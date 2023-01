Entrevista de emprego online: guia para você se preparar bem

Intensificada no período da pandemia, opção de entrevista de emprego online segue em alta no mercado de trabalho. edit

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Quer você esteja se candidatando a um trabalho remoto, híbrido ou presencial, há chances de passar por uma entrevista de emprego online se o seu currículo for selecionado. Assim como a procura de oportunidades profissionais pela internet já está amplamente popularizada no Brasil e no mundo, as avaliações à distância têm se tornado cada vez mais frequentes no mercado atual.

Especialistas em recrutamento e seleção de talentos ressaltam a importância da preparação para uma entrevista profissional e de sua adequação para garantir uma performance satisfatória nas interações em ambiente virtual.

Vantagens e desvantagens da entrevista virtual para emprego

Tanto para a equipe de recursos humanos quanto para quem se candidata a um emprego, as principais vantagens da entrevista virtual são a economia e o potencial inclusivo. Isso porque, além de eliminar gastos para que o encontro seja realizado em um mesmo local e evitar atrasos por conta do deslocamento físico, o ambiente virtual possibilita o contato entre pessoas em áreas distantes, inclusive em países diferentes.

Já as desvantagens dessa metodologia são mais associadas aos problemas técnicos que podem afetar ambas as partes durante a interlocução. E quem participa da conversa em um espaço doméstico ainda pode passar por situações inadequadas, tais como animais de estimação entrando em cena, familiares chamando ou o uso de um filtro divertido sem se dar conta.

Ainda que a praticidade das entrevistas virtuais seja inegável, há fatores preocupantes como as dificuldades que isso pode gerar para quem não tem pleno acesso aos meios digitais, o eventual aumento da concorrência e a eliminação de uma parte muito interessante do processo: a visita aos escritórios para um primeiro contato com a cultura da empresa.

Como se preparar para uma entrevista de emprego online

A opção pela entrevista de emprego online tem se mantido como regra em diversas empresas e se confirmado como uma das tendências para o mercado de trabalho em 2023, o que torna importante fazer uma preparação adequada para avançar no processo de seleção profissional.

Nesse contexto, é interessante saber o que faz diferença para as equipes de recursos humanos:

● A qualidade técnica e estética adequada no ambiente da entrevista.

● A habilidade de comunicação clara e objetiva (sem falas decoradas ou lidas).

● O engajamento na interação, que é notável através de atitudes como olhar para a câmera e fazer expressões faciais para demonstrar compreensão durante a escuta.

Com base nessas expectativas, as principais dicas são:

1. Pense no que você vai dizer

Revise o anúncio de emprego e procure saber mais sobre a empresa através do seu site oficial e canais nas redes sociais, além checar as últimas notícias sobre a área de atuação pretendida. Com isso em mente, você pode elaborar suas respostas para as perguntas comuns em uma entrevista de emprego de um modo mais direcionado e assertivo.

2. Cuide da ambientação e da parte técnica

Veja quais são as suas necessidades para participar da entrevista. Precisa baixar um aplicativo de reuniões? Tem um suporte adequado para que a câmera do seu computador ou celular fique na altura certa? Consegue obter um áudio de qualidade com os seus fones? Falta luminosidade? Ajuste esses detalhes e verifique se o que aparece diante da câmera funciona como uma ambientação neutra para que você fique em destaque.

Dica importante: desative o espelhamento de vídeo para não ter a tentação de ficar se corrigindo durante a conversa e se concentre no contato visual através da câmera.

3. Pratique e aprimore a sua performance

Depois de organizar o “cenário” e os recursos necessários para a interação, vale a pena fazer uma chamada de teste com ajuda de algum de seus familiares ou amigos — de preferência já com o visual com que pretende se apresentar no dia do compromisso. Já para treinar o conteúdo da conversa, você pode experimentar a nova ferramenta do Google para simular uma entrevista profissional (ainda disponível apenas em inglês) ou gravar seu ensaio para saber o que pode melhorar em sua performance.

4. Previna-se contra o inesperado

Faça novos testes técnicos antes do horário agendado para a entrevista e certifique-se de que as pessoas com quem você convive vão evitar interrupções durante o período. Separe o tempo necessário para preparar sua roupa, fazer penteado e/ou maquiagem que testou antes, beber água, ir ao banheiro... e esteja com tudo pronto 15 minutos antes do previsto.

5. Demonstre interesse e personalidade

Procure sorrir ao iniciar a conversa e manter o seu olhar direcionado para a câmera. Se as suas mãos não estiverem à vista, deixe que alguns gestos apareçam no enquadramento de vez em quando. É provável que haja um momento dedicado às suas perguntas antes do final da conversa, mas você pode pedir algum esclarecimento antes disso — desde que espere a sua vez de falar e não interrompa o raciocínio de quem está conduzindo a entrevista.

O Brasil está no topo do ranking dos melhores países para trabalho remoto, o que estimula a opção pela entrevista de emprego online e abre novas oportunidades para quem está em busca de uma colocação profissional. Ao se preparar para ter uma boa performance no ambiente virtual, você desenvolve novas competências e aumenta suas chances de contratação — inclusive para oportunidades de trabalho híbrido ou presencial.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.