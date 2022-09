Diferenças entre as apostas esportivas e as apostas em e-Sports

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Para alguns apenas um hobby, para outros uma renda extra, e depois há o terceiro grupo de pessoas que o fazem por puro tédio; As apostas existem há milhares de anos e realmente encontraram seu lugar em nossa vida cotidiana. Não há como esconder que a indústria de apostas veio para ficar…

Especialmente na última década, o mundo das apostas experimentou um crescimento exponencial, uma pequena parte graças ao rápido aumento da popularidade das apostas em e-sports dos últimos anos.

Mas, embora as apostas em e-Sports e as apostas esportivas caiam no mesmo setor, elas são um pouco diferentes - elas compartilham algumas semelhanças, no entanto são um pouco diferentes. Como as apostas esportivas se diferenciam das apostas e-sports?

Apostas e-Sports vs. Apostas Esportivas: História

A mais notável e talvez uma das maiores diferenças entre apostas esportivas e apostas esports é sua história. Os e-sports não existem há tanto tempo quanto os esportes, o que faz sentido se você considerar que as pessoas praticam esportes há milhares de anos.

Por outro lado, podemos traçar a história dos e-sports até os anos 70, quando a primeira competição de “Asteroids and Invaders” foi realizada na Universidade de Stanford. Na época, os esports eram muito diferentes de como são hoje, mas se definirmos a data para 1972 como o início dos esports, então os esports mal têm 50 anos.

Também é fácil entender por que as apostas esportivas são significativamente mais antigas do que as apostas esports. Até os historiadores têm dificuldade em descobrir quando as apostas esportivas começaram e, embora não tenhamos dados sobre quando a primeira aposta em esportes foi feita, é justo supor que isso aconteceu em algum momento do século XX.

Como o mais antigo dos dois, o mercado de apostas esportivas também é muito mais desenvolvido e significativamente mais popular. Mas, de acordo com os dados das últimas duas décadas, as apostas e-sports estão crescendo rapidamente, o que levou a uma situação em que as apostas em e-sports são tão acessíveis quanto as apostas esportivas.

Tipos de Apostas

Quem já apostou em ambos (e-sports e esportes) vai te dizer que uma grande diferença entre os dois são os tipos de apostas que você terá acesso. Isso é verdade até certo ponto, já que não há gols no Counter-Strike: Global Offensive, e nem mortes no futebol. Mas, embora os tipos de apostas sejam um pouco diferentes, todos trabalham com os mesmos princípios.

Os tipos de apostas mais populares são as apostas moneyline, handicaps, totais (acima/abaixo) e apostas em vencedores. Handicaps e totais podem representar coisas diferentes, mas funcionam exatamente da mesma maneira.

Portanto, se você é um veterano experiente em apostas esportivas, mas um novato em apostas esports, definitivamente deve dedicar um tempo para aprender sobre os jogos em que deseja apostar - visitando sites de apostas esports ou assistindo a vídeos.

Apostar em qual time de League of Legends vencerá a próxima partida é exatamente o mesmo que apostar em qual time de futebol vencerá o próximo jogo. Da mesma forma, as apostas handicap nas rodadas do CS:GO são semelhantes às apostas handicap no futebol.

Tipos de Jogos

Embora esportes e e-sports sejam um pouco semelhantes nos mercados de apostas, existem algumas diferenças ao comparar como os dois são jogados.

Ao apostar em esports, você nota rapidamente que a maioria acontece em um ritmo muito alto, o que, é uma das grandes razões pelas quais as apostas em esports são tão populares. Isso não quer dizer que as partidas de hóquei ou basquete não possam ser emocionantes, mas eles não partilham o mesmo ritmo de League of Legends ou CS:GO.

Ao comparar os dois, também devemos afirmar o óbvio – os esportes acontecem na realidade, enquanto os esports no mundo digital. Por exemplo, o clima não importa nos esports, e você não verá um jogador lesionado durante o jogo.

Como ganhar dinheiro com apostas eSports – 6 passos para o sucesso

As apostas esportivas e as apostas e-sports não são a mesma coisa, mas uma vez que você traça uma linha e compara as duas, você pode dizer que elas são bastante parecidas. Então, se você está se perguntando o que precisa fazer para ganhar dinheiro apostando em esports, você teria os mesmos passos ao apostar em esportes.

Embora possa rapidamente se tornar um vício perigoso, as apostas também podem ser divertidas, emocionantes e lucrativas se você tiver as ferramentas e a abordagem certa.

● A coisa mais importante que você precisa fazer antes de começar a apostar em esports é se registrar em um site de apostas seguro e legítimo - e que ofereça odds competitivas, além de vários mercados de apostas.

● De preferência, você deve se registrar em várias casas de apostas, para poder comparar as odds de todas, e assim apostar sempre com as melhores odds.

● Saiba que as odds oferecidas não serão as mesmas em todas as casas de apostas, então definitivamente vale a pena ter várias opções - para ter melhores prêmios.

● Familiarize-se com os esports em que deseja apostar – não arrisque dinheiro apostando em algo que você não conhece.

● Experimente apostar ao vivo. Pode parecer uma tarefa assustadora para alguém sem experiência em apostas e-sports, mas quando você se sente confiante em seu conhecimento, as apostas ao vivo podem ser altamente emocionantes e potencialmente lucrativas.

● Tanto nas apostas e-sports como nas apostas esportivas, a informação é o rei. Portanto, é muito importante ter acesso a uma grande rede de sites que possam fornecer informações valiosas sobre os jogos.

Se você seguir estes cinco passos, estará no caminho certo para uma experiência potencialmente lucrativa apostando em esports.

Se você quiser saber mais sobre o mercado das apostas e-sports, visite Esports Gamblers - sua fonte de apostas e-sports número 1!

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.