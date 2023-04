Download do Metatrader4: Como começar a usar a plataforma de negociação MT4

Apoie o 247

Como baixar o Metatrader 4 e começar a negociar

Pois bem, a plataforma MT4 é conhecida como uma das plataformas de negociação mais populares para as pessoas que desejam investir, para os traders e para quem deseja negociar no mercado Forex.

Além de tudo isso, a plataforma MT4 é bastante reconhecida por sua ampla gama de ferramentas de análise com viés mais técnico, que pode ajudar os traders a identificar tendências de preços e obter suporte em padrões de preços em determinados gráficos. Os traders, por sua vez, podem utilizar indicadores técnicos que já estão instalados na plataforma ou até mesmo realizar a criação de seus próprios indicadores personalizados usando a linguagem de programação integrada que a plataforma possui.

A seguir está uma explicação em detalhes de como utilizar a plataforma MT4 e de como esse software funciona:

Passo 1: Download e login

Em primeiro lugar é necessário abrir a plataforma e criar um login para a sua conta de negociação. Aqui, a conexão com o servidor de negociação é imprescindível, uma vez que é possível fazer o download e instalar a plataforma MT4 tanto em um computador assim como em um dispositivo móvel.

É importante ressaltar que antes mesmo de começar a navegar pela plataforma MT4, os traders precisam se conectar ao servidor de negociação. Isso pode ser feito ao selecionar um corretor ou provedor de serviços financeiros na lista de provedores de serviços dentro do menu da plataforma. No momento em que ocorre a conexão com o servidor, os traders podem acessar cada mercado financeiro além da execução das mais diversas ordens de negociação.

Passo 2: Conhecendo a plataforma

Para utilizar a plataforma metatrader4 apenas é preciso localizar a barra lateral esquerda, uma vez que você poderá encontrar os instrumentos financeiros que estão disponíveis para começar a negociar. Então, é preciso selecionar o tipo de moeda ou os instrumentos que deseja começar a sua negociação.

Ao clicar em "Nova Ordem" dentro do menu "Negociação" ou pressionar a tecla F9 em seu teclado para abrir quaisquer janelas de negociação.

Neste ponto, é de grande relevância a definição dos parâmetros para negociar, tais como o tamanho do lote. Ainda assim, é possível clicar em "Comprar" ou "Vender" para a execução das ordens.

É essencial ressaltar que a plataforma MT4 pode ser personalizada, além de também oferecer uma enorme variedade de recursos avançados para te ajudar no processo de otimização de sua negociação. Por esse motivo, dedicar algum tempo para a exploração de todas as funcionalidades disponíveis e personalizá-las de acordo com suas necessidades individuais, pode ser uma vantagem.

Passo 3: Seleção do par de moedas ou instrumento financeiro

Dentro da plataforma MT4, os traders ou as pessoas que desejam começar a negociar podem escolher o par de moedas ou os instrumentos financeiros que desejam iniciar a sua negociação. Mesmo assim, isso pode ser realizado por meio do painel de navegação que está localizado ao lado esquerdo da plataforma, onde cada um dos indivíduos podem averiguar a lista com os pares de moedas e com os instrumentos financeiros disponíveis que a plataforma oferece.

Além disso, a MT4 pode ser utilizada por muitas pessoas que trabalham como traders para negociar forex, além de também muitos outros mercados financeiros tais como ações, índices como a esfera das commodities. Por se tratar de uma plataforma bastante intuitiva e fácil de usar, o acesso em cada um dos mercados financeiros globais ocorre em tempo real.

Uma das principais características da plataforma MT4 é a sua capacidade de criar indicadores personalizáveis e de estratégias para negociações de forma automatizada. A plataforma MT4 também possui uma linguagem de programação integrada, que pode permitir para cada um dos traders a criação de scripts personalizados, de indicadores técnicos e de estratégias para a automatização de suas estratégias de negociação.

Passo 4: Ordem de compra ou de venda

Logo depois de selecionar o par de moedas ou instrumento financeiro, os traders também podem fazer a execução de uma ordem de compra ou de venda. Isso pode ser feito ao clicar com o botão direito do mouse no gráfico do par de moedas ou instrumento financeiro e selecionando a opção "Novo pedido". Os traders podem escolher o volume da ordem e o tipo da ordem que desejam executar.

Além de tudo, cada indicador técnico se trata de uma ferramenta de análises gráficas que podem auxiliar os traders na identificação de tendências de preços e de padrões de preços em certos gráficos.

Além do mais, as plataformas MT4 oferecem determinados recursos de gerenciamento de riscos, como as ordens de stop loss. Por sua vez, os traders também podem configurar tais níveis para auxiliar a gerenciar os seus riscos e a maximizar cada um de seus lucros. Acima de tudo, a plataforma MT4 também permite a negociação nos mais diversos prazos, ao permitir que os traders possam se concentrar em diferentes perspectivas dos mercados.

Em resumo, a plataforma metatrader 4 é uma plataforma que permite negociações eletrônicas assertivas e personalizadas que pode ser bastante utilizada pelos traders em todas as partes do mundo.

