Empresas que patrocinam os principais times de futebol no Brasil

No mundo do futebol, patrocínios são fundamentais para que as equipes possam se manter em atividade.

Além de fornecerem verbas para o clube, essas parcerias também trazem visibilidade às marcas envolvidas.

No Brasil, diversas empresas patrocinam os principais times da Série A e B. Saiba quais são elas e descubra um pouco mais sobre o assunto aqui!

Palmeiras e Crefisa

O Palmeiras é patrocinado pela Crefisa, uma empresa de financiamento imobiliário.

A parceria entre as duas marcas rende cerca de R$ 30 milhões por ano ao clube, sendo que a maior parte desse valor é repassada para o pagamento dos salários dos jogadores.

Além do Palmeiras, a Crefisa também patrocina outros times como o Flamengo e o Atlético-PR.

Ascensão das casas de aposta

Nos últimos anos, houve um aumento significativo no número de patrocínios de casas de apostas nos principais campeonatos do futebol brasileiro.

Isso se deve à popularização das apostas esportivas, que são cada vez mais realizadas por torcedores interessados em ganhar um dinheirinho extra.

A bet365 é uma das empresas que patrocinam o futebol brasileiro e oferecem diversos tipos de apostas para os seus clientes. Betfair e Sportingbet também são patrocinadores de times como o Corinthians, Palmeiras e Atlético Mineiro.

100% dos clubes brasileiros possuem patrocínio com casas de aposta, o que mostra a crescente do mercado com destaque para o patrocínio do Corinthians que é uma das casas de apostas mais bem pagas do mundo e em ascensão no Brasil.

Patrocínios regionais

Outras empresas também patrocinam os principais times do futebol brasileiro, mas de forma regional.

Esses patrocínios costumam ser mais modestos que os dos grandes players do mercado, mas ainda assim são importantes para o clube.

Um exemplo disso é a Ambev, que patrocina o São Paulo, e a Caixa Econômica Federal, que patrocina o Corinthians.

Como os times de futebol ganham dinheiro?

Os patrocínios são uma das principais formas de renda dos clubes de futebol, mas eles também podem ganhar dinheiro com a venda de produtos licenciados, como camisetas e bonés, além de outros itens.

Vale lembrar das empresas que recorrem a times menos expressivos no cenário nacional para promover suas marcas, como é o caso do Jet X , jogo online que vem conquistando fãs ao redor do Brasil.

Logo, praticamente todo time de futebol, desde time juniores e amadores até profissionais acabam recorrendo a receitas de patrocínios.

Os ingressos para os jogos também são uma importante fonte de renda para os times, assim como as premiações que eles recebem por seus resultados nos campeonatos.

Conclusão

Os patrocínios são fundamentais para o futebol brasileiro e diversas empresas investem pesado nesse mercado.

A Crefisa é uma das principais patrocinadoras dos times brasileiros, mas a bet365 vem ganhando cada vez mais espaço nos últimos anos.

Além disso, há também os patrocínios regionais, que são importantes para o clube mesmo que sejam menos visíveis.

