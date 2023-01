Drogas da inteligência: tipos, quem pode usar e como funcionam

Apoie o 247

Quer saber a respeito das drogas da inteligência como funciona? Mais comumente referido como intensificadores cognitivos, são drogas que otimizam a função cerebral.

Essas Smart drugs são projetadas para gerenciar ou tratar doenças mentais ou neurológicas específicas, mas também podem ser usadas em indivíduos saudáveis que não têm condições pré-existentes.

Essas drogas estão disponíveis de forma oral — comprimidos/cápsulas, que expandem as capacidades cerebrais sem afetar negativamente o corpo ou a mente.

Drogas inteligentes afirmam melhorar a memória, cognição, motivação e muito mais em indivíduos saudáveis.

Continue lendo para saber mais sobre os benefícios e para que são usadas.

Drogas da inteligência o que são?

Drogas da inteligência são certas substâncias ativas que levam à melhoria das habilidades cognitivas de uma pessoa.

O ingrediente ativo promove a capacidade de pensar, a receptividade, a função da memória, a criatividade e a capacidade de concentração.

Seja escola, estudo ou trabalho – sempre haverá uma necessidade de obter mais da sua capacidade mental.

Drogas inteligentes são, essencialmente, quaisquer drogas que podem lhe dar algum tipo de impulso mental e melhorar a clareza e funcionalidade do seu cérebro.

Nos Estados Unidos, acredita-se que cerca de 20% dos estudantes admitem ter usado alguma forma de drogas da inteligência para aumentar o desempenho.

É claro que a popularidade deste mercado deu origem a produtos falsos, e é por isso que é tão importante garantir que você faça sua pesquisa o máximo possível, e adquira apenas produtos confiáveis como o nootrópico natural Biohack.

Você tem que fazer sua lição de casa para garantir que você está escolhendo o produto certo, e um que tenha ingredientes naturais.

Como funcionam as drogas da inteligência?

Uma das coisas que você precisa entender quando se trata de drogas da inteligência é como elas funcionam. Então, como exatamente essas drogas funcionam para aumentar a função cerebral?

Bem, há resultados em ambos os lados da moeda, que mostram que drogas inteligentes podem funcionar, e alguns sugerem que não funcionam (depende do produto).

É como o caso do óleo CDB. Nada definitivo foi provado em termos medial.

Mas é claro que também há muitas evidências de que drogas inteligentes podem trabalhar para melhorar a capacidade cognitiva, a função da memória e toda a nitidez mental.

Por exemplo, uma droga inteligente como Donepezil é uma escolha comum e popular para quem busca os benefícios de drogas inteligentes.

Na verdade, a droga em si é na verdade uma droga usada para tratar o Alzheimer, mas em pessoas saudáveis pode realmente ajudar em termos de melhorar a função cerebral e a esperteza.

A forma como esta droga funciona, é como um inibidor de enzimas, que serve para aumentar os neurotransmissores no cérebro.

Isso leva a melhores habilidades cognitivas em quem sofre de Alzheimer, e também pode servir para tornar as pessoas saudáveis mais inteligentes.

Esta é uma pílula que funciona melhor quando tomada antes de dormir, mas você deve estar ciente de que há efeitos colaterais que você pode ter que experimentar também no processo.

Por isso, sempre opte por nootrópicos naturais como o Biohack.

Quem pode usar drogas da inteligência?

Drogas da inteligência são frequentemente usadas pelos alunos para melhorar o desempenho antes dos exames.

Mas também pessoas de negócios e acadêmicos, que sob forte estresse profissional, muitas vezes tomam drogas inteligentes.

Isso também inclui levar pessoas que estão expostas a estresse particular e precisam permanecer concentradas e produtivas por um período maior de tempo, como pilotos de caças ou cirurgiões.

No entanto, drogas inteligentes também podem ser usadas positivamente para doenças cognitivas, esquecimento, velhice e doenças como Alzheimer ou transtornos psiquiátricos.

Para que as drogas inteligentes são usadas?

Depois de analisar as características de várias drogas inteligentes, descobri que elas também são usadas para o seguinte:

● Reduza a ansiedade;

● Melhorar a memória;

● Aumentar a motivação;

● Promover a atenção;

● Alcançar melhor concentração;

● Melhore o foco e o estado de alerta;

● Alcançar clareza de pensamentos e raciocínio.

Estas são apenas algumas das principais razões pelas quais drogas inteligentes são usadas.

As revisões mostram que elas podem ser usadas para melhorar a maioria das funções cerebrais, desde obter melhor controle sobre impulsos e emoções até aliviar o estresse, a fadiga e a névoa mental.

Drogas da inteligência são boas?

Como mencionei anteriormente, drogas da inteligência foram originalmente criadas para ajudar aqueles com transtornos mentais/neurológicos a gerenciar seus sintomas, o que significa que a base para suas fórmulas é bastante sólida.

A maioria dos medicamentos inteligentes contém ingredientes aprovados pela FDA e são projetados usando pesquisas extensivas, que garantem segurança e eficácia.

Eles também são minuciosamente investigados e testados, provando seu efeito positivo no aprimoramento cognitivo.

A postura sólida das drogas da inteligência como agente terapêutico para condições mentais/neurológicas traduz-se sobre o usuário comum que usa drogas da inteligência como um auxílio suplementar.

Depois de dissecar as críticas ligadas ao uso inteligente de drogas, confirmo que drogas inteligentes são realmente boas.

Eles fornecem aos usuários resultados desejados (aprimoramento cognitivo geral/função cerebral melhorada) em períodos de tempo especificados sem induzir efeitos adversos graves.

Tipos de drogas da inteligência

Os medicamentos inteligentes são divididos em 3 categorias principais:

Eugeróica, medicamentos para TDAH e Suplementos Nootrópicos. Abaixo explico as características de cada uma dessas categorias:

● Ergogênicos

Os ergogenicos se concentram principalmente na promoção da atenção e do estado de alerta. Modafinil é um ergogênico popular originalmente criado para tratar narcolepsia, distúrbio do sono de turno e apneia obstrutiva do sono.

É usado fora do rótulo para aumentar o foco, aumentar a energia mental e melhorar o desempenho cognitivo.

● Medicamentos para TDAH

Como o nome sugere, a medicação para TDAH é usada para gerenciar sintomas de TDAH.

Um dos medicamentos com TDAH mais usados hoje é a Ritalina. Pessoas sem TDAH podem usar o tratamento para melhorar o desempenho cerebral.

Em quem não tem a condição, a ritalina altera a química cerebral associada à distração e impulsividade, o que ajuda os usuários a melhorar seu foco.

Também reduz a interrupção do sono, o que ajuda os usuários a ter uma boa noite de descanso, promovendo um ótimo funcionamento cerebral.

● Suplementos nootrópicos naturais

Nootrópicos são um dos mais comuns melhoradores cerebrais no mercado. E o melhor é que podem ser naturais.

Muitas vezes são substâncias naturais com múltiplos usos e podem ser usadas sozinhas ou combinadas para ajudar a melhorar a cognição.

Os efeitos dos suplementos nootrópicos não são tão instantâneos quanto os ergogênicos ou medicamentos para TDAH, mas são considerados a opção mais segura, com benefícios que duram muito mais tempo.

Conclusão

Não há como negar que as drogas da inteligência podem oferecer inúmeros benefícios.

No entanto, você deve se atentar ao tipo de droga da inteligência que usará. A opção mais recomendada são os nootrópicos.

Mas lembre-se que para conseguir tirar o máximo proveito é necessário ter um estilo de vida saudável.

