao dia de elaboração da matéria e estão sujeitas a mudanças até a data do confronto na Neo Química Arena.

