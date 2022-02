Descubra como estudar na Europa sem a necessidade de um visto

Apoie o 247

Diversos adolescentes, jovens e adultos alimentam a vontade de sair do Brasil e morar, nem que seja por um tempo, em outro país do mundo. O destino comumente é apresentado como sendo a Europa. Assim, uma das formas mais frequentes de conseguir realizar essa meta é através dos estudos . Muitos brasileiros decidem fazer algum curso de especialização, graduação ou de línguas fora do Brasil e se mudar para a Europa.

Contudo, é só na hora da decisão tomada que a pessoa costuma correr atrás da documentação e se inteirar do que é preciso para entrar em outro país. Principalmente em locais de economia forte, conhecidos como países de primeiro mundo, existem algumas etapas que devem ser cumpridas. Elas existem por questões de soberania nacional e segurança. Então, antes de arrumar as malas é melhor pesquisar e cumprir todos os trâmites legais exigidos para a modalidade de estudo no exterior.

Devo tirar um visto para estudar ou solicitar o ETIAS?

Para quem não sabe, o ETIAS é a sigla de Sistema Europeu de Autorização de Viagem (na tradução para o português). A partir de 2022 será necessário ter esse tipo de autorização para visitar alguns países do continente europeu. Na verdade, o procedimento será uma das formas de conseguir passe para adentrar no local. Já que o visto continua valendo e exclui a necessidade do ETIAS. Essa escolha, na verdade, depende de dois fatores primordiais:

- Nacionalidade do estudante;

- Duração do curso que pretende fazer.

Dessa maneira, o ETIAS será valido apenas para cursos, treinamentos e programas de estudo com duração de até 90 dias, no máximo. Ou seja, sem visto regular, o estudante terá apenas três meses para ficar na Europa, que é equivalente a duração revista do curso. Para maior tempo de estadia, o visto regular será exigido como acontece hoje.

O que é preciso para tirar o ETIAS? Confira

Contudo, é preciso destacar que o ETIAS facilita a entrada de mais estudantes, ainda que seja por um curto período. Assim, o estudante deve acessar o formulário online para preencher e obter seu permisso de viagem para a Europa. Para efetuar com sucesso esse procedimento, o cidadão precisa de:

- Passaporte validado.

- Endereço de e-mail oficial;

- Cartão de débito ou cartão de crédito – é necessário pagar a taxa de inscrição no programa.

Sem algum desses pré-requisitos o turista não terá condições de ser aceito em diversos países do velho continente. Contudo, ao obedecer às etapas corretamente, a aceitação acontece em alguns minutos, geralmente.

No final do questionário para preenchimento individual, o solicitante deverá responder uma série de perguntas sobre segurança e sobre saúde. As respostas, bem como as informações pessoais, serão checadas por protocolos de alta segurança, como: SIS, VIS, DATA, Interpol e EUROPOL.

Após ter todos os dados devidamente revisados e aprovados, o solicitante receberá um e-mail de aviso sobre a sua situação.