Empréstimo empresarial negado? Entenda o que fazer

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Quando se é dono de uma empresa, seja de pequeno, médio ou grande porte, existem diversos riscos a serem corridos e é necessário fazê-los com responsabilidade. Para isso, é preciso ter um conhecimento básico do mercado financeiro e, principalmente, de capital, uma vez que sem a mesma ideia nenhuma irá sair do papel.

Seja para saldar as dívidas de uma empresa ou para investir em seu negócio, as alternativas são as mais diversas para alcançar o objetivo. A mais indicada delas é o empréstimo empresarial, mas só é viável para quem já possui uma empresa em funcionamento.

Como qualquer tipo de linha de crédito, é preciso planejamento e cuidado para obtê-la. No entanto, quando se trata de sua fonte de renda isso deve ser redobrado. Conhecer o mercado é fundamental, ainda mais quando pode acontecer de sua solicitação de crédito ser recusada, o que se dá por diversos motivos.

PUBLICIDADE

É preciso se antecipar para que esse tipo de situação não ocorra. Para isso, o empreendedor deve saber quais são as razões que podem fazer com que o pedido de crédito de sua empresa seja recusado, podendo assim evitá-los. Quais são essas razões? Confira a seguir.

O que ele é?

Assim como as muitas modalidades de crédito, o empréstimo para empresa pode ser usado para o custeio de algum investimento, como a compra de equipamento ou mesmo para a quitação de dívidas. Ele é muito útil quando uma empresa não possui o dinheiro necessário em caixa.

O diferencial em relação a um empréstimo comum é que, para a empresa ser passível da obtenção de crédito, a empresa bancária tem condições para que as empresas se encaixam de acordo com o seu tamanho e o seu lucro.

PUBLICIDADE

O que leva uma empresa a não conseguir um empréstimo?

Ao contrário do que se imagina, é possível que uma empresa tenha seu pedido de empréstimo negado. Isso costuma surpreender os empreendedores, que na maior parte dos casos em que isso acontece nem mesmo sabem o motivo.

A primeira coisa que o empreendedor precisa saber é que caso o CNPJ da empresa esteja negativado, ou seja, se estiver inscrito em órgãos de proteção ao crédito, é um fator restritivo ao crédito. Isso pode ocorrer independente da situação do CPF do dono e sócios da empresa, que também são checados. Também vale para empresas que tenham protestos apresentados em cartórios.

Para que isso seja evitado, é preciso manter o pagamento de dívidas em dia, não entrando no cadastro dos devedores. As instituições financeiras acreditam que para ser um bom gestor de empresa precisa ter também uma boa gestão de suas finanças pessoais. No entanto, existem outros motivos que podem levar a uma recusa de crédito.

PUBLICIDADE

O momento econômico desfavorável limita a concessão de empréstimos

Quando um pedido de empréstimo empresarial é negado, o problema pode ir muito além da empresa que o solicitou. Por mais que toda a documentação esteja em dia e nem a empresa, nem o dono e sócios possuam nenhuma dívida a ser quitada, é possível que isso não seja o suficiente.

De modo geral, durante os períodos de retração e de crise econômica, é comum que as instituições financeiras diminuam o ritmo de concessão de empréstimos. Afinal, se a economia não está indo muito bem, aumentam as chances de inadimplência. Assim, se as projeções financeiras de um país passam por momentos de desafios, é provável que a análise de crédito para uma empresa seja ainda mais criteriosa.

Analise o relacionamento do seu negócio com o mercado

O dono de uma empresa precisa saber que a vida da mesma será avaliada a todo momento. Tudo o que o empreendedor fizer em nome de sua empresa, ficará registrado para consultas posteriores. Na avaliação entram itens como histórico de pagamento e de dívidas negativadas, assim como outros fatores capazes de apontar a qualidade da relação entre a empresa e o mercado.

PUBLICIDADE

A avaliação concede uma nota de crédito, conhecida como score. É com base no score que as instituições financeiras entendem e analisam o tamanho do risco que correm ao concederem um empréstimo para determinada empresa. Entretanto, a análise pode variar de instituição para instituição.

Verifique a documentação

Caso a empresa possua um bom score e mesmo assim o seu empréstimo foi negado, pode ter ocorrido algum erro na hora de juntar toda a documentação que será analisada. Algumas questões relativas à documentação da empresa que podem complicar a vida do crediário são divergências em registro e ausência de licenças.

Para evitar que isso aconteça, a dica é não se descuidar das datas de prestações de contas e prazos para a obtenção e/ou renovação de documentos. Dados atualizados também podem ser empecilhos para que o pedido de crédito seja aprovado.

Atenção ao aperto no fluxo de caixa

Se a documentação toda estiver em ordem, a nota do score for boa, o mercado estiver favorável e ainda assim o empréstimo empresarial foi negado, não se desespere. O motivo pode ser como fluxo de caixa e a relação da empresa à capacidade de um negócio de lidar com imprevistos financeiros.

Caso a empresa tenha um fluxo de caixa que seja o suficiente apenas para manter as operações essenciais rodando, pode ser que cause insegurança na instituição financeira. Quando uma empresa trabalha com uma margem financeira apertada, pode significar que a mesma não terá condições de pagar o empréstimo.

Neste momento, pode ser que a instituição financeira procure a avaliação de uma terceira auditoria e/ou que uma análise bastante criteriosa seja feita no balancete total da empresa.

Tenha um plano de negócios

É fundamental para um empreendedor manter toda a documentação de seu negócio em dia, assim como os comprovantes da capacidade financeira. Contudo, também é necessário ter um bom plano de negócios e provar para a instituição que sabe o que está fazendo.

Nenhuma instituição financeira irá investir em uma empresa que não possui um plano de negócios bem estruturado. Além da falta disso causar insegurança, mostra que a empresa é viável e conhece bem seu mercado de atuação, assim como a sua produção.