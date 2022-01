Descubra quais são as despesas na hora da compra de um imóvel

Apoie o 247

Conquistar a tão sonhada casa própria se tornou sinônimo de vitória para muitos brasileiros. Ter um lugar onde morar com sua família e que garanta segurança e conforto é o objetivo de muitos. Mas você conhece quais são as despesas envolvidas nesse processo?

No texto de hoje, você conhece as principais despesas na hora de comprar sua casa ou apartamento. Aproveite e boa leitura!

Tome alguns cuidados

Ao adquirir um novo imóvel é necessário tomar certos cuidados. Além de diversos passos em relação a burocracias, é preciso estar atento a alguns fatores.

Fatores estes que podem, e irão, influenciar no preço total da propriedade escolhida para a compra. Por isso, é sempre bom possuir um caução financeiro para eventuais surpresas. Alguns dos itens que devemos estar atentos ao comprar um imóvel são:

Custo de oportunidade

O custo de oportunidade é, em grande parte dos casos, negligenciado. Este indica o quanto você deixa de ganhar com outras espécies de investimentos caso opte por adquirir uma nova propriedade.

Imaginemos um cenário onde o interessado em realizar uma aquisição de um novo terrenos possua do valor total de R$300.000,00 para efetuar a sua próxima compra. Considerando que este montante esteve mantido em uma aplicação financeira de baixo risco, rendendo apenas 0,5% ao mês, o dono deste valor, ao efetuar a transação, estará abrindo mão de R$1.500,00 mensais enquanto a venda não for efetivada.

Agora, digamos que o tempo do processo de compra neste cenário chegasse, por qualquer razão, a casa de 12 meses, isto significa que o proprietário deste expressivo recurso monetário teria recolhido R$18.000,00 durante o tempo em que este permanecesse em rendimento.

Taxa de corretagem

Quando realizamos a compra de um terreno para nossa posse, o custeio da corretagem do mesmo estará embutido junto ao preço da transação. Valor este que irá acarretar em um aumento no processo de aquisição.

A comissão para imóveis residenciais varia entre 5% e 6%. Utilizando do mesmo exemplo citado acima, a aquisição da propriedade que tivesse o preço de R$300.000,00, de R$15.000,00 a R$18.000,00 seria referente a taxa.

Fique atento aos proprietários que buscam por vender seus bens sem utilizar a ajuda de corretores. O objetivo destes é realizar a venda rápida do local, usando de preços mais competitivos para tal.

Ainda que pareça um bom negócio, este pode não ser. Muitos daqueles que optam por não usar os serviços de uma empresa imobiliária em seu auxílio estão a vender suas terras com irregularidades.

ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis

Este trata-se de uma contribuição municipal. Assim, as regras de pagamento e alíquotas irão variar de acordo com a prefeitura de cada cidade.

Grande parte dos municípios cobram uma alíquota entre 2% a 3% sobre o preço total do imóvel. Quem comprar uma propriedade em São Paulo ou no Rio, irá pagar apenas 2% de ITBI durante o ato da escritura, por exemplo.

Para saber mais sobre este tributo, é interessante acessar o site da prefeitura de sua cidade. Assim, você será capaz de conferir tanto sobre a taxa ITBI quanto outros benefícios fornecidos aos diferentes perfis de contribuinte e do bem em questão.

Custo de registro

Um imóvel só se torna, realmente, propriedade de alguém quando está pessoa o registra de forma legal. Para que possa dar entrada neste registro, serão necessários comprovantes de pagamento do ITBI e da escritura do local.

Este também possui valor variado de estado para estado. Logo, faça a conferência também do preço do registro antes de adquirir um novo terreno, permitindo guardar o necessário para pagá-lo. Este valor equivale a 5% do preço total do bem.

Adquirir um imóvel é uma conquista

Ainda que tenha de tomar todos os cuidados, conferir e assinar algumas papeladas, comprar um imóvel é um sonho para quase todo brasileiro. Atente-se aos pontos levantados durante o artigo que tudo irá sair de maneira tranquila.

E para aqueles que desejam investir em imóveis, a fintech CashMe oferece serviços de empréstimos muito vantajosos. Sua linha de empréstimo com garantia de imóvel, que hoje é sua especialidade, possui taxas a partir de 0,85% ao mês + IPCA, carência de até 12 meses para a primeira parcela e 240 meses para quitação do valor contratado.