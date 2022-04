Descubra tudo sobre como fazer impressão em grande formato e mais dicas

Apoie o 247

As impressoras domésticas são muito populares e facilmente reconhecidas no dia a dia. Mas toda a versatilidade desses produtos ainda não é suficiente para atender certas demandas, como por exemplo a impressão em grandes formatos. Esse tipo de material é muito utilizado por profissionais da engenharia, da arquitetura, do design e também da comunicação. Com alta tecnologia e qualidade na entrega, as impressoras plotter HP trabalham com diferentes tipos de superfícies e também podem ser muito versáteis. Quer saber um pouquinho mais sobre as impressões de grande formato e os equipamentos que realizam esse tipo de trabalho? Confira no texto a seguir.

O que é e para que servem as impressões de grande formato

As impressões de grande formato são muito comuns no mercado de trabalho. Elas são feitas por modelos específicos de impressoras, entre elas a mais popular é a impressora plotter HP. Elas são ideais para a impressão de materiais maiores que A3 como mapas, plantas, banners, projetos e desenhos. Mas se engana quem acha que apenas papel pode ser usado nesse tipo de produto. Os arquivos podem ganhar vida em outros tipos de superfície como plástico e tecido.

As impressoras plotter HP são, desde o seu lançamento nos anos 70, consideradas uma das melhores entregas na qualidade de impressão. Com o avanço da tecnologia os produtos ficaram ainda mais precisos e detalhados.

Não seja refém: veja as vantagens de ter uma impressora plotter HP

Ter uma impressora no seu negócio pode ser um investimento alto, inicialmente, mas é um produto necessário para o funcionamento da empresa. Isso porque quando você tem uma impressora própria, não fica refém da disponibilidade de equipamento em locadoras ou com os altos gastos de impressão em gráficas. Hoje em dia, existem muitos modelos de plotter HP que trabalham com alta tecnologia e são capazes de imprimir grandes volumes com economia de até 95% dos suprimentos utilizados. Mas não se esqueça, para que tudo seja realizado com segurança e alta qualidade é muito importante investir em marcas de confiança e fazer a manutenção do seu equipamento com produtos originais HP.

4 dicas de impressora plotter HP para quem pensa em investir no produto

Se você precisa adquirir uma impressora plotter HP para o seu negócio, veja as dicas abaixo.

1) Impressora Plotter Designjet T250 e-Printer - HP

O custo benefício da Plotter HP Designjet T250 é ideal para pequenos e médios escritórios. Com impressão em 30 segundos de folhas A1 e economia de até 95% do uso de tinta, é a opção ideal para quem precisa do produto mas não pode gastar muito. Com o aplicativo HP Smart, pode ser controlada de qualquer lugar.

2) Impressora Plotter Designjet T650 - HP

Economia é o lema da Plotter HP Designjet T650. Com tecnologia de ponta, o modelo é econômico no uso de tinta, rápido na impressão e ainda ocupa menos espaço do seu escritório. E para facilitar ainda mais o dia a dia, o produto pode ser controlado pelo aplicativo HP Smart.

3) Impressora Plotter Designjet T730 - HP

A Plotter HP Designjet T730 é ideal para quem precisa de agilidade no escritório. Três vezes mais rápida do que outros modelos, essa impressora imprime folhas A1 em 25 segundos! Qualidade de imagem HP, tecnologia para manuseio e segurança para um bom funcionamento.

4) Impressora Multifuncional Plotter HP Designjet T830 - HP

Para quem busca um produto completo a opção ideal é um modelo de impressora multifuncional. A Plotter HP Designjet T830 faz digitalização, cópias intuitivas e impressão com a qualidade HP! Rapidez, agilidade, segurança e facilidade do uso.

