Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Os efeitos do envelhecimento no sistema musculoesquelético já podem ser observados a partir dos 30 anos, uma vez que a densidade óssea começa a diminuir, tanto em homens quanto em mulheres.

Essa perda óssea é acelerada na mulher após a menopausa, o que torna os ossos mais frágeis e uma maior chance de fratura, particularmente entre os idosos.

Além disso, a cartilagem no joelho , e também no interior de outras articulações, tornam-se mais finas, deixando-as menos resistentes e mais vulneráveis a lesões.

Esses são apenas alguns exemplos de como o envelhecimento pode provocar alterações no sistema articular muscular e ósseo do idoso.

A boa notícia é que todos esses efeitos podem ser minimizados, desde que medidas preventivas sejam adotadas.

Continue a leitura e entenda um pouco mais quais são essas alterações e o que pode ser feito para promover uma melhor qualidade de vida às pessoas, em especial os idosos.

Efeitos do envelhecimento no sistema musculoesquelético

Os efeitos do envelhecimento no sistema musculoesquelético podem ir desde uma dor nas costas até problemas mais sérios de locomoção, como o surgimento de uma artrose, artrite, osteoporose, o que afeta de forma significativa a qualidade de vida do idoso.

Vale lembrar que nosso corpo é composto por ossos, músculos, tendões, ligamentos e nervos, bem como outros tecidos. Esses elementos se combinam entre si para formar o que chamamos de sistema musculoesquelético.

É ele que permite você se locomover e se manter em forma.

No entanto, com o envelhecimento, o corpo sofre alterações, afetando a forma como ele funciona, ou seja, provocando uma diminuição de nossas capacidades físicas e funcionais.

Sendo assim, problemas osteoarticulares e musculares podem surgir, desde uma dor, como fraturas, entorses, a condições mais graves, provocando limitações permanentes.

No caso da perda muscular, é um fenômeno que começa após os 30 anos e segue por toda a vida.

Ao longo desse processo, a massa do tecido muscular, bem como o número e o tamanho das fibras musculares, diminui progressivamente.

Como resultado, há uma perda da massa e força muscular, o que acaba sobrecarregando determinadas articulações, que pode predispor a pessoa a uma artrite ou quedas.

Felizmente, uma atividade física regular e sessões de acupuntura ajudam a evitar parcialmente a perda da massa e da força muscular, ou pelo menos retardar consideravelmente.

Por outro lado, há um aumento da massa de gordura, o que pode ter consequências na saúde.

O envelhecimento afeta também todos os tipos de fibras musculares. O número de fibras musculares que se contraem rapidamente diminui bem mais que o número de fibras musculares que se contraem lentamente.

Assim, em uma idade avançada, os músculos não são mais capazes de se contrair rapidamente.

Quais os problemas do sistema musculoesquelético?

Geralmente, os problemas do sistema musculoesquelético são caracterizados por dores e limitações da mobilidade do tornozelo , joelho, ombros, reduzindo a capacidade da pessoa se movimentar e fazer suas tarefas do dia a dia.

Portanto, são problemas que afetam:

As articulações, como artrose, artrite reumatoide, gota, entre outras doenças;

Os ossos, por exemplo, a osteoporose e fraturas devido à fragilidade óssea, fraturas de origem traumática;

Os músculos, como a sarcopenia;

As costas, por exemplo, a estrutura óssea da coluna vertebral pode se encurvar e comprimir as vértebras;

Os tecidos se tornam mais rígidos.

Na verdade, esses são apenas alguns exemplos de como o sistema musculoesquelético é afetado com o avanço da idade, e em determinados casos, a pessoa mal consegue realizar simples tarefas.

Além disso, afetam diferentes sistemas ou partes do corpo, como doenças inflamatórias que atingem o tecido conjuntivo.

É importante lembrar que as pessoas não são iguais quando o assunto é envelhecimento, já que existem fatores genéticos envolvidos, assim como quem segue um estilo de vida mais ativo, sente menos esses efeitos.

Enfim, uma das melhores formas de prevenir o envelhecimento dos músculos, articulações e ossos é praticar uma atividade física moderada, pois ajuda a manter a força, o equilíbrio e a flexibilidade.

Dicas para melhorar a saúde musculoesquelética

Com a idade e o efeito no nosso corpo do desgaste cotidiano, o sistema musculoesquelético sofre alterações, sendo mais vulnerável a lesões.

Rigidez muscular, diminuição da amplitude do movimento, perda de elasticidade dos tecidos conjuntivos (ligamentos, tendões e músculos) podem afetar a mobilidade e o equilíbrio.

Além disso, as vértebras e outros ossos perdem seu conteúdo em minerais, o que pode causar fraturas.

Já as articulações do quadril e joelho podem também apresentar uma perda de elasticidade.

Por isso, separamos aqui dicas para melhorar a saúde dos seus ossos, articulações, tendões, ou seja, do seu sistema musculoesquelético:

1.Alimentação

Uma alimentação rica em micronutrientes atenua os riscos de perda de substância óssea e fraqueza muscular.

É essencial consumir vitaminas C e D a fim de favorecer um crescimento funcional saudável dos músculos, assim como cálcio para assegurar a solidez dos ossos e evitar a osteoporose.

Por isso, é importante consultar um gastroenterologista para avaliar se está tudo bem, especialmente em idosos, já que um problema gástrico pode acabar favorecendo o surgimento de outros problemas de saúde.

2.Exercícios de alongamento

Um estilo de vida ativo é benéfico para todo mundo, ainda mais para os idosos, porque contribui a combater a depressão e o isolamento.

Exercícios de alongamento regulares, como o yoga, podem ajudar a preservar a flexibilidade articular e retardar o surgimento de rigidez ou retração das fibras musculares, que ocorre com o envelhecimento.

3.Musculação

A musculação em idosos pode parecer uma má ideia, mas um estudo mostrou que um treino muscular de seis meses pode melhorar as funções cerebrais, ajudar a aumentar a força muscular e reverter a degeneração celular ligada à idade.

Além disso, esse mesmo estudo demonstrou que exercícios como a esteira ou musculação favorecem a manutenção da massa óssea e que os movimentos de rotação contribuem ao equilíbrio e flexibilidade.

4.Prevenção de quedas

As quedas acidentais representam uma das principais causas de morte entre os idosos.

Tais quedas são atribuídas em grande parte a problemas de equilíbrio e mobilidade associados às mudanças que causam a idade no sistema musculoesquelético.

Em alguns casos, recomenda-se o uso de andador de idoso , justamente por proporcionar mais firmeza e trazer mais segurança, principalmente em idosos com problemas de equilíbrio.

É necessário também estar atento à disposição dos móveis na residência, de forma a não atrapalhar a circulação e mais importante, estar nos locais certos para evitar que o idoso tropece e caia.

5.Postura

As mudanças posturais que acompanham o envelhecimento podem também afetar o equilíbrio.

Com a idade, o corpo se transforma gradualmente, o que pode interferir na maneira de caminhar e ficar em pé.

No entanto, ao começar desde cedo a fazer condicionamento físico, é possível minimizar essas mudanças e aumentar a capacidade de concluir as tarefas ao chegar na terceira idade.

Conclusão

O envelhecimento é um fenômeno fisiológico que atinge todos os tecidos de um indivíduo de maneira mais ou menos intensa e rápida, e começa desde o dia em que nascemos.

No entanto, os efeitos do envelhecimento no sistema musculoesquelético são os mais sentidos, uma vez que o aparelho locomotor está associado à independência funcional.

Por isso, hoje em dia, os idosos estão cada vez mais ativos, pois perceberam que exercícios físicos regulares e uma boa alimentação ajudam a prevenir uma série de condições, o que tem impacto positivo na sua qualidade de vida.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.