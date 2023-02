Como criar uma loja virtual em 2023

Apoie o 247

Criar uma loja virtual pode parecer algo simples e de retorno rápido, mas se você não souber se posicionar no mercado, saiba que seu investimento pode ir por água abaixo rapidamente.

Nos dias de hoje não é difícil ter uma loja virtual, o que faz com que exista muitas, porém, ainda é muito difícil ter uma loja bem posicionada no mercado e que traga confiança o suficiente em um cliente a ponto dele realmente realizar uma compra.

Não existe outra maneira de se posicionar se não for tendo um bom perfil, boas estratégias de marketing e que realmente funcionem, e além disso, produtos que realmente chamem a atenção do cliente e que façam com que ele se interesse em finalizar a compra.

Implantação de e-commerce

Criar uma loja virtual é o trabalho mais simples, escolher os produtos que sua loja vai trabalhar é a tarefa mais gostosa, afinal de contas, existem pessoas que procuram as mais variadas coisas, se você atingir o público certo pode vender absolutamente qualquer coisa.

A tarefa mais difícil e que deve ser feita por profissionais da área é a implementação de e-commerce, ou seja, implementar sua página no mercado, já que sabemos que ninguém pesquisa até a última página do Google por um produto, não é mesmo?

Existem diversas diferenças entre as implantações de e-commerce, e é isso que nós vamos te explicar detalhadamente neste artigo para que você entenda qual a melhor técnica a ser utilizada em seu negócio digital.

Implantação de Vtex

A VTEX é o verdadeiro comércio que não existem limites, o sistema já fez com que diversas marcas globais ganhassem seu espaço no mercado digital, dentre elas estão a Sony, Nestlé, Walmart, Black & Decker, Coca-Cola e Stanley.

Mas fique tranquilo, não pense que porque são utilizados por marcas globais é algo impossível de você que está começando seu negócio agora ter, afinal de contas, todos eles começaram de algum lugar.

Existem atualmente mais de 3.000 lojas que utilizam a implementação Vtex, sendo elas espalhadas por mais de 38 países incluindo o Brasil.

Implantação de Tray

A Tray é um programa próprio para e-commerce que foi criado no Brasil, ele possibilita a criação de novas lojas virtuais de maneira personalizada e com funções diferentes de acordo com cada modelo de negócio.

A implementação Tray completa em 2023, 17 anos de mercado, e possui pacotes específicos para quem deseja aumentar suas vendas e seu faturamento.

Para ter essa implantação em sua loja virtual, você precisa da consultoria de um especialista no assunto para te ajudar, um investimento que traz retorno rápido, já que logo após a implantação você já é capaz de manipular seus clientes, seus produtos e seus pedidos.

Implantação de Tray Corp

A Tray Corp é algo muito semelhante a Tray, só que com mais funcionalidades, ideal para quem tem uma loja que já possui um grande fluxo de clientes e que precisa de algo mais elaborado para facilitar seu dia a dia.

A Tray Corp trabalha com a tecnologia de FBITS o que faz com que seu sistema seja escalável e se torne a melhor opção para sua loja. Para ter esse sistema em sua empresa você precisará da ajuda de um especialista no assunto para te orientar.

Não se preocupe, o investimento é baixo perto do lucro que você poderá ter, existem diversos pacotes de Tray Corp, alguns cobram apenas uma mensalidade, outros uma pequena taxa de faturamento que nunca ultrapassa o valor de 1%.

Implantação Nuvemshop

Assim como as demais, essa plataforma permite a sua empresa uma maior visibilidade e uma maior chance de faturamento, também recomenda a conversa com um especialista antes de assinar qualquer plano ou comprar qualquer serviço no ramo de alavancagem de e-commerce.

A Nuvem Shop disponibiliza alguns métodos próprios de pagamento, o que faz com que as taxas de cliente sejam zero e que as taxas para vendedores sejam baixas, entre 2% a 0,2%, dependendo da campanha promocional do momento e forma de pagamento essa taxa pode ser até mesmo isenta pela plataforma.

Existem alguns valores que precisam ser pagos para utilização da marca, mas saiba que o investimento é algo que vale muito a pena, a Nuvem Shop é um dos meios de e-commerce que mais crescem atualmente e você pode ter sua loja crescendo na mesma proporção.

Demais maneiras de implantação de e-commerce

Além de todos esses exemplos citados, existem outros como o Jet, mas todos esses modelos devem ser avaliados por um profissional para entender qual será o melhor modelo para você.

Escolher uma estratégia e um sistema não é uma tarefa fácil, já que os produtos estão em constante mudança e seu público também, você precisa de algo que faça exatamente o que sua loja necessita.

Se você precisa de uma consultoria mas não sabe por onde começar, nós podemos te ajudar! Acompanhe em tempo real o crescimento dos números de sua loja virtual e veja como a implantação de e-commerce no mercado pode te fazer dobrar de faturamento.

Como criar uma loja virtual de graça?

Como citamos acima, a criação de uma loja virtual é a parte mais simples de todas e você pode fazer isso de maneira rápida e gratuita. Após criar seu site, basta cadastrar os produtos e você já está pronto para vender.

Algumas plataformas oferecem esse recurso gratuitamente, mas tenha em mente que apenas a criação do site é a primeira parte, para se posicionar no mercado e ter realmente bons números você precisa de um perfil profissional de uma boa estratégia.

Para isso, você precisa contar com profissionais que te ajudem a criar loja virtual e ao mesmo tempo façam a implantação de e-commerce, para que você possa se destacar e não ser apenas mais um site sem faturamento.

O investimento inicial varia de acordo com os resultados que você deseja, qual o número de clientes que você precisa atingir e qual o poder aquisitivo deles, além disso, tudo depende também de qual produto você está vendendo.

