Desentupimento de pia: entenda como a gordura pode ocasionar esse problema e o que você pode fazer a respeito

O trabalho de desentupimento de pia é uma atividade absolutamente corriqueira no dia a dia das pessoas.

Isso devido ao fato de que problemas relacionados a entupimento é algo bem comum e que pode, consequentemente, acontecer com qualquer família ou empresa.

Uma tubulação de pia entupida, traz várias consequências, por exemplo: liberação de odores desagradáveis ou até mesmo inundações.

Entretanto, lidar com a tubulação da pia entupida por gorduras e óleo de cozinha pode ser bastante desafiador.

Nestes casos, é sempre importante contar com a ajuda de uma desentupidora de pia especializada e de preferência que atenda 24hrs, para a ação e correção do problema a qualquer momento.

Quer saber como óleos e gordura são os grandes responsáveis pelo entupimento de pia e qual a melhor forma de resolver a situação?

Confira abaixo:

Desentupimento de pia: A razão pela qual você nunca deve jogar gordura no ralo

Descartar óleo e gorduras em ralos, é um problema muito maior do que apenas um possível entupimento que pode ser solucionado por uma desentupidora de pia.

Nós reciclamos, optamos por garrafas de água reutilizáveis, andamos de bicicleta e até tentamos consumir menos carne.

No entanto, existem algumas ações que às vezes negligenciamos mas que têm a mesma importância das já mencionadas, como a reciclagem do óleo que usamos para cozinhar.

Que as pessoas apenas se preocupam quando precisam realizar o desentupimento de pia.

De acordo com dados do projeto Reciclagem - Ecóleo do governo do Brasil, cerca de 3 bilhões de litros de óleo são produzidos por ano no país.

Isso não seria um problema se não fosse porque um litro de óleo pode contaminar 25 mil litros de água, de acordo com pesquisas.

Além disso, se descartarmos esse óleo através da pia favorecemos o entupimento das tubulações, dificultamos e aumentamos os custos dos processos de tratamento de efluentes.

Não devemos nem derramar pequenas quantidades, como as que podem ficar na panela (e que enxaguamos por engano com a torneira da pia) depois de preparar um simples hambúrguer.

Por isso, é essencial descartar com consciência. E entrar em contato com uma Desentupidora em Jundiaí caso seus tubos já estejam cheios de gordura acumulada, para que eles possam realizar uma limpeza profissional.

Como os óleos e gorduras causam entupimentos?

Antes de saber como desentupir pia, é importante que você entenda porque as gorduras causam esse problema.

Então, para ilustrar isso, vamos pensar em óleos que são sólidos à temperatura ambiente, como gorduras animais e óleo de coco.

(Se você já refrigerou um frango rotisserie comprado em loja, por exemplo, pode se surpreender com a quantidade de gordura sólida que encontrará na bandeja resfriada no dia seguinte.)

Quando você enxagua essas gorduras em sua pia, o óleo provavelmente está quente e em estado líquido. Se você enxaguar com água quente, isso o mantém mais quente.

Os óleos líquidos viajam com a água através de seus tubos por alguma distância, mas eventualmente as temperaturas esfriam e os óleos começam a se solidificar. À medida que esfriam e endurecem, eles grudam nas laterais dos tubos.

Eles podem se agregar a outros itens que não deveriam estar em seus canos – como fio dental, lenços umedecidos, bolas de algodão, etc. – e criar uma bagunça ainda maior.

Claro, não são apenas gorduras sólidas – todos os tipos de óleos tendem a se agarrar aos lados dos canos.

Inclusive, eventualmente, esses entupimentos podem crescer a ponto de restringir o fluxo de água ou bloqueá-lo completamente.

O problema ainda maior é quando o entupimento se forma potencialmente no encanamento abaixo de sua casa, em sua fossa ou em outro local de difícil acesso que fornece um desafio real para removê-lo.

Por isso é essencial desentupir pia com gordura o quanto antes.

Desentupir pia com gordura: com que tipo de gordura devo tomar cuidado?

Aqui estão algumas das gorduras, óleos e graxas que nunca devem ser descartados em sua pia:

● Manteiga;

● Gordura de bacon;

● Óleos alimentares de qualquer tipo;

● Óleo de coco (incluindo o usado para puxar óleo);

● Produtos lácteos (devido ao seu teor de gordura);

● Gotejamentos de frango, carne de porco, carne bovina, etc;

● Molho e outros molhos à base de gordura;

● Maionese;

● Pasta de amendoim.

Como fazer o descarte correto da gordura?

Para coisas como gorduras que se solidificam, deixe-as esfriar completamente e depois jogue-as fora. A refrigeração pode ajudar a acelerar o processo.

Se você acabou de refogar algo em óleo, espere a panela esfriar. Limpe o máximo de óleo que puder com uma toalha de papel, jogue a toalha fora e depois enxágue a panela.

Também é uma boa ideia limpar os pratos com uma toalha de papel após uma refeição oleosa antes de enxaguá-los na pia.

Se você está lidando com quantidades maiores de óleo de cozinha, deixe o óleo esfriar completamente.

Você pode então despejá-lo em um recipiente de plástico (como uma garrafa pet com tampa),

Apenas certifique-se de que a tampa está bem rosqueada para não vazar.

Também é possível reciclar o óleo de cozinha através de alguns programas especializados, inclusive há pessoas que compram ou o recebem para fazer sabão.

Como desentupir pia: Veja 2 soluções com coisas que você pode ter em casa

● Jogue sal e água quente

Se você notar que sua pia está com a água recuando ou lenta, então esse método simples pode ser eficaz.

Pegue 5 colheres de sal e jogue no ralo. Em seguida, jogue 1 ou 2 copos de água quente.

É crucial não ferver a água, mas aquecê-la bem. Isso ajuda o sal a se dissolver, mas protege seu encanamento de danos causados pela água fervente.

Isso porque a água fervente pode soltar as juntas do PVC e causar vazamentos.

Também evite derramar água fervente em uma pia de porcelana, pois pode rachar devido à mudança repentina de temperatura.

Pode parecer bobo, mas acredite, em muitos casos funciona.

● Bicarbonato de sódio e vinagre

O bicarbonato de sódio reage com o vinagre para quebrar os ácidos graxos em entupimentos de gordura.

Comece derramando cerca de uma xícara de bicarbonato de sódio diretamente no ralo. Se necessário, use um funil para fazer com que o bicarbonato de sódio passe pelo protetor de respingos de descarte de lixo.

Em seguida, despeje meia xícara de vinagre branco. Quando o vinagre se mistura com o bicarbonato de sódio, bolhas de gás se formam e podem ajudar a limpar a gordura.

Como evitar que o entupimento de pia ocorra?

Para evitar entupimentos em canos e pias é essencial seguir algumas medidas básicas de prevenção:

● Evite jogar restos de comida na pia e limpe bem todos os pratos e talheres;

● Não despeje óleo ou qualquer produto que contenha essa substância na pia, pois isso fará com que os detritos dos alimentos grudem nos canos.

● Coloque protetores no ralo;

● A pia deve ser limpa regularmente. Você pode usar água quente, pois removerá os restos de gordura acumulados.

Desentupidora de pia: Por que contar com uma ajuda profissional?

O entupimento de pia pode parecer simples, mas esse problema quando mal solucionado, ou não resolvido, pode gerar grandes dores de cabeça. Como forte odor, vazamentos, problemas para utilizar a pia etc.

Você pode até tentar resolvê-lo sozinho, mas como saberá a gravidade da situação ou qual é a melhor e mais eficaz maneira de resolver?

Por isso, a melhor opção é entrar em contato com a Desentupidora Eminente em Jundiaí.

Os especialistas irão ajudá-lo a remover o seu problema definitivamente a um preço razoável, poupando-lhe tempo e preocupações.

A desentupidora conta com uma excelente equipe de profissionais que prestam serviço tanto para pessoas quanto para empresas, e possuem todo tipo de ferramentas necessárias para o desbloqueio de tubulações de diferentes tamanhos.

A Desentupidora Eminente é uma das mais requisitadas por oferecer preço justo, segurança, qualidade e eficiência! Além disso, a visita da equipe é totalmente gratuita.

Por isso, entre em contato agora mesmo e faça já seu orçamento.

