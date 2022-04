Descubra qual é o melhor horário para regar as plantas

Entenda que manter as regas constantes é importante para a saúde de seus vegetais. Por isso, descubra de uma vez por todas qual é o melhor horário para regar as plantas. edit

Algumas pessoas acreditam que efetuar a rega dos vegetais sempre em horários determinados não influencia na saúde deles. No entanto são que existe sim um período considerado como melhor horário para regar as plantas. Descubra mais no artigo abaixo.

Qual é o melhor horário para regar as plantas?

Essa pergunta é fundamental para que suas plantinhas cresçam adequadamente em casa, na horta, ou onde estiverem. Você precisa saber o horário certo para regar os vegetais e fazer com que eles absorvam adequadamente a água que está no solo.

De acordo com os especialistas no assunto, existem dois horários principais que a rega deve acontecer:

- Manhã: no período da manhã está o primeiro melhor horário para regar as plantas. No caso, o ideal é que isso aconteça por volta das 8 horas da manhã em dias quentes ou amenos. Se estiver em um momento de frio intenso, permita-se regar as plantas depois das 9 horas.

O que ocorre é que o sol incide com uma intensidade considerada aceitável e não vai fazer com que a água evapore antes de ser aproveitada pelas plantas. No entanto, em dias muito frios, se a rega acontecer cedo demais, ela pode queimar os vegetais por conta da baixa temperatura.

- Tarde: outro melhor horário para regar as plantas está no finalzinho da tarde. Isso quer dizer que você deve iniciar a rega por volta das 16 horas e 30 minutos. Neste caso, tanto faz se o dia estiver quente ou frio, a hora continua sendo a mesma.

O motivo para escolher esse horário como o melhor para regar as plantas se assemelha ao item anterior. O sol oferece incidência tolerável de calor para não evaporar a água, ao mesmo tempo que o líquido pode ser absorvido antes que esfrie demais nos dias de inverno.

Não basta saber qual é o melhor horário para regar as plantas

Muito embora seja imprescindível fazer a rega adequada, entender qual é o melhor horário não é a única coisa que vai melhorar a saúde do seu cultivo caseiro. Lembre-se de que dias de chuva dispensam as regas, bem como os dias muito frios, com temperaturas próximas a 0°C, por exemplo.

Além disso, aproveite para investir em fertilizantes e adubos eficientes, os quais podem ser feitos em casa. A borra de café é um exemplo muito bom sobre o tema. Segundo notícia publicada no portal EmaisMT , a borra de café é um adubo bastante eficaz no quesito nitrogênio. Além disso, é um ótimo repelente para pragas, como os caracóis. Entretanto, é preciso utilizar com cuidado, para não causar um efeito contrário.

