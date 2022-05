É normal tatuagem causar desconforto? Entenda porque isso acontece

Apoie o 247

A inflamação pode acontecer em alguns casos, causando por exemplo, vermelhidão e inchaço, por isso, antes de escolher por um estúdio de tatuagem é importante realizar uma pesquisa bem detalhada para checar a credibilidade do profissional.

A agulha deve ser descartável e os equipamentos de uso contínuo são higienizados e esterilizados, o tatuador deve ter total domínio das técnicas e recursos que são disponibilizados pelo mercado de estética.

Se você tratar corretamente, a inflamação tende a desaparecer com o tempo, mostraremos abaixo, as principais causas que levam a um quadro inflamatório, confira!

O que causa a inflamação?

A inflamação da tatuagem pode ocorrer por vários motivos, sendo que, a imunidade fraca também é uma das causas que merece total destaque, a falta de assepsia nos estúdios de tatuagem é o motivo principal que leva a uma inflamação que pode ser moderada ou grave.

Os alimentos contra-indicados no período de cicatrização podem sim, inflamar seu organismo, neste tempo é possível que o nosso organismo reconheça a tatuagem como uma ferida que está prejudicando o nosso metabolismo.

Após concluir a tatuagem, você pode sentir febre em 2 a 3 dias, além disso, a inflamação provoca outros sintomas, por exemplo:

1. Irritação e a vermelhidão;

2. Secreção amarelada;

3. Mau cheiro;

4. Dor e febre.

Se você estiver nestas condições, não tome medicação por conta própria, peça ajuda médica e não omita nenhuma informação sobre o seu estado de saúde.

Quais medicamentos podemos ingerir para tratar?

A infecção pode ser provocada por vírus e bactérias, por isso, é importante procurar uma ajuda médica, para que o profissional especialista através de um exame médico possa detectar qual é a causa da infecção para tratá-la.

Caso seja uma bactéria, a causadora da infecção, é necessário tratar com pomada antibiótica com bacitracina ou ácido fusídico, para os fungos, os médicos poderão receitar pomada antifúngica com cetoconazol, fluconazol ou itraconazol.

A tatuagem não deixa de ser um tipo de agressão à pele, para que não haja formação de manchas ou qualquer outro desconforto, é fundamental seguir todas as recomendações para que sua pele seja mais saudável.

Qual médico temos que procurar?

O dermatologista é o médico responsável por tratar qualquer doença de pele, inclusive as reações alérgicas que a tatuagem pode causar, se você deseja colocar uma tatuagem, convém pedir auxílio para este médico, se você está dentro das condições abaixo, não faça a tatuagem:

Vitiligo;

Diabetes;

Gestante e em fase de amamentação;

Imunidade baixa e/ou problemas de saúde;

Manchas na pele.

Antes de dar início a este procedimento, faça um exame de sangue detalhado, para confirmar se você tem problema com cicatrização, ou qualquer outro problema de sangue.

Como é possível detectar a infecção?

É importante destacar que, a alergia tem sintomas parecidos com a infecção, em ambos os casos podem surgir febre, calafrios e mal-estar em geral, já a infecção pode trazer os seguintes sintomas: febre baixa e alta, dor muscular generalizada, pus e feridas na região da tatuagem.

Em algumas situações, os sintomas poderão desaparecer em até 4 dias, no entanto, em casos graves depois de 4 dias, procure o médico imediatamente, o exame mais comum que o médico pode pedir é o esfregaço do local com ajuda de um cotonete, esta amostra é encaminhada ao laboratório.

Para a infecção, poderá ser receitado os medicamentos antibiótico, antifúngico, além de indicar uma nova rotina de cuidados com a saúde de sua pele.

Como tratar a alergia?

Nos estúdios de tatuagens, além de ter bons produtos e equipamentos de qualidade, como a pomada TKTX, é necessário contar também com o auxílio de um médico especializado, no caso da alergia, surgem os seguintes sintomas que são: vermelhidão, inchaço, dor, coceira e até descamação da pele.

O esfregaço também pode detectar a alergia, apenas com o resultado é que o médico poderá indicar o medicamento adequado, para a alergia, os dermatologistas costumam receitar os remédios anti-histamínicos, como cetirizina, hidroxizina ou bilastina.

Conclusão

Não espere até que os sintomas desapareçam sozinhos, tanto a infecção quanto a alergia podem trazer sérios desconfortos para a pessoa que fez a tatuagem, com relação aos medicamentos que são receitados, também é importante ter cuidado para não piorar o quadro de alergia ou infecção.

Apenas tome medicamentos com acompanhamento do médico dermatologista, durante este período evite passar qualquer produto na sua pele, principalmente aqueles que contenham ácido.

