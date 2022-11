Dicas de 4 receitas de pães recheados

Apoie o 247

No post de hoje você aprenderá 4 receitas de pães recheados, podendo assar tanto no forno quanto na airfryer.

Se você tem dificuldade em fazer receitas de massas, sejam elas quais forem, não se preocupe, as receitas a seguir são bem simples de fazer e até quem não leva jeito na cozinha vai acertar.

E sem dúvida alguma, na hora do lanche da tarde ou café da manhã um pão caseiro feito em casa é uma ótima opção para agradar a família.

Portanto, se você quer aprender a fazer pães recheados extremamente deliciosos, fique por aqui e acompanhe as receitas a seguir.

Receita de pão recheado de alho



Ingredientes

Um pão baguete

50 gramas de manteiga

2 alhos pequenos

Meia colher de chá de alho em pó

Um pouco de pimenta moída

Salsa fresca

Modo de Preparo

Essa receita serve apenas 1 porção, se você quiser mais de uma quantidade, basta duplicar a receita e as unidades de pães.

Comece esmagando o alho juntamente com a manteiga, a salsa fresca e o alho em pó. Em seguida, adicionaremos sal e pimenta.

Cortamos o pão baguete ao meio ou fazemos vários cortes sobre ele sem romper o pão.

Espalhamos a manteiga de alho feita anteriormente na fatia de pão cortado e colocamos no forno a 180°C até que o pão esteja torrado ou na grelha junto com o churrasco.

Está pronto para servir!

Receita de pão recheado na airfryer



Ingredientes

2 xícaras de farinha de trigo

1 xícara de iogurte grego

1/2 colher de chá de sal

1 colher de chá de fermento

200 gramas de queijo picado

200 gramas de pepperoni picado

Manteiga derretida

1 dente de alho

1 colher de sopa de salsa fresca

Modo de preparo

Esta quantidade de ingredientes vai te render até 2 pães recheados na airfryer de tamanhos médios.

Misture a farinha de trigo, o iogurte grego, o sal e o fermento em pó. Amasse essa massa com as mãos até misturar tudo.

Divida a massa em partes iguais, abra ela e recheie com queijo e pepperoni. Em seguida, feche a massa e mantenha o formato de bola. Faça um leve corte em cima para passar o creme por cima dela.

Misture a manteiga derretida com o alho e a salsa e passe sobre os pães, em todas as partes.

Leve a fritadeira de ar por 10 minutos a 180°C.

Dessa forma, o seu delicioso pão recheado na airfryer está pronto para uma refeição em família .

Pão recheado de pizza



Ingredientes

1 pacote de pão de forma

300 g de presunto

300 g de queijo

200 ml de extrato de tomate

1 copo de requeijão

2 tomates cortados em rodelas

orégano a gosto

Modo de preparo

Para essa quantidade de ingredientes a receita rende até 8 fatias satisfatórias. Você terá um pão recheado com sabor de pizza, a massa do pão ficará bem molhada e muito gostosa. Aproveite!

Você vai precisar de uma travessa de vidro média, passe extrato de tomate no fundo da travessa, faça uma camada de pão, logo, cubra com requeijão e faça uma camada de presunto, uma de queijo e mais uma de tomates em rodelas.

Então, repita o mesmo processo até acabar seu material. Faça a camada de extrato de tomate, pão, requeijão, presunto, queijo e tomates.

Deixe para finalizar rodelas de tomates e orégano.

Leve para assar em forno preaquecido a 180 °C e deixe ficar por 15 minutos ou até derreter todo o queijo. Estará pronto.

Pão recheado de queijo e presunto



Ingredientes

1 cebola média picada

2 tomates grande picados

um fio de azeite

300 gramas de presunto picado

300 gramas de queijo picado

orégano (opcional)

500 gramas de farinha de trigo

3 ovos

1 saqueta de fermento biológico seco

210 ml de leite morno

1 colher de café de sal

1 colher de sopa de açúcar

2 colheres de sopa de manteiga

1 gema para pincelar

Modo de preparo

Faremos primeiro o recheio e depois a massa, que nesse caso, a receita vai te render 2 pães médios e extremamente deliciosos. Veja.

Para o recheio, basta colocar a cebola e o tomate junto com o fio de azeite, deixe refogar bem em fogo médio. Retire do fogo, deixe esfriar e adicione o presunto, queijo e orégano. Reserve.

Para a massa do pão, coloque em uma tigela o fermento, os ovos, o sal, o açúcar e a manteiga, mexa bem e adicione o leite, mexa mais um pouco até dissolver tudo.

Então, vá adicionando a farinha de trigo aos poucos e continue mexendo, vai chegar uma hora que não vai dar mais para mexer com a colher ou fouet, use as mãos para facilitar.

Sove bem essa massa e deixe descansar por 30 minutos coberto com um pano de prato.

Passado o tempo, estique a massa em uma bancada lisa e polvilhada de farinha de trigo, estique ela com um rolo, dobre ao meio e estique novamente, corte ao meio por igual.

Pegue o recheio e preencha a massa, use o recheio para as duas partes. Enrole tipo rocambole, cuide para que não fique com buracos na lateral para não vazar o recheio.

Pincele os pães recheados e leve para assar em forno preaquecido a 180°C e deixe ficar por 30 a 35 minutos ou até dourar bem. Sirva logo em seguida ainda quentinho.

Você não se arrependerá de ter feito essa receita.

Informações adicionais

As receitas divulgadas acima, são indicadas para lanches e cafés da manhã, ideais também para um piquenique em família ou com amigos.

Salientamos que encontramos essas receitas no blog de receitas Naoca , que possui um inventário enorme de mais de 400 receitas práticas como as que você acabou de ver.

Espero que vocês tenham gostado desses 4 tipos deliciosos de pães recheados, todos foram compartilhados com muito carinho.

Em breve traremos mais receitas como essas!

