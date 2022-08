Dicas para alisar o cabelo naturalmente

Apoie o 247

Se os seus cabelos são levemente ondulados ou se são lisos mas no momento estão com muito volume, existem algumas dicas que podem seguir para tornar seu cabelo um pouco mais liso sem a necessidade de procedimentos agressivos.

Vale lembrar que, se o seu cabelo é muito cacheado, provavelmente esses métodos só deixarão o cacho um pouco mais aberto. Mas, se ele só tem traços ondulados, certamente terá o resultado que espera.

Realmente, se o seu cabelo já tende a ser mais liso, não existe necessidade de submetê-lo a procedimentos tão agressivos como por exemplo a escova progressiva. Isso só trará problemas para os fios, deixando-os mais danificados posteriormente.

Confira algumas dicas para alisar o seu cabelo naturalmente

Se você tem uma rigorosa rotina de cuidados com o seu cabelo, certamente não vai querer danificá-lo com métodos muito agressivos de química, então a melhor forma de mantê-lo liso é optando pelas maneiras naturais de tratá-lo.

Por muitas vezes o cabelo liso acaba ficando muito volumoso e isso se deve principalmente à falta de hidratação. Seguindo as dicas que vamos fornecer você poderá finalmente ter o cabelo que sempre sonhou.

Faça um cronograma capilar

Para começar, nada é mais importante do que manter o seu cabelo bem hidratado, assim aquele aspecto de “cabelo armado” já não será mais nenhum problema para você.

Você pode fazer esse cronograma com as indicações de um cabeleireiro especializado, para que ele te indique exatamente o que o seu cabelo precisa neste momento.

Se você já possui um pouco de conhecimento nessa área, pode também fazer esse cronograma em casa, mas é importante saber exatamente o que está passando no cabelo e o que isso trará.

Maizena e leite

O creme de maizena com leite pode ser uma das melhores saídas para quem não quer usar química no cabelo, mas quer mantê-lo sempre liso, lindo e pronto para qualquer ocasião.

É muito simples, você fará exatamente como faz um mingau, mas esquecendo do açúcar. Basta colocar leite no fogo e adicionar em torno de duas colheres de maizena.

Quando esfriar, passe no cabelo e, com muito cuidado, vá penteando os fios de forma que fiquem bem lisos e alinhados. Se não fizer isso, a maizena secará e dará o formato que o seu cabelo ficou ao produto secar.

Depois, deixe por mais ou menos quarenta minutos e lave somente com água. Quando for secar, perceberá que ele está muito mais liso.

Creme para cabelos lisos e açúcar

Escolha um creme para tornar os cabelos mais lisos, você pode usar marcas baratas, esse produto será somente uma base para a mistura.

Depois, coloque três colheres em um pote e misture com 3 colheres de açúcar. O açúcar faz o relaxamento dos fios de modo que tenha bons resultados em tornar o cabelo um pouco mais liso.

Passe no cabelo já lavado e aguarde 30 minutos em média, depois lave normalmente sem shampoo. Agora seque o cabelo e pronto, seu cabelo estará da forma como gostaria!

Existem formas incríveis de cuidar do seu cabelo sem a necessidade de intervir com química. Cada vez mais as mulheres estão focando nisso para garantir que os fios não fiquem danificados.

Fique por dentro de outras dicas em nosso site para que ofereça aos seus cabelos o melhor cuidado possível. Evite fazer essas receitas na mesma semana e não as repita com muita frequência.

A melhor saída é dar um tempo para que os fios se recuperem, afinal, mesmo que seja natural, eles ainda estão passando por uma reação. Qual a sua receitinha favorita para deixar os cabelos lisos?

