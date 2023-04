Empréstimo Pessoal: o que é, requisitos e vantagens

Apoie o 247

Uma das modalidades de crédito mais comuns e acessíveis, o empréstimo pessoal tem como base a relação direta entre cliente e instituição financeira.Mas em tempos em que o mercado e as taxas de juros variam tanto quanto o preço do Bitcoin , é importante entender como funcionam as modalidades de empréstimos.

Isto é, seja qual for o seu objetivo financeiro, é essencial entender quais as vantagens e desvantagens antes de escolher uma modalidade de crédito.

Sendo assim, para te ajudar, neste artigo, separamos uma explicação completa sobre o que é e como funciona o empréstimo pessoal. Confira!

Empréstimo Pessoal: o que é?

Antes de mais nada, para saber quais as vantagens e desvantagens do empréstimo pessoal, você deve entender o que é essa modalidade de crédito.

Em resumo, esse tipo de empréstimo funciona através da troca entre o cliente e a instituição financeira. Assim, a instituição libera um determinado valor em crédito, com liberdade para uso.Em contrapartida, são cobrados juros mensais, que variam conforme a negociação entre empresa e cliente. Já os juros, são descritos em contrato com o acordo firmado.

Como funciona esse tipo de empréstimo?

Dessa maneira, é possível dizer que o empréstimo pessoal é um tipo de crédito direcionado a pessoas físicas, sem a necessidade de oferecer garantias para conseguir o valor.

Mas, para isso acontecer, a instituição financeira estabelece a cobrança de juros, com taxas determinadas em contrato. Então, para haver a liberação do empréstimo pessoal, é necessário que o cliente solicite as opções.

De modo geral, as instituições podem oferecer condições e opções diferentes para cada cliente. Há também uma variação entre as formas de pagamento e os valores das taxas aplicadas.No entanto, ainda vale destacar que, para o empréstimo pessoal ser aprovado, é necessário que o cliente passe por uma análise de crédito, muitas vezes feita com ajuda inclusive de inteligência artificial . Ela é feita para entender se o consumidor terá condições de arcar com sua dívida.

Onde o Empréstimo Pessoal pode ser utilizado?

Em resumo, o empréstimo pessoal pode ser utilizado livremente por quem o contrata. Isto é, após a aprovação e liberação dos valores, o consumidor é quem define qual será a finalidade do empréstimo.

Assim, é comum que ele seja utilizado em emergências, tais como desemprego ou doenças.

Contudo, os valores também podem ser aplicados para outras finalidades, conforme as preferências do cliente.

Mas é importante ficar atento para as taxas de juros do empréstimo pessoal. Isso porque, ao não exigir uma garantia, os juros costumam ser maiores.

Exigências para solicitar

Apesar de, geralmente, trazer os mesmos requisitos para solicitar o empréstimo pessoal, as exigências podem variar entre as instituições financeiras.

Entretanto, o mais comum é que as condições sejam mais simples, para facilitar o acesso ao crédito. Assim, dentre as mais comuns, podemos citar:

Ser maior de 18 anos;

Ter CPF válido;

Residir no Brasil;

Apresentar carteira de identidade;

Possuir conta na instituição onde irá solicitar o empréstimo.

Além disso, é comum que algumas instituições também solicitem a apresentação de extratos bancários ou holerites. Isso é feito para auxiliar na avaliação e liberação de crédito.

Empréstimo Pessoal: vantagens e desvantagens

Agora que você já sabe o que é e como funciona o empréstimo pessoal, resta saber quais são as vantagens e desvantagens da modalidade.

Assim como qualquer outro tipo de empréstimo, esse também conta com alguns pontos positivos e negativos. Confira a seguir quais são.

Vantagens

Tanto pela facilidade na solicitação quanto pela rapidez, o empréstimo pessoal traz algumas vantagens para quem opta pela modalidade. Veja abaixo alguns dos principais benefícios.

Facilidade e rapidez

Uma das maiores vantagens do empréstimo pessoal é a facilidade e rapidez na contratação dessa modalidade de crédito.

Em resumo, realizam-se as operações diretamente pelo banco, o que torna o processo bem mais simples. Além disso, as análises são feitas em um menor tempo, o que traz uma liberação mais rápida.

Flexibilidade

Outra vantagem do crédito pessoal é a flexibilidade que o cliente tem para utilizar o valor liberado. Assim, é possível utilizar todo o valor do empréstimo da forma mais conveniente ao tomador.

Diferente de um financiamento, por exemplo, não é necessário indicar uma finalidade para o empréstimo pessoal.

Diversidade na oferta

Mais um benefício do empréstimo pessoal é a diversidade na oferta em opções de crédito ao cliente. Além disso, não é necessário apresentar garantias para a liberação de crédito.

De modo geral, vários bancos oferecem essa modalidade, o que garante uma boa diversidade de opções.

Solicitação online

Por fim, ainda vale destacar como benefício do empréstimo pessoal a possibilidade de solicitar crédito online.

Em resumo, com os aplicativos do banco, ou diretamente no site da instituição bancária, o cliente pode solicitar e realizar a análise de crédito para o empréstimo.

Desvantagens

No entanto, mesmo com algumas vantagens, o empréstimo pessoal também traz alguns pontos negativos. Confira quais são abaixo.

Taxas de Juros

Primeiramente, um dos principais pontos negativos dessa modalidade são as taxas de juros. Por não ter uma garantia, os bancos impõem juros maiores para esse tipo de crédito.

Assim, não é incomum encontrar esse tipo de empréstimo com taxas de juros maiores do que 10%. Da mesma forma, os prazos e condições de pagamento também podem ser menores.

Controle financeiro

Por fim, outro ponto negativo dessa modalidade de empréstimo é a possibilidade de perda do controle financeiro.

Isto é, muitas pessoas podem apresentar uma dependência do empréstimo, o que representa um risco para as finanças pessoais ou familiares. Para pessoas com renda variável e freelancers que trabalham em funções como designers, entregadores, redatores SEO , a situação fica ainda mais difícil. Com altas taxas de juros, o risco de endividamento também é maior.

Conclusão

Agora que você já sabe o que é o empréstimo pessoal e quais as vantagens e desvantagens, o próximo passo é avaliar se essa é a melhor alternativa para você.

O ideal é sempre utilizar o crédito de forma responsável e assim, ter noção dos riscos e das altas taxas de juros. Prefira sempre manter um bom controle financeiro e, de preferência, uma reserva de emergência.

Além disso, outro ponto importante é pesquisar as diferentes opções de crédito para comparar as condições de pagamento e taxas.

